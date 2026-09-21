Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής - Τι θα υποστηρίξει

Snapshot Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός αναμένεται να παραδεχτεί την επαγγελματική σχέση του με τους δύο γιατρούς του Κολωνακίου.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κλείσει το πρώτο του ραντεβού υπνοθεραπείας μέσω προσώπου από το περιβάλλον του, χωρίς να το κάνει ο ίδιος.

Η φωτογραφία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας θα παρουσιαστεί από τον υπνοθεραπευτή ως ληφθείσα όταν ο Μαζωνάκης ήταν ακόμη ζωντανός.

Ο υπνοθεραπευτής είχε συναντήσει τον Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν τον θάνατό του και υπήρχε συμφωνία για δεύτερο ραντεβού, με προϋπόθεση καθαρό οργανισμό από τοξίνες.

Μια γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του Μαζωνάκη φαίνεται να έκλεισε το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση. Snapshot powered by AI

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έχει μπει στο «κάδρο» της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραθέσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με την ακριβή σειρά των γεγονότων μέρα προς μέρα. Όλες τις κλήσεις που δέχθηκε, τις δύο κλήσεις που δέχθηκε από αυτήν τη γυναίκα, τη φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και όλα τα μηνύματα που έχει ανταλλάξει με την κατηγορούμενη γιατρό.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να παραδεχτεί ότι πράγματι διατηρούσε επαγγελματικές σχέσεις με τους δύο γιατρούς του Κολωνακίου, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, και ότι σύστηνε ο ένας τον άλλον σε ασθενείς. Παράλληλα, φαίνεται πως δεν θα αρνηθεί ότι είχε πραγματοποιήσει κάποια σεμινάρια στο δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν οι γιατροί, επίσης στο Κολωνάκι.

Το πρώτο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη για υπνοθεραπεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε ξανακάνει υπνοθεραπεία και είχε κλείσει το πρώτο του ραντεβού για εκείνο το απόγευμα. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται, μάλιστα, να αναφερθεί σε δύο πρόσωπα από το περιβάλλον του τραγουδιστή, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, του έκλειναν τα ραντεβού.

Το ένα από αυτά τα πρόσωπα φέρεται να ήταν εκείνο που σύστησε στον Γιώργο Μαζωνάκη τον υπνοθεραπευτή και επικοινώνησε προκειμένου να κλείσει το ραντεβού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει και ο ίδιος με τον υπνοθεραπευτή, ωστόσο το ραντεβού δεν το έκλεισε αυτός, αλλά πρόσωπο από το περιβάλλον του.

Τι θα υποστηρίξει για τη φωτογραφία

Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας από την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να υποστηρίξει ότι τη στιγμή που εστάλη, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για μήνυμα που του έστειλε η γιατρός, καθώς γνώριζε ότι αμέσως μετά ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή.

Ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής

Ο Νάσος Κομιανός συστήνεται υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής και όπως έχει αποκαλύψει, είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του. Όπως είπε, είχε αρχίσει να παίρνει το ιστορικό του και οι δυο τους είχαν συμφωνήσει να συνεχίσουν σε δεύτερο ραντεβού. Υπήρχε όμως και μια βασική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συνεδρία. Ο Νάσος Κομνιανός έχει υποστηρίξει δημόσια ότι για να προχωρήσει κάποιος σε ύπνωση, ο οργανισμός του πρέπει πρώτα να είναι καθαρός από τοξίνες.

Ο Νάσος Κομιανός έφυγε σε νεαρή ηλικία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκίνησε σπουδές Ψυχολογίας και στη συνέχεια στράφηκε στην Κοινωνιολογία, από όπου και αποφοίτησε.

Χρόνια αργότερα εκπαιδεύτηκε στην ύπνωση και έκτοτε δραστηριοποιείται ως υπνοθεραπευτής. Έχει αναπτύξει τη δική του μέθοδο, την οποία ονομάζει «Υπνοσκόπηση», ενώ έχει μιλήσει δημόσια για αναδρομές στην παιδική ηλικία αλλά και σε λεγόμενες «προηγούμενες ζωές».

Ποιο είναι το πρόσωπο που έκλεισε το ραντεβού του με τον υπνοθεραπευτή

Όπως αποκάλυψε το MEGA, υπάρχει ένα πρόσωπο «κλειδί», το οποίο αναμένεται να μπει στο κάδρο των ερευνών. Πρόκειται για μία γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή, η οποία φαίνεται να επικοινωνεί τηλεφωνικά δύο φορές με τον υπνοθεραπευτή και να κλείνει ραντεβού στον καλλιτέχνη.

Με βάση όλα αυτά, δεν αποκλείεται αυτή η γυναίκα να κληθεί ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες για να καταθέσει.

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