Snapshot Είκοσι πέντε απελαθέντες από τις ΗΠΑ, κυρίως από τη Νότια Αμερική, έφτασαν στη Λιβερία στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Λιβερία σκοπεύει να φιλοξενήσει έως και 1.200 απελαθέντες μέσα σε ένα έτος και συμμετέχει σε ένα ευρύτερο δίκτυο αφρικανικών χωρών που υποδέχονται απελαθέντες από τις ΗΠΑ.

Άλλες αφρικανικές χώρες που έχουν συμφωνίες υποδοχής απελαθέντων περιλαμβάνουν τη Σιέρα Λεόνε, την Ισημερινή Γουινέα, τη Γκάνα, τη Ρουάντα και το Καμερούν.

Η κυβέρνηση της Λιβερίας αρνείται ότι έχει λάβει οικονομική αποζημίωση για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, παρά δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει πληρωμή 5 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Νέα ομάδα μεταναστών που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε στη Λιβερία, καθώς συνεχίζεται η εφαρμογή της αμφιλεγόμενης πολιτικής περιορισμού της μετανάστευσης από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε το Σάββατο στο AFP εκπρόσωπος της Επιτροπής Επαναπατρισμού, Επανεγκατάστασης και Επανένταξης της Λιβερίας (LRRRC), συνολικά 25 άτομα —ανάμεσά τους και δύο γυναίκες— έφτασαν στη χώρα το βράδυ της Παρασκευής, στις 21:35 (τοπική ώρα και ώρα GMT). Πρόκειται για την πιο πρόσφατη ομάδα απελαθέντων που υποδέχεται η χώρα της Δυτικής Αφρικής μέσα στους τελευταίους τέσσερις μήνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι περισσότεροι κατάγονται από χώρες της Νότιας Αμερικής, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περαιτέρω στοιχεία για την εθνικότητά τους.

Το πλάνο για έως 1.200 άτομα και οι υπόλοιπες αφρικανικές χώρες

Η Λιβερία γνωστοποίησε πρόσφατα την πρόθεσή της να φιλοξενήσει έως και 1.200 ξένους υπηκόους σε ορίζοντα ενός έτους. Με την κίνηση αυτή προστίθεται σε μια ευρύτερη ομάδα αφρικανικών κρατών που έχουν συνάψει συμφωνίες για την υποδοχή ατόμων που απελαύνονται από τις ΗΠΑ.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται ακόμη η Σιέρα Λεόνε, η Ισημερινή Γουινέα, η Γκάνα, η Ρουάντα, το Νότιο Σουδάν, το Καμερούν, το Εσουατίνι και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες φέρεται να συνοδεύονται από οικονομική ή υλικοτεχνική στήριξη από την Ουάσινγκτον.

Διάψευση από τη Λιβερία για τα 5 εκατ. δολάρια

Παρά τις αναφορές περί ανταλλαγμάτων, η κυβέρνηση της Λιβερίας υποστηρίζει επισήμως ότι «δεν έχει απαιτήσει ούτε λάβει καμία αποζημίωση ή υπόσχεση αμοιβών» για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα μεταφοράς απελαθέντων.

Ωστόσο, δημοσίευμα των New York Times, που επικαλείται σχετικά έγγραφα, αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην καταβολή 5 εκατομμυρίων δολαρίων προς τη Λιβερία. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, το ποσό εγκρίθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ως ανταπόκριση στη δέσμευση της αφρικανικής χώρας να εξετάσει το ενδεχόμενο αποδοχής των απελαθέντων.

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