Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στη Σητεία – Μάχη με διάσπαρτες καπνικές εστίες

Snapshot Η φωτιά στη Σητεία δεν έχει ενεργό μέτωπο αλλά υπάρχουν διάσπαρτες καπνικές εστίες που επιχειρούνται να κατασβεστούν.

Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν δύο εναέρια μέσα για ρίψεις νερού, υποστηρίζοντας τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πέντε οικισμοί κλήθηκαν μέσω του 112 να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της πορείας της φωτιάς.

Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων και συνέδραμαν με μηχανήματα έργου και υδροφόρες για την προστασία των περιοχών.

Η αλλαγή της φοράς των ανέμων βοήθησε σημαντικά στον περιορισμό της φωτιάς, ενώ ο συντονισμός μεταξύ Πυροσβεστικής, Δήμου και Περιφέρειας συνεχίζεται για την πλήρη κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά στη Σητεία που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή του Χώνου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με διάσπαρτες καπνικές εστίες. Σημειώνεται ότι με το πρώτο φως της ημέρας την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και δύο εναέρια μέσα με ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση και κατάσβεση των διάσπαρτων εστιών.

Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή πάνω από τους Αδραβάστους. Η αλλαγή της φοράς των ανέμων, η οποία λειτούργησε ευνοϊκά για την κατάσβεση, συνέβαλε σημαντικά στην προσπάθεια των πυροσβεστών, με αποτέλεσμα το μέτωπο να περιοριστεί αισθητά.

Όπως ανέφερε ο Απόλλων Φραγκιαδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης και αντιπρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ, μιλώντας στον 9.84, η πυρκαγιά καίει κυρίως χορτολιβαδική έκταση, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί μελίσσια και ζώα.

Ήχησε 112 για πέντε οικισμούς

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ εστάλη νέο μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι πέντε οικισμών κλήθηκαν να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Η προειδοποίηση αφορούσε τους οικισμούς Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλησίδι, Ζάρκος και Αζοκέραμος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Λίγο μετά τις 22:00, σύμφωνα με την ενημέρωση, η πυρκαγιά κινήθηκε προς την περιοχή της Ζάρκου, γεγονός που διατήρησε σε επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές και τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Στο σημείο της φωτιάς Δήμαρχος και Αντιπεριφερειάρχης

Οι Αρχές τέθηκαν σε πλήρη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή, ενώ βασική προτεραιότητα αποτέλεσε η προστασία των κατοίκων, με την απομάκρυνση πολιτών από οικισμούς που βρίσκονταν κοντά στην πορεία της φωτιάς. Παράλληλα, επίγειες δυνάμεις, μηχανήματα έργου και υδροφόρες συνέδραμαν την επιχείρηση κατάσβεσης, με την προσδοκία ότι το πρώτο φως της ημέρας θα επέτρεπε και την ενεργοποίηση των εναέριων μέσων.

Ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, αλλά και στην προσπάθεια συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των κατοίκων.

Όπως σημείωσε, η πυρκαγιά είχε λάβει μεγάλη έκταση, ενώ είχαν ήδη ενεργοποιηθεί μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από το Καρύδι και τη Μαγκασά. Παράλληλα, ειδοποιήσεις είχαν σταλεί και σε άλλους οικισμούς, μεταξύ των οποίων οι Αδραβάστοι και η Ζάκρος.

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα να υποχωρήσουν οι άνεμοι, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, τα οποία, όπως ανέφερε, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης από την πλευρά του αναφέρθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στα σημεία όπου υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος.

Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής σύσκεψης, έγινε πλήρης ανάπτυξη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής στα επικίνδυνα σημεία, με τη συμμετοχή και δύο ομάδων της ΕΜΟΔΕ, ενώ η παρουσία των δυνάμεων στο πεδίο ενισχυόταν συνεχώς.

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, επισημαίνοντας ότι οι απομακρύνσεις κατοίκων από τους οικισμούς πραγματοποιήθηκαν προληπτικά. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας συνέδραμαν την προσπάθεια της Πυροσβεστικής.

Όπως τόνισε, οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολες εξαιτίας του ανάγλυφου και των ισχυρών ανέμων, ενώ το ενδιαφέρον στρεφόταν πλέον στις επιχειρήσεις των εναέριων μέσων με το πρώτο φως της ημέρας. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Στην κατάσταση που είχε διαμορφωθεί αναφέρθηκε και ο Αρχιπύραρχος και Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, επισημαίνοντας ότι είχαν κινητοποιηθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και υπήρχε συνεχής συντονισμός μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένα μέτωπο της πυρκαγιάς κατευθυνόταν προς το Καρύδι, ενώ ένα ακόμη βρισκόταν στην πίσω πλευρά, προς τους Αδραβάστους. Όπως ανέφερε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμεναν στο πεδίο και επιχειρούσαν με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Ο κ. Τσιλιμιγκάκης χαρακτήρισε δύσκολη τη νύχτα, λόγω της δυναμικής της πυρκαγιάς, ενώ υπογράμμισε ότι η συμβολή των εναέριων μέσων με το πρώτο φως της ημέρας αναμενόταν να είναι καθοριστική, προκειμένου να περιοριστούν τα μέτωπα και να καταστεί δυνατή η οριοθέτηση της φωτιάς

Οι Αρχές παρέμειναν σε διαρκή επιφυλακή, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς και τους κατοίκους να καλούνται να τηρούν πιστά τις οδηγίες που εκδίδονται για την ασφάλειά τους.

Διαβάστε επίσης