ΗΠΑ: Οι αποδόσεις των ομολόγων εκτινάσσονται σε υψηλά δύο δεκαετιών - Το πετρέλαιο φτάνει τα $105

Η συνεχιζόμενη εδώ και έναν μήνα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχει ήδη οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στην αγορά στεγαστικών δανείων

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ: Οι αποδόσεις των ομολόγων εκτινάσσονται σε υψηλά δύο δεκαετιών - Το πετρέλαιο φτάνει τα $105
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  • Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έφτασαν σε υψηλά δύο δεκαετιών, με το 30ετές ομόλογο να αποδίδει 5,446% και το 10ετές 5,15%.
  • Η τιμή του πετρελαίου ανήλθε στα 105 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος καυσίμων και μεταφορών στις ΗΠΑ.
  • Η άνοδος των αποδόσεων έχει οδηγήσει σε αυξημένο κόστος δανεισμού για τους καταναλωτές, ιδίως στην αγορά στεγαστικών δανείων.
  • Η Federal Reserve αναμένεται να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια, με τον πρόεδρο της Τράπεζας της Νέας Υόρκης να δηλώνει πιθανή μια νέα αύξηση έως το τέλος του έτους.
  • Παρά τις παρεμβάσεις του υπουργού Οικονομικών Scott Bessent για συγκράτηση των αποδόσεων, οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση επιτοκίων και η παγκόσμια κατάσταση προκαλούν συνεχιζόμενη άνοδο τους.
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Οι αποδόσεις βασικών αμερικανικών κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ εκτινάχθηκαν την Πέμπτη σε νέα υψηλά δύο δεκαετιών, καθώς η τιμή του πετρελαίου επέστρεψε στα 105 δολάρια το βαρέλι.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ έφτασε έως και το 5,446%, επίπεδο που είχε να καταγραφεί εδώ και 22 χρόνια.

Μετά τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό της από τον Απρίλιο του 2025, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου συνέχισε να κινείται ανοδικά την Πέμπτη. Στις πρώτες συναλλαγές έφτασε έως και το 5,15%, το υψηλότερο επίπεδό της από το 2007.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, αφού ο διάλογος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που πραγματοποιήθηκε με διαμεσολάβηση στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν απέφερε απτά στοιχεία προόδου προς τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί ήδη επτά μήνες.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου εξακολουθεί να ωθεί τις τιμές του πετρελαίου κίνησης σε επίπεδα-ρεκόρ.

Την Πέμπτη, η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ διαμορφωνόταν στα 4,51 δολάρια ανά γαλόνι, ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, αλλά αυξημένη κατά 73% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Αντίστοιχα, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης βενζίνης ήταν την Πέμπτη κατά 50% υψηλότερη σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, φτάνοντας τα 4,48 δολάρια ανά γαλόνι.

Οι μετοχές υποχωρούσαν στις πρώτες συναλλαγές, οδεύοντας προς τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών.

Ο S&P 500 σημείωνε πτώση 0,5%, ο Nasdaq Composite υποχωρούσε κατά 0,7%, ενώ ο Dow Jones έχανε σχεδόν 300 μονάδες.

Παγκόσμιο κύμα πωλήσεων

Σε ολόκληρο τον κόσμο, το κύμα πωλήσεων στα ομόλογα προκαλεί αναταράξεις στις αγορές κρατικού χρέους.

«Η επιτάχυνση της ανόδου των αμερικανικών επιτοκίων χθες γίνεται αισθητή σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας για πολλοστή φορά ότι όλοι βρισκόμαστε στην ίδια παγκόσμια “βάρκα” των ομολόγων», έγραψε ο Peter Boockvar, επικεφαλής επενδύσεων της OnePoint BFG Wealth.

Η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού ομολόγου ανήλθε την Πέμπτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 1996, ενώ η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund έφτασε στο υψηλότερο σημείο της από το 2009.

«Καθώς το καλοκαίρι ολοκληρώνεται επισήμως, τα μακροοικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ παραμένουν αρκετά ισχυρά, όπως δείχνει ένα ποσοστό ανεργίας της τάξης του 4% και ανάπτυξη περίπου 2%», ανέφεραν αναλυτές της Bank of America για τις παγκόσμιες αγορές επιτοκίων.

