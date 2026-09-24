Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης αυτοκινήτων στα Ιωάννινα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε εργοστάσιο ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην Μπάφρα Ιωαννίνων.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους μέχρι στιγμής.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε εργοστάσιο αυτοκινήτων στην Μπάφρα Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ τα αίτιά της παραμένουν άγνωστα.

Διαβάστε επίσης