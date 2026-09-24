Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέα έκθεση με προσωπικά της αντικείμενα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά

Snapshot Περισσότερα από 750 προσωπικά αντικείμενα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, εκ των οποίων τα περισσότερα αδημοσίευτα, θα εκτεθούν για πρώτη φορά στην έκθεση «Princess Diana: Love Life Legacy – A Life of Giving» στη Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Ρόναλντ Ρίγκαν στην Καλιφόρνια τον Νοέμβριο.

Η έκθεση παρουσιάζει την πριγκίπισσα ως παγκόσμιο σύμβολο, μητέρα, φιλάνθρωπο και γυναίκα, με αντικείμενα όπως το θρυλικό φόρεμα με το οποίο χόρεψε με τον Τζον Τραβόλτα και το «φόρεμα της φροντίδας» που φορούσε σε επισκέψεις σε νοσοκομεία.

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν κοσμήματα, χειρόγραφες επιστολές, παιδικά αντικείμενα και η τελευταία, ημιτελής δημιουργία που δοκίμασε πριν τον θάνατό της η Νταϊάνα.

Η έκθεση οργανώθηκε χάρη στη συλλογή της Ρενέ Πλαντ, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στη διατήρηση της μνήμης της πριγκίπισσας, επενδύοντας σημαντικά ποσά για την απόκτηση των αντικειμένων.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν θα παρευρεθούν στα εγκαίνια λόγω της μετακόμισής τους στη Βρετανία, ενώ η έκθεση σχεδιάζεται να ταξιδέψει σε πολλές χώρες από το επόμενο έτος. Snapshot powered by AI

Η ζωή της πριγκίπισσας Νταϊάνα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας μεγάλης νέας έκθεσης, η οποία θα φιλοξενήσει περισσότερα από 750 προσωπικά της αντικείμενα, εκ των οποίων μόλις ελάχιστα έχουν παρουσιαστεί στο κοινό στο παρελθόν.

Η βρετανική εφημερίδα Mirror εξασφάλισε μια αποκλειστική πρώτη ματιά στα εκθέματα, τα οποία φωτίζουν το προσωπικό της στιλ, τη φιλανθρωπική της δράση και την αστείρευτη αγάπη της για τους δύο γιους της, τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι.

Η έκθεση, με τίτλο Princess Diana: Love Life Legacy – A Life of Giving, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της τον Νοέμβριο, στη Βιβλιοθήκη και το Μουσείο του πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, στην κοιλάδα Σίμι της Καλιφόρνιας.

Η Μελίσα Γκίλερ, επικεφαλής μάρκετινγκ του Ιδρύματος και Ινστιτούτου Ρόναλντ Ρίγκαν, επισημαίνει ότι η έκθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ζωή της Νταϊάνα βρίσκεται ξανά στο μικροσκόπιο, εξαιτίας των αμφιλεγόμενων ισχυρισμών για τον βασιλιά Κάρολο που περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο του κόμη Σπένσερ, Swan Song: Diana My Sister, το οποίο κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα.

«Δεν έχω ακόμη αγοράσει ή διαβάσει το νέο βιβλίο, αλλά εδώ στις ΗΠΑ βρίσκεται παντού στις ειδήσεις. Αυτό απλώς αποδεικνύει ότι η Νταϊάνα είναι μια διαχρονική προσωπικότητα που δεν ξεχάστηκε ποτέ, ιδιαίτερα στην Αμερική. Εδώ την αγαπούν πολύ. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα εξακολουθεί να ασκεί την ίδια γοητεία. Είναι πραγματικά αγαπητή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύω σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε στη Mirror.

Από το θρυλικό φόρεμα του χορού με τον Τραβόλτα μέχρι προσωπικά κειμήλια

Η έκθεση περιλαμβάνει μερικές από τις πιο διάσημες τουαλέτες της Νταϊάνα, χειρόγραφες επιστολές, αντικείμενα από τα παιδικά της χρόνια και κοσμήματα. Στόχος της είναι να αφηγηθεί την ιστορία της όχι μόνο ως παγκόσμιου ειδώλου, αλλά και ως κόρης, αδελφής, συζύγου, μητέρας και γυναίκας με σημαντική ανθρωπιστική δράση.

