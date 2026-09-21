Η στιγμή που οδηγός παρασέρνει ποδηλάτισσα και την εκτοξεύει στα κάγκελα - Η σοκαριστική σύγκρουση

Ο 48χρονος παραδέχθηκε ότι «ξέχασε» να φορέσει τα γυαλιά του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η στιγμή που οδηγός παρασέρνει ποδηλάτισσα και την εκτοξεύει στα κάγκελα - Η σοκαριστική σύγκρουση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 48χρονος οδηγός Uchenna Agunenye προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στο Χαλ επειδή ξέχασε να φορέσει τα γυαλιά του, παρά τον όρο στην άδεια οδήγησής του.
  • Η ποδηλάτισσα τραυματίστηκε σοβαρά με κατάγματα σε πόδι, φτέρνα, δάχτυλα και αγκώνα, και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
  • Ο οδηγός καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή, απαγόρευση οδήγησης για δύο χρόνια, 180 ώρες κοινωφελούς εργασίας και επιβλήθηκε αποζημίωση 187 λιρών στην ποδηλάτισσα.
  • Ο αστυνομικός τόνισε την επικινδυνότητα της απρόσεκτης οδήγησης και υπογράμμισε την ανάγκη για τακτικούς οφθαλμολογικούς ελέγχους για ασφαλή οδήγηση.
  • Η ποδηλάτισσα θα αντιμετωπίζει μακροχρόνιες σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες από το ατύχημα.
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Ένα σοκαριστικό τροχαίο στο Χαλ της Βρετανίας κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, με έναν οδηγό να πέφτει πάνω σε ποδηλάτισσα επειδή, όπως παραδέχθηκε αργότερα, είχε ξεχάσει να φορέσει τα γυαλιά του.

Ο 48χρονος Uchenna Agunenye βρισκόταν στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στην ποδηλάτισσα, η οποία κινούνταν μέσα σε ποδηλατόδρομο.

Εκτοξεύτηκε πάνω στα κάγκελα

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται στον δρόμο και στη συνέχεια να βγαίνει από την πορεία του, χτυπώντας την ποδηλάτισσα.

Η γυναίκα εκσφενδονίστηκε από το ποδήλατό της και κατέληξε πάνω σε μεταλλικά κάγκελα που βρίσκονταν δίπλα στον δρόμο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του μετά την αρχική πρόσκρουση.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή της Holderness Road, στο Χαλ, αλλά και περαστικοί έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι, στη φτέρνα και σε αρκετά δάχτυλα των ποδιών, ενώ είχε επίσης τραύματα και κάταγμα στον αγκώνα. Χρειάστηκε, μάλιστα, να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά το τροχαίο, ο Agunenye υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και έλεγχο για ναρκωτικές ουσίες, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν και έλεγχο όρασης στον δρόμο, τον οποίο ο 48χρονος απέτυχε να περάσει. Ακολούθησε περαιτέρω έρευνα και διαπιστώθηκε ότι στην άδεια οδήγησής του υπήρχε συγκεκριμένος όρος που τον υποχρέωνε να φορά γυαλιά κατά την οδήγηση.

Ο ίδιος συνελήφθη και, κατά την ανάκριση, παραδέχθηκε ότι είχε ξεχάσει να φορέσει τα γυαλιά του, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την ποδηλάτισσα.

Καταδίκη με αναστολή αντί για φυλακή

Ο Agunenye, κάτοικος της Jalland Street στο Χαλ, οδηγήθηκε ενώπιον του Hull Crown Court και καταδικάστηκε για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού από επικίνδυνη οδήγηση.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με αναστολή, με αποτέλεσμα να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

Παράλληλα, του απαγορεύτηκε να οδηγεί για δύο χρόνια και θα πρέπει στη συνέχεια να περάσει διευρυμένη εξέταση προκειμένου να αποκτήσει ξανά δικαίωμα οδήγησης.

Του επιβλήθηκαν επίσης 180 ώρες κοινωφελούς εργασίας, ενώ διατάχθηκε να καταβάλει στην ποδηλάτισσα αποζημίωση 187 λιρών.

Ο αστυνομικός Matt Tuton από τη μονάδα τροχαίας χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του οδηγού «απρόσεκτη και επικίνδυνη», τονίζοντας παράλληλα τη σοβαρότητα των τραυματισμών της ποδηλάτισσας.

«Η ποδηλάτισσα είναι τυχερή που είναι ζωντανή, όμως η σωματική και ψυχολογική επίπτωση αυτής της σύγκρουσης θα συνεχίσει να την επηρεάζει για το υπόλοιπο της ζωής της», ανέφερε.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι όποιος διαπιστώνει αλλαγή στην όρασή του θα πρέπει να υποβάλλεται σε οφθαλμολογικό έλεγχο, καθώς η καλή όραση αποτελεί βασική προϋπόθεση για ασφαλή οδήγηση.

«Κάθε φορά που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι, είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι είστε σε θέση να οδηγήσετε με ασφάλεια, όχι μόνο για εσάς και τους επιβάτες σας, αλλά και για τους υπόλοιπους ανθρώπους στον δρόμο», τόνισε.

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