Θεσσαλονίκη: Δύο αδελφές 2 και 4 ετών περιφέρονταν μόνες στον δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας
Δύο αδελφές ηλικίας 2 και 4 ετών βρέθηκαν να περιφέρονται μόνες τους σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης
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- Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά σε πεζοδρόμιο της οδού Βασιλέως Γεωργίου και κινητοποιήθηκαν άμεσα.
- Ο πατέρας των παιδιών, 31 ετών και υπήκοος Γκάνας, συνελήφθη μετά από έρευνα στο σπίτι τους.
- Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν τα παιδιά να βρεθούν χωρίς επίβλεψη εκτός της οικίας τους.
Αναστάτωση προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο ανήλικα κορίτσια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν να κινούνται μόνα τους στον δρόμο, χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα.
Σύμφωνα με το thestival, οι δύο αδελφές βρέθηκαν σε πεζοδρόμιο της οδού Βασιλέως Γεωργίου, σε κεντρικό σημείο της πόλης, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι σε μικρή απόσταση βρισκόταν η κατοικία στην οποία διαμένουν τα δύο παιδιά.
Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι και προχώρησαν στη σύλληψη του 31χρονου πατέρα των κοριτσιών, υπηκόου Γκάνας.
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