«Ωστόσο, οι κίνδυνοι εξακολουθούν να συσσωρεύονται για τις ανήσυχες αγορές», πρόσθεσαν, αναφερόμενοι στους συνεχιζόμενους εμπορικούς πολέμους, στο ενεργειακό σοκ προσφοράς, στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και στους ενδεχόμενους κινδύνους για την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την εκτίναξη των αποδόσεων των ομολόγων αυτή την εβδομάδα ήταν έκθεση της S&P Global, που δημοσιεύθηκε το πρωί της Τετάρτης και έδειξε ότι, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο, το κόστος εισροών για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς το κόστος καυσίμων και μεταφορών κατέγραψε απότομη άνοδο.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε επενδυτές και traders να αυξήσουν τα στοιχήματά τους υπέρ νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York, John Williams, δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα έχει ακόμη δουλειά να κάνει προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Όπως είπε σε ομιλία του στο Λονδίνο την Πέμπτη, είναι «πιθανό μία ακόμη αύξηση επιτοκίων να είναι κατάλληλη έως το τέλος του έτους».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αμερικανική οικονομία έχει επιδείξει «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» απέναντι στα «σημαντικά σοκ» που έχει δεχθεί.

Η επόμενη κίνηση του Μπένσετ

Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων συνεχίζεται παρά σειρά μέτρων και προειδοποιήσεων που έχει διατυπώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσετ.

«Εγώ είμαι πλέον το “καζίνο” και μπορείτε να στοιχηματίσετε εναντίον μου, αν θέλετε», είχε δηλώσει ο Bessent στις 8 Σεπτεμβρίου.

Τότε υπερασπιζόταν την παρέμβαση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών με στόχο τη στήριξη του ιαπωνικού γεν. Η προσδοκία ήταν ότι ένα ισχυρότερο γεν θα περιόριζε την πίεση προς την ιαπωνική κυβέρνηση να πουλήσει αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Ωστόσο, το σχέδιο δεν έχει αποδώσει πλήρως και μέχρι την Πέμπτη το γεν είχε εξασθενήσει εκ νέου σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα των αρχών Σεπτεμβρίου έναντι του δολαρίου.

Ο Bessent έχει επίσης παρέμβει στην αμερικανική αγορά ομολόγων, προχωρώντας σε επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις αποδόσεις τους.

Η επόμενη δοκιμασία για το σχέδιό του αναμενόταν αργότερα την Πέμπτη, όταν το υπουργείο Οικονομικών επρόκειτο να προχωρήσει σε επαναγορά ομολόγων διάρκειας 20 έως 30 ετών, συνολικής αξίας έως 6 δισ. δολαρίων.

Μετά την πρώτη επαναγορά του υπουργείου νωρίτερα μέσα στον μήνα, οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν, ακριβώς η αντίθετη αντίδραση από εκείνη που επιδίωκε η κυβέρνηση.

Ο Bessent, ωστόσο, υποβάθμισε την αποτυχία της κίνησης, επιμένοντας ότι η αμερικανική αγορά ομολόγων εξακολουθεί να έχει τις «καλύτερες επιδόσεις» στον κόσμο και αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή στον πρόεδρο Donald Trump.

«Αν κάποιοι τύποι που κάθονται μπροστά στα τερματικά του Bloomberg είναι δυσαρεστημένοι με όσα κάνω, ας είναι», δήλωσε ο Bessent σε συνέντευξή του στις 10 Σεπτεμβρίου.

Δεν έχουν πειστεί, πάντως, όλοι από την αυτοπεποίθηση του Bessent.

«Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο “House” Bessent, φαίνεται να αποδεικνύει ότι το καζίνο δεν κερδίζει πάντα», έγραψε το πρωί της Πέμπτης ο Paul Donovan, επικεφαλής οικονομολόγος της UBS Global Wealth Management.

Οι αποδόσεις των ομολόγων των μεγαλύτερων οικονομιών

Οι αποδόσεις των βασικών 10ετών κρατικών ομολόγων

καταγράφουν σήμερα αισθητή άνοδο. Η εικόνα είναι περίπου η εξής:

  • Ιαπωνία 3,08%
  • Γερμανία 3,57%
  • Πορτογαλία3,96%
  • Ισπανία 4,05–4,06%
  • Ιταλία 4,52%
  • Γαλλία 4,68%
  • Βρετανία 5,33–5,34%

Το ελληνικό 10ετές βρίσκεται περίπου στο 4,36%, στο υψηλότερο επίπεδο περίπου 34 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό spread έναντι του γερμανικού 10ετούς είναι περίπου 79 μονάδες βάσης.

Το ελληνικό 10ετές σήμερα αποδίδει λιγότερο από το ιταλικό και σημαντικά λιγότερο από το γαλλικό. Δηλαδή η απόλυτη απόδοση της Ελλάδας έχει ανέβει λόγω του παγκόσμιου sell-off, αλλά η σχετική θέση της Ελλάδας έναντι μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης παραμένει ισχυρή.

Το πιο σημαντικό στοιχείο για την Ελλάδα είναι ότι το spread έναντι της Γερμανίας παραμένει γύρω στις 80 μ.β. και η Ελλάδα δανείζεται αυτή τη στιγμή φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία στο 10ετές.

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