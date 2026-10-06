Βρετανία: Εξετάζει απελάσεις Ισραηλινών διπλωματών αν κλείσει το προξενείο στην Ιερουσαλήμ

Snapshot Η Βρετανία εξετάζει την απέλαση Ισραηλινών διπλωματών αν το Ισραήλ κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το Ισραήλ έδωσε προθεσμία 30 ημερών στη Βρετανία να κλείσει το προξενείο λόγω των βρετανικών κυρώσεων κατά των ισραηλινών εποικισμών.

Οι βρετανοϊσραηλινές σχέσεις επιδεινώθηκαν μετά τις κυρώσεις και την απόφαση του Ισραήλ για το προξενείο, με εκατέρωθεν κατηγορίες.

Η Βρετανία υποστηρίζει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ υπονομεύουν τη λύση δύο κρατών και σχεδιάζει κυρώσεις που θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο έτος.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη διεθνή δυσφορία για τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, τους οποίους το Ισραήλ αμφισβητεί ως παράνομους. Snapshot powered by AI

Η Βρετανία είναι πιθανό να απελάσει Ισραηλινούς διπλωμάτες εάν το Ισραήλ προχωρήσει αυτή την εβδομάδα στο κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τέσσερις πηγές τις οποίες επικαλείται ο βρετανικός Independent.

Η διπλωματική ρήξη προέκυψε μετά την ανακοίνωση βρετανικών κυρώσεων που στοχεύουν τους ισραηλινούς εποικισμούς.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ έδωσε στο Λονδίνο προθεσμία 30 ημερών για να κλείσει το προξενείο του στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και να απομακρύνει το προσωπικό του από την πόλη. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Βρετανίας ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει το εμπόριο προϊόντων που παράγονται στους ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η προθεσμία εκπνέει την Πέμπτη και αφορά περίπου 30 Βρετανούς διπλωμάτες που υπηρετούν στην αποστολή, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Εάν το προξενείο κλείσει, η Βρετανία αναμένεται να απαντήσει απελαύνοντας αντίστοιχο αριθμό Ισραηλινών εκπροσώπων από την ισραηλινή πρεσβεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφεραν πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Δεν έχει διευκρινιστεί πόσο γρήγορα θα ενεργούσε το Λονδίνο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, κατηγόρησε τη Βρετανία ότι επιχειρεί να παρέμβει στις γενικές εκλογές του Ισραήλ που διεξάγονται αυτόν τον μήνα.

Το βρετανικό και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Ισραηλινός αξιωματούχος, ωστόσο, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε μέτρα κατά του Ισραήλ θα προκαλούσαν απάντηση.

Νέα επιδείνωση στις βρετανοϊσραηλινές σχέσεις

Η ανακοίνωση των βρετανικών κυρώσεων και η αντίδραση του Ισραήλ σηματοδότησαν νέο χαμηλό βαρομετρικό στις σχέσεις δύο χωρών που υπήρξαν στενοί σύμμαχοι.

Η Βρετανία έχει επανειλημμένα επικρίνει το Ισραήλ για τις ενέργειές του στον πόλεμο στη Γάζα και για τις επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων εναντίον Παλαιστινίων. Η ισραηλινή κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει κατηγορήσει το κυβερνών Εργατικό Κόμμα για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Το βρετανικό προξενείο βρίσκεται στη συνοικία Σεΐχ Τζαράχ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και διαχειρίζεται τις σχέσεις της Βρετανίας με τους Παλαιστινίους στην πόλη, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Παρέχει επίσης προξενικές υπηρεσίες σε Παλαιστινίους.

Η παρουσία του στην Ιερουσαλήμ μετρά σχεδόν 200 χρόνια, πολύ πριν από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Το Reuters μετέδωσε τη Δευτέρα ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Βρετανίας, Τζόναθαν Πάουελ, επισκέφθηκε διακριτικά το Ισραήλ την προηγούμενη εβδομάδα, επιχειρώντας να αποτρέψει το κλείσιμο του προξενείου, χωρίς όμως να επιτευχθεί συμφωνία. Πέμπτη πηγή ανέφερε ότι το Λονδίνο εξακολουθεί να ελπίζει σε συμφωνία.

Σύμφωνα με δύο ακόμη πηγές, η Βρετανία έχει ζητήσει από ευρωπαϊκές χώρες να θέσουν το ζήτημα στο Ισραήλ, με στόχο να πείσουν την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της. Εκπρόσωπος του Γκίντεον Σάαρ δήλωσε πάντως στο Reuters τη Δευτέρα ότι το προξενείο θα κλείσει την Πέμπτη.

Οι κυρώσεις και η λύση δύο κρατών

Ανακοινώνοντας τις κυρώσεις, η Βρετανία υποστήριξε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ υπονομεύουν την προοπτική λύσης δύο κρατών, δηλαδή τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει ανοιχτά τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Η Βρετανία, η οποία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης πέρυσι, επικαλέστηκε σχέδια επέκτασης των εποικισμών που υποστηρίζονται από την ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς και την αύξηση των επιθέσεων εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Οι βρετανικές κυρώσεις προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ το επόμενο έτος.

Κυρώσεις ανακοίνωσαν επίσης η Γαλλία και ο Καναδάς. Το Ισραήλ δεν έχει λάβει μέτρα κατά του Παρισιού ή της Οτάβα.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια παραδοσιακών συμμάχων του Ισραήλ για τους εποικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέλαβε στον πόλεμο του 1967. Σχεδόν όλες οι χώρες και όλα τα όργανα του ΟΗΕ θεωρούν τους εποικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου, θέση την οποία το Ισραήλ αμφισβητεί.

Διαβάστε επίσης