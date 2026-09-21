Μπριζίτ Μπαρντό: Στο «σφυρί» προσωπικά της αντικείμενα - Ξεσπά ο τελευταίος σύζυγός της

Ο Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, που έζησε για δεκαετίες στο πλευρό της εμβληματικής σταρ, καταγγέλλει ως «σκανδαλώδη» τη δημοπρασία περίπου 300 προσωπικών της αντικειμένων και υποστηρίζει ότι η ίδια δεν θα την ενέκρινε ποτέ

Ανθή Κουρεντζή

Μπριζίτ Μπαρντό: Στο «σφυρί» προσωπικά της αντικείμενα - Ξεσπά ο τελευταίος σύζυγός της
LIFESTYLE
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  • Η Μπριζίτ Μπαρντό, εμβληματική φιγούρα του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, πέθανε σε ηλικία 91 ετών τον Δεκέμβριο.
  • Ο τελευταίος σύζυγός της, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, δεν κληρονόμησε τίποτα από τη διαθήκη της και καταγγέλλει ως «σκανδαλώδη» τη δημοπρασία προσωπικών αντικειμένων της.
  • Η δημοπρασία οργανώνεται από τον οίκο Millon για να στηρίξει το ίδρυμα προστασίας ζώων της Μπαρντό και τον γιο της, Νικολά Σαριέ, και περιλαμβάνει περίπου 300 αντικείμενα από τις κατοικίες της.
  • Ο ντ’ Ορμάλ εκφράζει φόβους ότι οι ιδιοκτησίες της Μπαρντό, La Madrague και La Garrigue, μπορεί να πωληθούν επίσης στο μέλλον.
  • Η Μπαρντό είχε τέσσερις γάμους και ήταν γνωστή για τις δεξιές πολιτικές της απόψεις, ενώ είχε καταδικαστεί έξι φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους.
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Στη ζωή της προκαλούσε πάντα θύελλες. Αρχικά ως το απόλυτο «σύμβολο του σεξ» του κινηματογράφου και αργότερα ως ένθερμη και συχνά προκλητική ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων.

Και τώρα, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον θάνατό της, η Μπριζίτ Μπαρντό εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις — αυτή τη φορά εξαιτίας μιας δημοπρασίας με ρούχα και εσώρουχά της.

Ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγος του εμβληματικού προσώπου του γαλλικού πολιτισμού, ο οποίος δεν έλαβε τίποτα από την κληρονομιά της, χαρακτήρισε την πώληση «σκανδαλώδη».

Ο 85χρονος Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ ζούσε μέχρι πέρυσι μέσα στην πολυτέλεια μαζί με την πρώην ηθοποιό στο σπίτι τους στο Σεν Τροπέ, στη νότια Γαλλία.

Όταν, όμως, η Μπαρντό πέθανε τον Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών, παρά τα 30 χρόνια κοινής ζωής τους, δεν του άφησε τίποτα στη διαθήκη της.

Ο ντ’ Ορμάλ, ο οποίος πλέον ζει σε δημοτικό διαμέρισμα, εμφανίζεται εξοργισμένος με τη σημερινή δημοπρασία στο Παρίσι, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «τη γδύνουν».

Ανάμεσα στα αντικείμενα που βγαίνουν στο σφυρί βρίσκονται τα χαρακτηριστικά ψάθινα καπέλα της Μπαρντό, ένα μαύρο tutu, μπερέδες, είδη προσωπικής περιποίησης, εσώρουχα και τα κλασικά παπούτσια μπαλέτου Repetto.

BARDOT

Η Μπριζίτ Μπαρντό / AP

Τα αντικείμενα φυλάσσονταν στο διαμέρισμά της στη γαλλική πρωτεύουσα αλλά και στη La Madrague, την παραθαλάσσια κατοικία της στη Μεσόγειο, την οποία αγόρασε το 1958, αφού είχε ήδη γίνει διάσημη χάρη στην κλασική ταινία «Και ο Θεός… έπλασε τη γυναίκα».

Η δημοπρασία διοργανώνεται από τον οίκο Millon, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για το ίδρυμα προστασίας ζώων που είχε ιδρύσει η Μπαρντό, αλλά και για τον 66χρονο σήμερα γιο της, Νικολά Σαριέ.

Αντιδρώντας στην πώληση, ο ντ’ Ορμάλ δήλωσε: «Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα. Γιατί γίνεται αυτή η δημοπρασία; Για τα ζώα; Είναι αστείο και αποτελεί ασέβεια στη μνήμη της Μπριζίτ. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν διατηρηθεί για την ημέρα που ο κόσμος θα μπορέσει να επισκεφθεί τη La Madrague. Είναι σκανδαλώδες να τη “γδύνουν” με αυτόν τον τρόπο».

Συνολικά περίπου 300 παρτίδες αντικειμένων πρόκειται να δημοπρατηθούν στο Hôtel Drouot, ενώ ο ντ’ Ορμάλ φοβάται πλέον ότι τόσο η La Madrague όσο και η δεύτερη ιδιοκτησία της Μπαρντό στο Σεν Τροπέ, η La Garrigue, ενδέχεται να έχουν την ίδια τύχη.

BRIGITTE BARDOT

Η Μπριζίτ Μπαρντό / AP

Μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Nice Matin, είπε: «Αν ποτέ τους περάσει από το μυαλό να πουλήσουν τα πάντα, όπως κάνουν τώρα με αυτή τη δημοπρασία, πώς θα μπορέσω εγώ να αποδείξω ότι κάποια αντικείμενα ανήκαν στην Μπριζίτ ή ότι αποτελούσαν μέρος της δικής μου προσωπικής ζωής; Η Μπριζίτ σίγουρα δεν θα συμφωνούσε με αυτή την πώληση — θα τους είχε διώξει κακήν κακώς».

Το ζευγάρι είχε τελέσει θρησκευτικό γάμο στη Νορβηγία το 1992, ωστόσο ο γάμος τους δεν είχε ποτέ νομική ισχύ στη Γαλλία.

Όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι δεν κληρονόμησε τίποτα από τη διαθήκη της Μπαρντό, ο ντ’ Ορμάλ υποστήριξε: «Εγώ ήμουν εκείνος που της είπα ότι δεν ήθελα απολύτως τίποτα».

Εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό επέμεινε, πάντως, ότι ο ίδιος ο ντ’ Ορμάλ ήταν πρόεδρος του ιδρύματος όταν εγκρίθηκε η δημοπρασία, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Μιλώντας για τη La Madrague, ο 85χρονος είπε: «Έχω ζήσει εκεί 35 χρόνια και τώρα με διώχνουν — μπορείτε να το πιστέψετε;».

Brigitte Bardot

Πέρα από τις 47 κινηματογραφικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε, η Μπριζίτ Μπαρντό ηχογράφησε περίπου 70 τραγούδια, προτού αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή το 1973.

Αργότερα, η ηθοποιός, γνωστή και για τις έντονες δεξιές πολιτικές τοποθετήσεις της, καταδικάστηκε και της επιβλήθηκαν πρόστιμα έξι φορές για υποκίνηση φυλετικού μίσους.

Παντρεύτηκε τέσσερις φορές: με τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ —με τον οποίο απέκτησε τον γιο της, Νικολά—, τον κοσμικό Γκίντερ Ζακς και, τέλος, τον Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ.

Ανάμεσα στους επίσης διάσημους συντρόφους της ήταν και ο τραγουδιστής Σερζ Γκενσμπούρ.

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