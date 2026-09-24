Σίφνος: Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτριας από την περιοχή του Φυκιάδου
Η γυναίκα έχασε τον προσανατολισμό της
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Επιχείρηση διάσωσης περιπατήτριας πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Φυκιάδο της Σίφνου.
Η γυναίκα έχασε τον προσανατολισμό της και χάθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση τριών πυροσβεστών και ενός οχήματος, που μετάφεραν τη γυναίκα σε ασφαλές σημείο.
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