Ανάμεσα στα εκθέματα, σε συνδυασμό με κειμήλια από τη συλλογή της οικογένειας Ρίγκαν, ξεχωρίζει το θρυλικό σκούρο μπλε βελούδινο φόρεμα με τους ακάλυπτους ώμους, το οποίο φορούσε η Νταϊάνα όταν χόρεψε με τον πρωταγωνιστή του Saturday Night Fever, Τζον Τραβόλτα, σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 1985.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα με τον Τζον Τραβόλτα

Στη λαμπερή εκείνη βραδιά είχαν παρευρεθεί διάσημοι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων ο Κλιντ Ίστγουντ και ο Τομ Σέλεκ.

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί επίσης ένα από τα περίφημα πουλόβερ της με τα μαύρα πρόβατα, δημιουργία της Βρετανίδας σχεδιάστριας Σάλι Μιούιρ. Η Νταϊάνα το είχε φορέσει για πρώτη φορά σε αγώνα πόλο στο Ουίνδσορ, τον Ιούνιο του 1981, έναν μήνα πριν από τον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου.

Τα αντικείμενα που αποκαλύπτουν την τρυφερή πλευρά της Νταϊάνα

Ωστόσο, εκείνα που αναμένεται να αγγίξουν περισσότερο τους επισκέπτες είναι τα προσωπικά αντικείμενα που αποτυπώνουν την ευαισθησία και τη δοτικότητά της.

Ανάμεσά τους βρίσκονται κοσμήματα που είχε προσφέρει ως δώρα σε επικεφαλής φιλανθρωπικής οργάνωσης για το AIDS, καθώς και ένα δαχτυλίδι φιλίας από αμέθυστο και διαμάντια, το οποίο είχε αποκτήσει στην εφηβεία της και φέρει χαραγμένα τα αρχικά «D.S.».

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και μια μικροσκοπική ασημένια κορνίζα, διακοσμημένη με τις επιγραφές «My Love My Life» («Η αγάπη μου, η ζωή μου») και «My Joy Always» («Η παντοτινή μου χαρά»), δίπλα σε παιδικές φωτογραφίες των γιων της, Ουίλιαμ και Χάρι.

Μικρά, πολύτιμα ενθύμια που αποκαλύπτουν την πιο προσωπική πλευρά της γυναίκας πίσω από τον μύθο: μια μητέρα που, πέρα από τη βασιλική της ιδιότητα και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα, είχε στο επίκεντρο της ζωής της τα δύο παιδιά της.

Το «φόρεμα της φροντίδας» και η τελευταία δημιουργία που δοκίμασε η Νταϊάνα

Ένα πολύχρωμο φλοράλ φόρεμα, το οποίο η Νταϊάνα φορούσε συχνά όταν επισκεπτόταν παιδιά που νοσηλεύονταν, γνωστό ως «The Caring Dress» («Το φόρεμα της φροντίδας»), θα παρουσιαστεί δίπλα στο «Final Goodbye» («Τελευταίο Αντίο») του Ζακ Αζαγκουρί. Πρόκειται για την τελευταία, ημιτελή δημιουργία που δοκίμασε η πριγκίπισσα πριν από τον θάνατό της στο Παρίσι και η οποία θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά στο κοινό.

Το μεταξωτό φόρεμα του οίκου Bellville Sassoon παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια κατά την επίσκεψη της Νταϊάνα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στις 31 Ιανουαρίου 1988. Στη συνέχεια έγινε μία από τις αγαπημένες της επιλογές για επισκέψεις σε νοσοκομεία, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και συναντήσεις με παιδιά.

Ο σχεδιαστής Ντέιβιντ Σασούν είχε αναφερθεί αργότερα στον τρόπο με τον οποίο η Νταϊάνα αντιλαμβανόταν τη συναισθηματική δύναμη του ντυσίματος. Επέλεγε συχνά φωτεινά χρώματα και φιλικά, χαρούμενα μοτίβα, καθώς γνώριζε ότι μπορούσαν να κάνουν το αυστηρό περιβάλλον μιας επίσημης επίσκεψης πιο ζεστό και να βοηθήσουν τα παιδιά να αισθάνονται πιο άνετα κοντά της.

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί επίσης το επίσημο πρόγραμμα του βασιλικού γάμου του Καρόλου και της Νταϊάνα, μαζί με τις λευκές νυφικές παντόφλες της πριγκίπισσας, τράπουλες με τις υπογραφές του ζευγαριού, τσάντες Dior και Chanel, παπούτσια, καπέλα και αξεσουάρ διάσημων σχεδιαστών. Τη συλλογή συμπληρώνουν κοσμήματα, από πολύτιμα παιδικά ενθύμια μέχρι εμβληματικά βασιλικά κομμάτια.

Ιδιαίτερη συγκινησιακή αξία έχει ένας δίσκος βινυλίου του κλασικού άλμπουμ του Έλτον Τζον, Goodbye Yellow Brick Road, με την υπογραφή «Diana Spencer». Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται το «Candle in the Wind», το τραγούδι που ο Σερ Έλτον Τζον διασκεύασε και ερμήνευσε στην κηδεία της Νταϊάνα, στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, στις 6 Σεπτεμβρίου 1997.

Η απουσία του Χάρι και της Μέγκαν από τα εγκαίνια

Η είδηση της έκθεσης έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ από την Καλιφόρνια πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο παιδιά τους, ο επτάχρονος Άρτσι και η πεντάχρονη Λίλιμπετ, φοιτούν πλέον σε σχολείο στη Βρετανία.

Οι διοργανωτές της έκθεσης εκφράζουν τη λύπη τους που το ζευγάρι δεν θα βρίσκεται στην περιοχή για τα εγκαίνια.

Η Μελίσα Γκίλερ αναφέρει: «Ο Χάρι και η Μέγκαν ζούσαν στη Σάντα Μπάρμπαρα, περίπου 45 μίλια βόρεια της Βιβλιοθήκης Ρίγκαν. Ο κόσμος αγαπούσε το γεγονός ότι είχαν επιλέξει την Καλιφόρνια και στενοχωριέται που έφυγαν. Θα θέλαμε, όμως, να ελπίζουμε ότι θα επανασυνδεθούν με την οικογένειά τους».

«Αν εξακολουθούσαν να ζουν εδώ, φυσικά θα ήταν υπέροχο να τους προσκαλούσαμε στην έκθεση. Ωστόσο, αυτό που κάνουμε είναι για να τιμήσουμε την Νταϊάνα. Είναι μια ιστορία αγάπης, που δείχνει πώς, ακόμη και από μικρό παιδί, προσέφερε στους άλλους, χαρίζοντας ακόμη και τα ίδια της τα ρούχα σε άστεγους ανθρώπους. Αυτή είναι η ιστορία που προσπαθούμε να αφηγηθούμε. Αυτή ήταν πραγματικά η Νταϊάνα», προσθέτει.

Η γυναίκα που υποθήκευσε το σπίτι της για τη μνήμη της Νταϊάνα

Η πραγματοποίηση της έκθεσης κατέστη δυνατή χάρη στη Ρενέ Πλαντ, μια αφοσιωμένη θαυμάστρια της πριγκίπισσας, η οποία προχώρησε σε νέα υποθήκευση του σπιτιού της στο Λος Άντζελες προκειμένου να δημιουργήσει το Princess Diana Museum.

Η Ρενέ, με καταγωγή από το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, γοητεύτηκε για πρώτη φορά από την Νταϊάνα σε ηλικία μόλις δέκα ετών, όταν παρακολούθησε από την τηλεόραση τον βασιλικό γάμο της.

