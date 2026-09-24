Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης αυτοκινήτων στα Ιωάννινα
Η φωτιά έχει εκδηλωθεί στην Μπάφρα Ιωαννίνων
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην Μπάφρα Ιωαννίνων.
- Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους μέχρι στιγμής.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε εργοστάσιο αυτοκινήτων στην Μπάφρα Ιωαννίνων.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τα αίτιά της παραμένουν άγνωστα.
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