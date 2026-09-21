Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στην Ευελπίδων καταθέτει ως μάρτυρας ο υπνωτιστής

Λίγο πριν τις 10 το πρωί έφτασε στην Ευελπίδων ο Νάσος Κομιανός, ο υπνωτιστής που καλείται να καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο υπνωτιστής Νάσος Κομιανός στην Ευελπίδων Χάρης Γκίκας

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός καταθέτει ως μάρτυρας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό Ιωάννα Γάκα φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και καλείται να εξηγήσει τη σχέση τους.

Ο υπνωτιστής Νάσος Κομιανός στην Ευελπίδων Χάρης Γκίκας

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μεταξύ άλλων το κατά πόσο η επαφή του με τον Κομιανό είχε οποιαδήποτε σχέση με την απόφαση αυτή. Ο 62χρονος, σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, είχε αναφερθεί στην ανάγκη «αποτοξίνωσης» του οργανισμού πριν από ορισμένες πρακτικές υπνοθεραπείας, χρησιμοποιώντας τη σχετική επιχειρηματολογία σε δημόσιες ομιλίες του.

Ο ίδιος, πάντως, φέρεται σήμερα να υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν επί σειρά ετών πελάτης της Ιωάννας Γάκα και του συζύγου της, Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Ο υπνωτιστής Νάσος Κομιανός στην Ευελπίδων Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

Από ελαιοχρωματιστής.... υπνοθεραπευτής στο Κολωνάκι - Η σχέση με τον Μαζωνάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημερινή κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού ενώπιον του ανακριτή. Ο 62χρονος, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καλείται να δώσει απαντήσεις για τις επαφές του με την προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα, αλλά και για τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την Espresso, ο Νάσος Κομιανός, στο παρελθόν εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής στην Κέρκυρα και ήταν γνωστός ως «Νάσος ο μπογιατζής», δραστηριοποιείται σήμερα ως υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, διατηρώντας επαγγελματικό χώρο στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα βασικά ζητήματα που θα εξεταστούν κατά την ανάκρισή του αφορά τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να του έστειλε η 56χρονη γιατρός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Η εικόνα, στην οποία ο τραγουδιστής εμφανίζεται με κλειστά μάτια, συνοδευόταν από το μήνυμα «Όλα καλά». Οι Αρχές αναμένεται να ζητήσουν από τον Κομιανό να εξηγήσει για ποιο λόγο εστάλη η συγκεκριμένη φωτογραφία στο κινητό του, αλλά και τι ακολούθησε μεταξύ των δύο προσώπων μετά την επικοινωνία αυτή.

Ο Νάσος Κομιανός, ο αυτοαποκαλούμενος υπνοθεραπευτής

Η γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη - Τι θα υποστηρίξει στον ανακριτή

Ο 62χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι η γνωριμία του με την Ιωάννα Γάκα είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν από τα γεγονότα που εξετάζονται σήμερα από τις Αρχές. Όπως φέρεται να αναφέρει, η γιατρός είχε υπάρξει πελάτισσά του, έχοντας πραγματοποιήσει συνεδρίες μαζί του, ενώ μεταξύ τους υπήρχε και συμφωνία επαγγελματικής συνεργασίας, την οποία προτίθεται να προσκομίσει στις δικαστικές Αρχές.

Σε ό,τι αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Κομιανός αναμένεται να επιμείνει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στις ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβλήθηκε ο τραγουδιστής.

Η πρώτη τους συνάντηση φέρεται να έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε χώρο εστίασης στο Ψυχικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνάντηση βρίσκονταν και άλλα πρόσωπα, τα οποία είχαν προτείνει στον τραγουδιστή να απευθυνθεί στον 62χρονο.

Όπως αναμένεται να καταθέσει, η συζήτηση περιορίστηκε στη λήψη του προσωπικού και επαγγελματικού ιστορικού του Γιώργου Μαζωνάκη, χωρίς να εφαρμοστεί κάποια θεραπευτική τεχνική. Για τις 9 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση, προκειμένου να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία καταγραφής του ιστορικού.

Ο Νάσος Κομιανός Facebook

Η επικοινωνία με τη γιατρό και η επίμαχη φωτογραφία

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελεί και η γραπτή επικοινωνία του Κομιανού με την Ιωάννα Γάκα λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι επικοινώνησε μαζί της για να επιβεβαιώσει εάν θα πραγματοποιούνταν κανονικά το ραντεβού που είχε προγραμματίσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η γιατρός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απάντησε στέλνοντάς του τη φωτογραφία του τραγουδιστή με κλειστά μάτια και τη φράση «Όλα καλά».

Μετά την αποστολή της εικόνας, η επικοινωνία τους φέρεται να σταμάτησε.

Ο Κομιανός είχε εμφανιστεί αυτοβούλως ενώπιον του ανακριτή μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, αναφέροντας ότι ήταν ο άνθρωπος στον οποίο είχε σταλεί η συγκεκριμένη φωτογραφία. Παράλληλα, είχε δηλώσει ότι συνεργαζόταν με την 56χρονη γιατρό και ότι πληροφορήθηκε με έκπληξη την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο ίδιος, σε δηλώσεις του, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προχωρούσε σε δημόσιες αποκαλύψεις πριν ολοκληρωθεί η έρευνα των ανακριτικών Αρχών.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα INTIME NEWS

Από τον «μπογιατζή» στην υπνοθεραπεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και η επαγγελματική διαδρομή του 62χρονου. Στην Κέρκυρα, όπου δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν ως ελαιοχρωματιστής, ήταν γνωστός ως «Νάσος ο μπογιατζής». Αργότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, συνδέθηκε επαγγελματικά με άλλους χώρους, μεταξύ των οποίων κατάστημα ένδυσης και η φωτογραφία.

Σήμερα παρουσιάζεται ως υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, έχοντας επαγγελματική δραστηριότητα στην Κηφισιά. Παράλληλα, στοιχεία από την ιστοσελίδα του φέρεται να καταγράφουν την επαγγελματική του σχέση με το ζευγάρι των γιατρών που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Σεμινάρια και εργαστήρια στο Κολωνάκι

Από τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Νάσος Κομιανός φέρεται να πραγματοποιούσε σεμινάρια και εργαστήρια σε χώρο που διατηρούσε το ζευγάρι των γιατρών στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, στο Κολωνάκι.

Στις σχετικές ανακοινώσεις αναφερόταν ότι το κόστος συμμετοχής ανερχόταν στα 350 ευρώ ανά άτομο και ότι οι δράσεις πραγματοποιούνταν στον χώρο που παρουσιαζόταν ως νέο ολιστικό ιατρείο των δύο γιατρών.

Τα αντικείμενα των σεμιναρίων αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη φυσιολογία του ύπνου, τους κύκλους και τα στάδιά του, την καταγραφή του ύπνου, την τεχνολογία παρακολούθησής του, τον κιρκάδιο ρυθμό, καθώς και ουσίες όπως η αδενοσίνη και η μελατονίνη.

Παράλληλα, γινόταν αναφορά στη στέρηση ύπνου, στις επιπτώσεις της και σε συνηθισμένες διαταραχές ύπνου, ενώ παρέχονταν συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση της αϋπνίας και τη βελτίωση του ύπνου.

Σύμφωνα με την κατάθεση οδηγού ταξί που είχε μεταφέρει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Κολωνάκι την ημέρα του θανάτου του, ο Κομιανός τον περίμενε στην Κηφισιά. Ο οδηγός φέρεται να έχει καταθέσει ότι είχε συμφωνήσει προηγουμένως να περιμένει τον τραγουδιστή μέχρι να ολοκληρώσει το ραντεβού του και στη συνέχεια να τον μεταφέρει στην Κηφισιά.

Εξετάζεται ο ρόλος της υπνοθεραπείας

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μεταξύ άλλων το κατά πόσο η επαφή του με τον Κομιανό είχε οποιαδήποτε σχέση με την απόφαση αυτή. Ο 62χρονος, σε παλαιότερες τοποθετήσεις του, είχε αναφερθεί στην ανάγκη «αποτοξίνωσης» του οργανισμού πριν από ορισμένες πρακτικές υπνοθεραπείας, χρησιμοποιώντας τη σχετική επιχειρηματολογία σε δημόσιες ομιλίες του.

Ο ίδιος, πάντως, φέρεται σήμερα να υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν επί σειρά ετών πελάτης της Ιωάννας Γάκα και του συζύγου της, Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Έρευνα και στην Κύπρο για την πλασμαφαίρεση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κινητοποίηση και στην Κύπρο, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τη λειτουργία ιδιωτικών δομών στις οποίες πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση.

Οι έρευνες επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, σε ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα, όπου έχουν εντοπιστεί μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λάρνακας εξετάζει εάν υπήρχαν οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας, εάν ο εξοπλισμός ήταν πιστοποιημένος και εάν οι γιατροί που πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες διέθεταν την προβλεπόμενη εξειδίκευση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της κυπριακής Αστυνομίας έχει αναφέρει ότι έχει ήδη συγκροτηθεί ανακριτική ομάδα, ενώ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα ζητηθεί και εξειδικευμένη πραγματογνωμοσύνη. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να αξιοποιήσουν στοιχεία από έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί πριν από περίπου τρία χρόνια στο ίδιο ιατρικό κέντρο.

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία και δεν ταυτίζεται με μια απλή πρακτική αισθητικής ή ευεξίας. Χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις και απαιτεί κατάλληλη ιατρική υποδομή και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η έρευνα σε Ελλάδα και Κύπρο αναμένεται πλέον να εξετάσει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες ιατρικές πράξεις παρέχονται σε ιδιωτικούς χώρους, καθώς και το εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλείας και νομιμότητας.

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