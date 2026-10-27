Ασθενής με Έμπολα στη Νιγηρία μεταφέρθηκε στην Ελβετία - Είναι σύζυγος διπλωμάτη

Ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Αφρική, Μοχάμεντ Τζανάμπι, εξήγησε ότι το ζευγάρι μεταφέρθηκε στην Ελβετία επειδή είναι υπήκοοι της χώρας

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ασθενής με Έμπολα στη Νιγηρία μεταφέρθηκε στην Ελβετία - Είναι σύζυγος διπλωμάτη
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια ασθενής με Έμπολα στη Νιγηρία μεταφέρθηκε την Δευτέρα στην Ελβετία μαζί με τον σύζυγό της, έναν Ελβετό διπλωμάτη, καθώς οι αρχές της χώρας συνεχίζουν να παρακολουθούν 52 άτομα που έχουν έρθει σε επαφή μαζί της.

Ο υπουργός Υγείας της Νιγηρίας, Μοχάμεντ Πέιτ, δήλωσε ότι η γυναίκα, η οποία είναι η πρώτη ασθενής με Έμπολα στην αφρικανική χώρα εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, αναχώρησε από την Αμπούτζα νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

«Η κλινική εικόνα της γυναίκας έχει βελτιωθεί πολύ. Η ασθενής είναι σταθερή, έχει τις αισθήσεις της, επικοινωνεί και οι τιμές των εργαστηριακών της εξετάσεων επιστρέφουν στα αρχικά επίπεδα», εξήγησε ο Πέιτ με ανάρτησή του στο «X», τονίζοντας, ωστόσο, ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, καθώς μπορεί να είναι ακόμη μεταδοτική η ασθένεια της.

Ο σύζυγός της, ένας Ελβετός διπλωμάτης στη Νιγηρία, δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ελβετίας ανέφερε ότι το ζευγάρι έφτασε τη Δευτέρα στη χώρα με αεροδιακομιδή. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης, ενώ ο σύζυγός της έχει τεθεί σε καραντίνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και τα δύο νοσοκομεία διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη φροντίδα τους και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό.

Ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Αφρική, Μοχάμεντ Τζανάμπι, εξήγησε ότι το ζευγάρι μεταφέρθηκε στην Ελβετία επειδή είναι υπήκοοι της χώρας.

«Οι αρχές της Νιγηρίας θα συνεχίσουν να παρακολουθούν 52 ακόμη άτομα που ήρθαν σε επαφή με την ασθενή. Με τη διακομιδή της ασθενούς και του συζύγου της, η Νιγηρία δεν έχει επί του παρόντος κρούσματα Έμπολα», ανακοίνωσε ο Τζαναμπί, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η επαγρύπνηση παραμένει ζωτικής σημασίας.

Δεν είναι γνωστό πώς η γυναίκα προσβλήθηκε από τον ιό

Η γυναίκα βρέθηκε θετική στον ιό μετά την επιστροφή της στην Αμπούτζα από την Ουγκάντα. Οι νιγηριανές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει πώς προσβλήθηκε από τον ιό, εν μέσω αντιφατικών πληροφοριών σχετικά με το αν η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην ΛΔ Κονγκό όπου ανακοινώθηκε η έξαρση του ιού στα μέσα Μαΐου.

Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας δήλωσε στο Associated Press ότι η γυναίκα δεν είχε επισκεφθεί την ΛΔ Κονγκό και πιστεύεται ότι μολύνθηκε κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στην Ουγκάντα μαζί με τον σύζυγό της, όπου βρέθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Εντέμπε στις 3 Οκτωβρίου.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες είναι μια πιθανή σχέση ανάμεσα στην ασθενή στη Νιγηρία και στο πρώτο κρούσμα στην Κένυα, έναν άνδρα ο οποίος είχε ταξιδέψει από την ΛΔ Κονγκό και ο οποίος είχε επίσης περάσει από το αεροδρόμιο Εντέμπε στις 3 Οκτωβρίου.

Η Κένυα έχει καταγράψει εννέα κρούσματα Έμπολα, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων, από τότε που επιβεβαίωσε το πρώτο της κρούσμα νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Ταχεία μετάδοση του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγκιο

Η εξάπλωση του Έμπολα πέρα από τα σύνορα της ΛΔ Κονγκό έχει εντείνει τους μακροχρόνιους φόβους των υγειονομικών αρχών σχετικά με την ταχεία μετάδοση του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγκιο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της ΛΔ Κονγκό, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 9.900 κρούσματα στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 4.800 θανάτων, από την έναρξη της επιδημίας τον Μάιο.

Ο ΠΟΥ έχει δηλώσει ότι η συγκεκριμένη επιδημία είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί ως προς την εξάπλωση της και ότι είναι σε πορεία να ξεπεράσει τον αριθμό των θανάτων εκείνης της Δυτικής Αφρικής το 2014-16, στην οποία έχασαν την ζωή τους 11.000 άτομα.

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