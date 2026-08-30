Εκπρόσωποι των Ταλιμπάν στην Γερμανία - Θα βοηθήσουν στις απελάσεις Αφγανών

Οι de facto αρχές των Ταλιμπάν έστειλαν προσωρινά περισσότερο προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές στη Γερμανία, κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση στο Βερολίνο, με σκοπό να διευκολυνθεί η σχεδιαζόμενη αύξηση των απελάσεων - εκατοντάδων- ανθρώπων από το Αφγανιστάν.

«Για να επιτευχθεί ο στόχος» που ορίστηκε από την κυβέρνηση συνασπισμού όσον αφορά τους «επαναπατρισμούς», πρέπει να «εκδίδονται έγγραφα αναγνωριζόμενα από τη de facto κυβέρνηση», εξήγησε η γερμανική διπλωματία χθες Σάββατο.

Για τον σκοπό αυτό, πέρα από επαρκές προσωπικό, πρέπει να εκπληρώνονται «τεχνικές προϋποθέσεις» προκειμένου να «αυξηθεί ο αριθμός των επαναπατρισμών», συνέχισε το ΥΠΕΞ της Γερμανίας.

Έτσι, για να εξασφαλιστεί ότι θα εκπληρώνονται «οι τεχνικές προϋποθέσεις», επιτράπηκε να εισέλθει στη χώρα, «σε βραχυπρόθεσμη χρονική βάση», ομάδα «τεχνικής υποστήριξης», πρόσθεσε.

Άνδρες και μόνο μέχρι τώρα

Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά 228 άνδρες, στην πλειονότητά τους καταδικασθέντες για υποθέσεις ποινικής φύσης, απελάθηκαν στο Αφγανιστάν από την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, με άλλα λόγια από τον Μάρτιο του 2025.

Η πιο πρόσφατη απέλαση με ειδική πτήση, που μετέφερε 23 πρόσωπα που είχε διαταχτεί να εγκαταλείψουν τη γερμανική επικράτεια, απογειώθηκε από τη Λειψία (ανατολικά) για την Καμπούλ την Τρίτη.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την προσωρινή τοποθέτηση απεσταλμένων των Ταλιμπάν σε αφγανικές διπλωματικές αποστολές στη Γερμανία.

Ως πρότινος, οι αποστολές αυτές στελεχώνονταν αποκλειστικά από διπλωμάτες διορισμένους από την προηγούμενη, υποστηριζόμενη από τη Δύση κυβέρνηση, που ανέτρεψαν οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021.

Στις αρχές Ιουνίου, σχεδιαζόμενη μαζική απέλαση αφγανών πολιτών ματαιώθηκε, διότι οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν να συνεργαστούν. Η de facto κυβέρνησή τους εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της εξαιτίας αυτής που θεώρησε έλλειψη βούλησης του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών να διεξαχθεί διάλογος.

Επικριτές της γερμανικής κυβέρνησης, ανάμεσά τους ιδίως πολιτικοί των Πρασίνων, έχουν στηλιτεύσει επανειλημμένα την κυβέρνηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς διότι κρίνουν πως κάνει παραχωρήσεις για να εξασφαλίσει τη διευκόλυνση των απελάσεων, παρότι το Βερολίνο δεν αναγνωρίζει το καθεστώς των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, εν μέρει εξαιτίας των αθρόων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που του προσάπτονται, ειδικά σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών.

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