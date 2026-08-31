Μπριζίτ Μπαρντό: Προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής ηθοποιού βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι

Περίπου 285 αντικείμενα της καθημερινότητας της ηθοποιού, ανάμεσα στα οποία ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και νυχτικά θα βγουν στο «σφυρί» στις 21 Σεπτεμβρίου, αφού παρουσιαστούν σε μια έκθεση για μία εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο

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Μπριζίτ Μπαρντό: Προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής ηθοποιού βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περίπου 285 προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό, όπως ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και νυχτικά, θα δημοπρατηθούν στο Παρίσι στις 21 Σεπτεμβρίου.
  • Τα αντικείμενα προέρχονται από τις κατοικίες της στο Σεν-Τροπέ και το Παρίσι, με τιμές εκκίνησης από 20 έως 10.000 ευρώ.
  • Τα έσοδα της δημοπρασίας θα δοθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στον γιο της, Νικολά Ζακ Σαριέ.
  • Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται σημαντικά αντικείμενα όπως αφίσα της ταινίας «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», χρυσό βραχιόλι γάμου, προσωπική γραφομηχανή και κόκκινες μπότες της ηθοποιού.
  • Η έκθεση των αντικειμένων θα πραγματοποιηθεί στο Hôtel Drouot στο Παρίσι από 15 έως 20 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.
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Προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής ηθοποιού και τραγουδίστριας Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών τον Δεκέμβριο του 2025, βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Millon.

Περίπου 285 αντικείμενα της καθημερινότητας της ηθοποιού, ανάμεσα στα οποία ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και νυχτικά θα βγουν στο «σφυρί» στις 21 Σεπτεμβρίου, αφού παρουσιαστούν σε μια έκθεση για μία εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο.

Brigitte Bardot

Η Μπριζίτ Μπαρντό / AP

Πρόκειται για αντικείμενα που προέρχονται από τις κατοικίες της σταρ στο Σεν-Τροπέ καθώς και από το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Οι εκτιμώμενες τιμές κυμαίνονται από 20 έως 10.000 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των αντικειμένων θα ξεκινήσει με τιμή κάτω των 100 ευρώ. Τα έσοδα από την δημοπρασία θα διατεθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στον Νικολά Ζακ Σαριέ, τον μοναχογιό της.

«Τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν είναι εκείνα τα οποία η ίδια αγαπούσε ιδιαίτερα, διότι αντιπροσώπευαν τη δεύτερη ζωή της», υπογράμμισε η Γκισλέιν Καλμέλ, γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Briggite Bardot.

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Η Μπριζίτ Μπαρντό με το νεογέννητο γιο της, Νικολά / AP

Από μια αφίσα της ταινίας «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» στο χρυσό βραχιόλι που φορούσε στον γάμο της

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν βρίσκεται μια αφίσα της ταινίας «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», την οποία είχε η ηθοποιός στην έπαυλη της στο Σεν-Τροπέ και εκτιμάται μεταξύ 100 και 200 ευρώ.

Στην δημοπρασία, περιλαμβάνονται επίσης μια άγνωστη μέχρι πρότινος αυτοπροσωπογραφία της σταρ με μολύβι και κάρβουνο, το οποίο εκτιμάται στα 300 ευρώ, όπως και ένα σχέδιο που απεικονίζει τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, το οποίο είχε υπογράψει η Μπριζίτ Μπαρντό, και θα έχει τιμή εκκίνησης τα 80 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προσελκύσει ένα χρυσό βραχιόλι με γούρια, το οποίο φορούσε η ηθοποιός στον γάμο της με τον Ζακ Σαριέ. Η ανώτερη εκτίμησή του φτάνει τα 1.200 ευρώ.

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Η Μπριζίτ Μπαρντό με τον Ζακ Σαρριέ

AP

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης η προσωπική της γραφομηχανή, μια μηχανική Olivetti, στην οποία έγραψε την αυτοβιογραφία της, καθώς και ένα ζευγάρι κόκκινες μπότες που αγαπούσε ιδιαίτερα. Μεταξύ των αντικειμένων βρίσκεται ακόμη και το γραφείο εργασίας της, πάνω στο οποίο απαντούσε στην αλληλογραφία της.

Οι υψηλότερες εκτιμήσεις, μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ, αφορούν ένα σχέδιο με μελάνι του σκιτσογράφου Sempé, ένα δαχτυλίδι από πλατίνα με διαμάντι 3,67 καρατίων και μια συλλογή τεσσάρων χρυσών νομισμάτων των 20 δολαρίων ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον των πλειοδοτών αναμένεται επίσης να στραφεί στο ποδήλατο της σταρ, καθώς και στα ψάθινα καλάθια που εκείνη επανέφερε στη μόδα τη δεκαετία του ’60 και χρησιμοποιούσε καθημερινά.

VIVA BRIGITTE

Η Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι, 27 Μαΐου 1965

AP

Σε εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 30 και 50 ευρώ, θα δημοπρατηθούν επίσης δύο περιλαίμια για σκύλους, τα οποία είχε παραγγείλει η ηθοποιός για το καθένα από τα κατοικίδιά της, τα οποία φέρουν μια μεταλλική ταυτότητα χαραγμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Όλα τα αντικείμενα της δημοπρασίας θα εκτεθούν στο Hôtel Drouot στο Παρίσι από τη 15η έως την 20η Σεπτεμβρίου.

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