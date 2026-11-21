Snapshot Η αγορά της Αθήνας, ιδιαίτερα η Ερμού, παρουσιάζει αυξημένη κίνηση με καταναλωτές να αναζητούν προσφορές της Black Week πριν από την επίσημη Black Friday.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας προειδοποιούν για την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των προσφορών και της τελικής χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

Κατά τις ηλεκτρονικές αγορές, συνιστάται έλεγχος της αξιοπιστίας του πωλητή και προσοχή σε ανώνυμες ιστοσελίδες ή ύποπτους συνδέσμους για την αποφυγή απάτης.

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών για αγορές από απόσταση, ενώ οι επιστροφές από φυσικά καταστήματα εξαρτώνται από την εμπορική πολιτική της επιχείρησης.

Η νομοθεσία απαιτεί να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών κατά την ανακοίνωση έκπτωσης για την επαλήθευση της πραγματικής εξοικονόμησης. Snapshot powered by AI

Αυξημένη ήταν η κίνηση στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας το Σάββατο, καθώς οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει από νωρίς την αναζήτηση ευκαιριών ενόψει της Black Friday.

Η Ερμού παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη επισκεψιμότητα, με αρκετούς πολίτες να πραγματοποιούν ήδη τις αγορές τους και άλλους να επισκέπτονται τα καταστήματα για να συγκρίνουν τιμές και να εξετάσουν τις διαθέσιμες προσφορές.

Πολλοί καταναλωτές κυκλοφορούν κρατώντας σακούλες με ψώνια, ενώ αρκετοί συνδυάζουν την επίσκεψή τους στην αγορά με μια βόλτα στο κέντρο, εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό, σύμφωνα με τα πλάνα του Orange Press Agency.

Ορισμένοι επιλέγουν να αγοράσουν προϊόντα πριν από την επίσημη Black Friday, εκτιμώντας ότι οι τιμές τους έχουν ήδη φτάσει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητά τους.

Black Week: Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Καθώς οι προσφορές πολλαπλασιάζονται, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας επισημαίνουν την ανάγκη προσεκτικής αξιολόγησης των εκπτώσεων.

Οι δύο φορείς προειδοποιούν ότι διαφημιστικά μηνύματα για προσφορές περιορισμένης διάρκειας ενδέχεται να οδηγήσουν σε βιαστικές αγορές, χωρίς ουσιαστική σύγκριση τιμών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος της τελικής χρέωσης, στην οποία πρέπει να συνυπολογίζονται τυχόν έξοδα αποστολής, καθώς και η εξέταση των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να μην εστιάζουν αποκλειστικά στο ποσοστό της διαφημιζόμενης έκπτωσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο, ο αγοραστής μπορεί να διαπιστώνει εάν η προσφορά συνεπάγεται πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων.

Προσοχή στις διαδικτυακές αγορές και στις ύποπτες προσφορές

Για όσους επιλέγουν ηλεκτρονικά καταστήματα, οι αρμόδιοι φορείς συστήνουν να προηγείται έλεγχος της αξιοπιστίας του πωλητή.

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να διαθέτει σαφή στοιχεία για την επιχείρηση, όπως επωνυμία, διεύθυνση, τρόπους επικοινωνίας και όρους συναλλαγών.

Αντίθετα, οι αγορές από ανώνυμες ιστοσελίδες ή λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να ενημερώνονται για τον προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης, να επιλέγουν ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και να αποφεύγουν την καταχώριση τραπεζικών στοιχείων σε ύποπτους συνδέσμους που λαμβάνουν μέσω μηνυμάτων.

Σημαντική είναι και η διατήρηση των αποδεικτικών αγοράς, πληρωμής και επικοινωνίας με την επιχείρηση, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Επιστροφές προϊόντων: Πότε ισχύει το δικαίωμα των 14 ημερών

Διαφορετικοί κανόνες ισχύουν για τις επιστροφές προϊόντων, ανάλογα με τον τρόπο αγοράς.

Στις αγορές από απόσταση, όπως μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ή τηλεφώνου, ο καταναλωτής διαθέτει κατά κανόνα 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Το κόστος επιστροφής μπορεί να τον επιβαρύνει, εφόσον έχει προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά από τον προμηθευτή.

Στα φυσικά καταστήματα, αντίθετα, η δυνατότητα αλλαγής ή επιστροφής ενός προϊόντος που δεν παρουσιάζει ελάττωμα εξαρτάται από την εμπορική πολιτική της επιχείρησης.