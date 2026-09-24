Μητσοτάκης: Τι θα πει στον ΟΗΕ – Να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία χωρίς μονομερείς ενέργειες

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και χωρίς μονομερείς ενέργειες ή απειλές πολέμου.

Θα υπογραμμίσει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Ο πρωθυπουργός θα τονίσει την ανάγκη επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και θα εκφράσει στήριξη στις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανένωση της Κύπρου.

Θα παρουσιάσει τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας, εστιάζοντας στις μεταρρυθμίσεις, την ανάπτυξη, τη μείωση δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Θα επισημάνει τους κινδύνους της ραγδαίας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα ζητήσει διεθνή συνεργασία και ρυθμιστικό πλαίσιο, καλώντας ιδιαίτερα τις ΗΠΑ και την Κίνα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Snapshot powered by AI

Εκτενείς αναφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο Κυπριακό αλλά και στη ραγδαία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης, θα κάνει σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι προγραμματισμένη για τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Για τα ελληνοτουρκικά

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι ο διάλογος με την Τουρκία θα πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας.

Θα υπενθυμίσει σε αυτό το πλαίσιο, ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασαας (UNCLOS) αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ και θα υπογραμμίσει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περυσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Eurokinissi

Για το Κυπριακό

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία του και στο Κυπριακό, τονίζοντας πως 52 - όνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων. Θα εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Ενώ, θα αναφερθεί στις εξελίξεις σε Γάζα, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ουκρανία και Σουδάν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περυσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Eurokinissi

Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας

Ο πρωθυπουργός θα κάνει αναφορές και στις προόδους της χώρας στον τομέα της οικονομίας. Θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, την πορεία των μεταρρυθμίσεων ως παράδειγμα του πώς η οικονομική ανθεκτικότητα ενισχύει τη διεθνή θέση μιας χώρας. Θα αναφερθεί στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τη μείωση του δημόσιου χρέους και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, συνδέοντας την οικονομική ισχύ με την άμυνα και την ασφάλεια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περυσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Eurokinissi

Διεθνής συνεργασία και με την Κίνα για το AI

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει ιδιαίτερο βάρος και στην Τεχνητή Νοημοσύνη προειδοποιώντας ότι η ταχύτητα ανάπτυξης της ΑΙ δημιουργεί κινδύνους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με εθελοντική αυτορρύθμιση των ίδιων των εταιρειών.

Θα θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη για ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και θα καλέσει ειδικά τις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσονται τα κορυφαία μοντέλα ΑΙ, να αναλάβουν την ευθύνη που αναλογεί στην πρωτοπορία τους, επισημαίνοντας ότι η διεθνής συνεργασία —συμπεριλαμβανομένης της Κίνας— είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

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