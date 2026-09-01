Μπριζίτ Μακρόν: Η κόρη της αποκάλυψε ότι έχει σχέση με φοιτητή, 20 χρόνια μικρότερο της

Snapshot Η 42χρονη Τιφάν Αουζιέρ, κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, έχει σχέση με τον 22χρονο φοιτητή Αντουάν Λεκόμτ.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, όπου ο Αντουάν εργαζόταν ως εκπαιδευτής kitesurfing.

Η Τιφάν και ο Αντουάν μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα όπως τα ταξίδια, τις συγκινήσεις και την επιχειρηματικότητα.

Η Μπριζίτ Μακρόν έχει γνωρίσει τον Αντουάν και είναι χαρούμενη για την ευτυχία της κόρης της. Snapshot powered by AI

Σχέση με έναν φοιτητή κατά 20 χρόνια μικρότερο της έχει η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν.

Η 42χρονη Τιφάν Αουζιέρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, με το οποίο αποκαλύπτει την σχέση της με τον 22χρονο φοιτητή διοίκησης επιχειρήσεων Αντουάν Λεκόμτ. Στο βίντεο, το ζευγάρι δείχνει στιγμές από το ταξίδι του στο Άμστερνταμ.

Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό «Gala», το ζευγάρι γνωρίστηκε το καλοκαίρι στο Λε Τουκέ, μια παραθαλάσσια πόλη στην Ακτή του Οπάλ της Γαλλίας. Ο Αντουάν Λεκόμτ εργαζόταν εκεί ως εκπαιδευτής kitesurfing και έμαθε στην Τιφάν Αουζιέρ να χρησιμοποιεί μία ηλεκτρική σανίδα σέρφινγκ.

https://www.instagram.com/reel/DcqDRbCtmM5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στενός φίλος της 42χρονης είπε στο περιοδικό: «Ήταν αμέσως προφανές ότι υπήρχε χημεία μεταξύ τους. Έχουν πολλά κοινά: την αγάπη για το Λε Τουκέ και τις συγκινήσεις, αλλά και τα ταξίδια και την επιχειρηματικότητα».

Επίσης, το περιοδικό ανέφερε ότι η δικηγόρος και πολιτικός είχε συστήσει τον Αντουάν Λεκόμτ στα δύο παιδιά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μπριζίτ Μακρόν είναι πανευτυχής για τη νέα σχέση της κόρης της. «Αντέδρασε όπως θα έκανε κάθε μητέρα. Το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι η ευτυχία της κόρης της, οπότε είναι πολύ χαρούμενη που τη βλέπει να ακμάζει. Θα χαρεί πολύ να γνωρίσει τον Αντουάν», είπε πηγή.