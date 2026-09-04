Μακρόν: Με την Μπριζίτ έψαχναν στην Ντάουνινγκ Στριτ την Πρώτη Γάτα της Βρετανίας – Άφαντος ο «Λάρι»

Snapshot Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν επισκέφθηκαν την Ντάουνινγκ Στριτ αλλά δεν συνάντησαν την Πρώτη Γάτα της Βρετανίας, τον «Λάρι».

Ο «Λάρι», ηλικίας 19 ετών, κατέχει τον τίτλο «Chief Mouser to the Cabinet Office» από το 2011 και είναι μεγάλη διασημότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γάτος υπηρετεί ανεξάρτητα από τον εκάστοτε Βρετανό πρωθυπουργό και έχει ζήσει υπό πολλούς, από τον Ντέιβιντ Κάμερον έως τον Άντι Μπέρναμ.

Ο Λάρι είναι γνωστός και αγαπητός στη Ντάουνινγκ Στριτ, με τον Κιρ Στάρμερ και τη Ρέιτσελ Ριβς να τονίζουν με χιούμορ τη δημοτικότητά του.

Ο Μακρόν έχει προηγουμένως γνωρίσει τον Λάρι και έχει αναφερθεί στη δημοφιλία του κατά τη διάρκεια επισκέψεων του στη Βρετανία. Snapshot powered by AI

Στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη βρέθηκαν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ. Το γαλλικό προεδρικό ζεύγος βρέθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ και την σύζυγό του Μαρί-Φρανς βαν Χιλ.

Ωστόσο ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν δήλωσαν τη λύπη τους επειδή δεν κατάφεραν να δουν από κοντά, ίσως την πιο διάσημη γάτα στον κόσμο, τον «Λάρι». Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Χ ο Γάλλος πρόεδρος, φαίνεται η Μπριζίτ Μακρόν να λέει στον Άντι Μπέρναμ ότι λυπήθηκε που δεν γνώρισε τον Λάρι.

Βέβαια ο Γάλλος πρόεδρος έχει επισκεφθεί στο παρελθόν αρκετές φορές την Ντάουνινγκ Στριτ και έχει συναντηθεί με την Πρώτη Γάτα της Βρετανίας. Μάλιστα τον Ιούλιο του 2025 ο Μακρόν και ο τότε Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ με την πρώην υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς είχαν αστειευτεί για τη δημοφιλία του γάτου.

Την τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του στη Βρετανία ο Γάλλος πρόεδρος εξήρε τη «υπέροχη» παρουσία του γάτου της Ντάουνινγκ Στριτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ρώτησε ποιος διαχειρίζεται το προφίλ του γάτου.

Ο Κιρ Στάρμερ γέλασε και αστειεύτηκε ότι το διαχειρίζεται ο ίδιος ο γάτος. Τότε η Ρέιτσελ Ριβς που είχε ακούσει τη συζήτηση είχε σχολιάσει με χιούμορ ότι ο γάτος «είναι το πιο δημοφιλές πρόσωπο στη Ντάουνινγκ Στριτ».

Ετών 19 και μεγάλη διασημότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Λάρι γεννήθηκε το 2007 και σήμερα είναι 19 ετών. Από το 2011 όταν και υιοθετήθηκε από το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ πήρε τον τίτλο του «Chief Mouser to the Cabinet Office». Ο τίτλος είναι πραγματικός και δίνεται στην Πρώτη Γάτα της βρετανικής πρωθυπουργικής κατοικίας αδιάλειπτα από τον 16ο αιώνα.

Αρχικά είχε υιοθετηθεί για να γίνει το κατοικίδιο των παιδιών του Ντέιβιντ Κάμερον αλλά τελικά πήρε προαγωγή. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανήκει σε κανέναν από τους Βρετανούς πρωθυπουργούς και παραμένει στην Ντάουνινγκ Στριτ ακόμη και όταν αλλάζει η κυβέρνηση.

Ο γάτος έχει «υπηρετήσει» υπό τους πρωθυπουργούς, Ντέβιντ Κάμερον, Μπόρις Τζόνσον, Τερέζα Μέι, Λιζ Τρας, Ρίσι Σουνακ και Κιρ Στάρμερ και τώρα υπό τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.

Μάλιστα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Μπέρναμ σε ανάρτηση στο Χ ο λογαριασμός του γάτου είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία του μπροστά σε ένα πόντιουμ - που θύμιζε τα διαγγέλματα που κάνουν οι Βρετανοί πρωθυπουργοί- και είχε γράψει ως δήλωση του Λάρι: «Το μήνυμα μου στον λαό της Βρετανίας είναι ότι θα εκπαιδεύσω τον καινούργιο τύπο αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να μείνει πιστοί σε κάποιον από αυτούς». Το τελευταίο σχόλιο ήταν ένα «καρφί» για τις συχνές αλλαγές των προσώπων στη πρωθυπουργία της Βρετανίας.