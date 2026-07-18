Ο Μακρόν και η Μπριζίτ έκλεψαν τις εντυπώσεις στη συναυλία των BTS στο Παρίσι

Snapshot Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ παρακολούθησαν τη συναυλία των BTS στο Παρίσι στις 17 Ιουλίου.

Το ζευγάρι βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό και χειροκροτήθηκε όταν εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του σταδίου.

Ο Μακρόν και η Μπριζίτ κρατούσαν τα χαρακτηριστικά Army Bombs, τις φωτεινές σφαιρικές συσκευές των θαυμαστών των BTS.

Ο πρόεδρος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη συναυλία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τη φράση «Καλώς ήρθατε στο Παρίσι!». Snapshot powered by AI

Την παράσταση στη μεγάλη συναυλία των BTS στο Παρίσι έκλεψαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν, οι οποίοι βρέθηκαν ανάμεσα στους θεατές και απολάμβαναν το sold out σόου του δημοφιλούς συγκροτήματος.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το ζευγάρι να παρακολουθεί τη συναυλία το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα και επευφημίες όταν οι εικόνες τους εμφανίστηκαν στις γιγαντοοθόνες του σταδίου.

Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν χαιρέτησαν χαμογελαστοί τους χιλιάδες θαυμαστές, κρατώντας στα χέρια τους τα χαρακτηριστικά Army Bombs, τις φωτεινές σφαιρικές συσκευές που χρησιμοποιούν οι φίλοι των BTS στις συναυλίες, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες μέσα στο σκοτάδι των σταδίων.

Ο Γάλλος πρόεδρος μοιράστηκε μάλιστα στιγμιότυπα από τη βραδιά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Καλώς ήρθατε στο Παρίσι!».