Σίφνος: Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτριας από την περιοχή του Φυκιάδου

Η γυναίκα έχασε τον προσανατολισμό της και χάθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση τριών πυροσβεστών και ενός οχήματος, που μετάφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας