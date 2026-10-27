Θεσσαλονίκη: Συγκίνησε ο μαθητής από τη Νιγηρία που συμμετείχε πρώτη φορά σε παρέλαση ως παραστάτης

Snapshot Ο μαθητής Γ’ Λυκείου Βίκτορι Μουμόχου με καταγωγή από τη Νιγηρία συμμετείχε για πρώτη φορά ως παραστάτης στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την 28η Οκτωβρίου.

Ο Βίκτορι εκφράστηκε συγκινημένος και ευγνώμων που εκπροσώπησε το σχολείο του και τη χώρα.

Ευχαρίστησε το Θεό, τους γονείς και τους φίλους του για την υποστήριξή τους στην προσπάθειά του.

Ο νεαρός μαθητής σκοπεύει να σπουδάσει Βιολογία μετά το σχολείο. Snapshot powered by AI

Συγκίνησε ο νεαρός μαθητής Γ’ Λυκείου με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος εκπροσώπησε το σχολείο του ως παραστάτης στης παρέλαση της Θεσσαλονίκης, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Βίκτορι Μουμόχου γεννήθηκε στην Ελλάδα από γονείς που προέρχονται από την Νιγηρία. Όπως ανέφερε σε δημοσιογράφους, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε παρέλαση και νιώθει ιδιαίτερα ευγνώμων και ενθουσιασμένος.

«Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη στο Θεό, στους γονείς μου που με έσπρωξαν να συνεχίζω να διαβάζω και στους φίλους μου, που μπόρεσα να εκπροσωπήσω το σχολείο και τη χώρα», ανέφερε.

Ο νεαρός μαθητής δήλωσε ότι θα ήθελε να σπουδάσει κάτι σχετικό με τη Βιολογία όταν τελειώσει το σχολείο.