Μόλις δύο χρόνια αργότερα, η μικρή τότε Ρενέ επισκέφθηκε το Yandina Ginger Factory στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, προκειμένου να δει από κοντά την Νταϊάνα κατά την πρώτη μεγάλη βασιλική περιοδεία της στην Αυστραλία.

Σήμερα, η 54χρονη Ρενέ Πλαντ φέρεται να έχει ξοδέψει εκατοντάδες χιλιάδες λίρες σε δημοπρασίες, συλλέγοντας προσωπικά αντικείμενα της πριγκίπισσας. Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2025 κατέβαλε σχεδόν 600.000 λίρες (790.000 δολάρια) για να αποκτήσει το περίφημο «Caring Dress» της Νταϊάνα, όταν το φόρεμα βγήκε σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες.

Η συλλέκτρια που αφιέρωσε τη ζωή της στη διατήρηση της μνήμης της Νταϊάνα

Η Μελίσα Γκίλερ εξηγεί ότι η έκθεση πραγματοποιείται χάρη στην αφοσίωση της Ρενέ Πλαντ, η οποία σήμερα διευθύνει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Princess & the Platypus Foundation, με στόχο τη διατήρηση της ζωής και της παρακαταθήκης της πριγκίπισσας.

«Η Ρενέ ζει στο Λος Άντζελες και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της στη συλλογή αντικειμένων που ανήκαν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Τα συγκέντρωσε με σκοπό να αναδείξει πόσο καλόκαρδος άνθρωπος ήταν», αναφέρει.

Η ίδια αποκαλύπτει ότι από τα 750 αντικείμενα που θα παρουσιαστούν στην έκθεση, μόλις πέντε ή έξι έχουν εκτεθεί ξανά στο κοινό.

«Καταφέραμε επίσης να εξασφαλίσουμε ορισμένα επιπλέον αντικείμενα. Η φωτογραφία της Νταϊάνα να χορεύει με τον Τζον Τραβόλτα είναι μία από τις εικόνες που μας ζητούν περισσότερο. Έτσι, επικοινωνήσαμε με το Παλάτι του Κένσινγκτον και είχαν την καλοσύνη να μας παραχωρήσουν το συγκεκριμένο φόρεμα», εξηγεί.

Η θρυλική βελούδινη τουαλέτα θα τοποθετηθεί σε ειδική προθήκη, δίπλα στο φόρεμα που φορούσε η Νάνσι Ρίγκαν στο ίδιο επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Το ημιτελές φόρεμα που δεν πρόλαβε ποτέ να φορέσει

Ανάμεσα στα πιο συγκινητικά εκθέματα βρίσκεται και το φόρεμα που η συλλέκτρια αποκαλεί «The Goodbye Dress» («Το φόρεμα του αποχαιρετισμού»).

«Ήταν η τελευταία τουαλέτα που δημιουργήθηκε για την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Επρόκειτο να τη φορέσει σε μια επίσημη εκδήλωση, αλλά έφυγε από τη ζωή προτού προλάβει. Το φόρεμα έχει ακόμη επάνω του τις καρφίτσες από τη διαδικασία του στριφώματος», αποκαλύπτει η Γκίλερ.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα / Getty Images

«Διαθέτουμε εξαιρετικά κομμάτια της ιστορίας, τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό», προσθέτει.

Οι διοργανωτές φιλοδοξούν η έκθεση να προσελκύσει επισκέπτες κάθε ηλικίας, προτού ταξιδέψει σε έξι ή επτά ακόμη χώρες από τα μέσα του επόμενου έτους.

«Η πριγκίπισσα Νταϊάνα αγγίζει όλες τις γενιές. Η κόρη μου είναι 26 ετών και ανυπομονεί να δει την έκθεση. Τη λατρεύει. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για εμάς που έχουμε την ευκαιρία να αφηγηθούμε ολόκληρη την ιστορία της», καταλήγει η Μελίσα Γκίλερ.

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