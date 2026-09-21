H ισχύς της γαστρο-διπλωματίας: Όταν οι συμφωνίες των κρατών περνούν από το στομάχι των ηγετών

Snapshot Η Ινδία χρησιμοποίησε τη γαστροδιπλωματία στη σύνοδο κορυφής των BRICS, παρουσιάζοντας ένα χορτοφαγικό μενού που αναδείκνυε περιφερειακές παραδόσεις και προωθούσε τη βιωσιμότητα.

Υπήρξαν επικρίσεις για την επιλογή αποκλειστικά χορτοφαγικού μενού, καθώς δεν αντικατοπτρίζει την πολυπολιτισμική και μη χορτοφαγική γαστρονομία της Ινδίας.

Η γαστροδιπλωματία έχει ιστορικά χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για τη διευκόλυνση διπλωματικών συμφωνιών, όπως στο Συνέδριο της Βιέννης (1814-15), τη διάσκεψη της Τεχεράνης (1943) και την επίσκεψη Νίξον στην Κίνα (1972).

Άλλες χώρες προσαρμόζουν τα μενού τους σύμφωνα με τις πολιτισμικές και θρησκευτικές ανάγκες των επισκεπτών, όπως οι αραβικές χώρες που αποκλείουν το χοιρινό και το αλκοόλ σε επίσημα δείπνα.

Μελέτες δείχνουν ότι τα διπλωματικά γεύματα αντανακλούν και επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική, λειτουργώντας ως μέσο επιβεβαίωσης συμμαχιών, οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας. Snapshot powered by AI

H πρόσφατη σύνοδος των κρατών - μελών των BRICS στην Ινδία επανέφερε στο προσκήνιο έναν εν πολλοίς ξεχασμένο όρο των διεθνών σχέσεων. Την αποκαλούμενη η «γαστροδιπλωματία».

Η οικοδέσποινα Ινδία παρουσίασε μενού που συνδύαζε γεύσεις από όλη την Ινδία, από παραδοσιακά πιάτα των διαφόρων περιοχών μέχρι τα αγαπημένα πιάτα του δρόμου στο Παλαιό Δελχί, προσδίδοντας στο εορταστικό δείπνο μια ξεχωριστή ινδική πινελιά.

Ωστόσο η Ινδία κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να επιβάλει χορτοφαγικά πρότυπα, αφού σέρβιρε ένα μενού χωρίς κρέας στους παγκόσμιους ηγέτες κατά τη σύνοδο κορυφής των BRICS. Το δείπνο στο Νέο Δελχί, στο οποίο παρευρέθηκαν ηγέτες όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πρόεδρος του Ιράν, περιλάμβανε περισσότερα από 10 χορτοφαγικά πιάτα, γεγονός που προκάλεσε εσωτερική πολιτική διαμάχη.

Η ιστορία της «γαστροδιπλωματίας» και ο χορτοφάγος Μόντι

Η ιστορία προσφέρει πολλά παραδείγματα όπου η εθνική κουζίνα χρησιμοποιήθηκε στρατηγικά ως εργαλείο δημόσιας διπλωματίας. Μελετητές όπως ο Paul Rockower, ένας διακεκριμένος Αμερικανός ειδικός στη δημόσια διπλωματία, ονόμασαν αυτήν την πρακτική με τον όρι «γαστροδιπλωματία».

Η έννοια της γαστροδιπλωματίας έχει καταστεί σημαντικό θέμα στον δημόσιο και πολιτικό διάλογο της Ινδίας μετά τη σύνοδο κορυφής των BRICS που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Ακολούθησαν αντιδράσεις στα κοινωνικά μέσα και επικριτικές δηλώσεις από ηγέτες της αντιπολίτευσης, οι οποίοι σπάνια χάνουν την ευκαιρία να καταγγείλουν τον Ναρέντρα Μόντι, από τη στιγμή που ο Ινδός πρωθυπουργός φιλοξένησε τους ηγέτες του κόσμου στη σύνοδο κορυφής των BRICS με ένα χορτοφαγικό μενού, το οποίο, παρ’ όλα αυτά, ήταν πλούσιο σε κομμάτια paneer σιγοβρασμένα σε σάλτσα, μανιτάρια μορέλ των Ιμαλαΐων με σαφράν, ζωμό φακής με ντομάτες και φύλλα κάρυ.

Η κριτική επικεντρώθηκε στην παραδοχή ότι το γαστρονομικό τοπίο της Ινδίας δεν περιορίζεται σε χορτοφαγικά πιάτα και ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί στους ξένους αξιωματούχους η επιλογή να δοκιμάσουν τις εξίσου πλούσιες μη χορτοφαγικές κουζίνες της Ινδίας.

Ωστόσο, το δείπνο των BRICS δεν ήταν μεμονωμένο παράδειγμα. Από τότε που ανέλαβε πρωθυπουργός, ο Μόντι, ο οποίος είναι χορτοφάγος, έχει σερβίρει μη χορτοφαγικά πιάτα σε όλες τις επίσημες δεξιώσεις που έχει διοργανώσει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους Προέδρους των ΗΠΑ Ομπάμα (το 2015) και Τραμπ (το 2020).

Το ίδιο συνέβη και όταν η Ινδία φιλοξένησε τη Σύνοδο Κορυφής της Ομάδας των 20 στο Νέο Δελχί το 2023. Στους ηγέτες της G-20 σερβιρίστηκε ένα δείπνο στο οποίο κυριαρχούσαν οι κόκκοι κεχριού — σε μια εποχή που η κυβέρνηση της Ινδίας είχε προτείνει με επιτυχία στα Ηνωμένα Έθνη να κηρύξουν το «Διεθνές Έτος του Κεχριού».

Σύμφωνα με τον υπουργό του Μόντι, Κίρεν Ριτζίτζου, οι καλεσμένοι απόλαυσαν χορτοφαγικά πιάτα που αντανακλούσαν τις «ποικίλες περιφερειακές παραδόσεις» της Ινδίας.

Άλλωστε, το μενού που σερβιρίστηκε ήταν περιφερειακά περιεκτικό — «haakh» από το Κασμίρ, «pongal» με κεχρί από το Ταμίλ, «kokum» από τη Γκόα, μαύρο ρύζι από τη Βορειοανατολική Ινδία. Υπό αυτή την έννοια, ήταν ένας πολιτικός χάρτης της χώρας σε ένα πιάτο. Είπε επίσης ότι αυτό συνάδει με την παγκόσμια τάση της φυτικής διπλωματίας για το κλίμα.

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Στην πραγματικότητα, ορισμένοι υπερασπιστές του Μόντι υποστηρίζουν ότι τα χορτοφαγικά πιάτα στις διεθνείς συναντήσεις παρουσίαζαν την Ινδία ως «γη της αχίμσα (μη βίας), της βιωσιμότητας, της Αγιουρβέδα και της γαστρονομικής πολυμορφίας — όχι μόνο του κάρυ».

Φυσικά, ορισμένοι επικριτές του Μόντι υποστηρίζουν ότι ένας οικοδεσπότης δεν πρέπει να επιβάλλει την προσωπική του ηθική σε καλεσμένους που είναι ουσιαστικά μη χορτοφάγοι, ειδικά όταν η χώρα που ηγείται διαθέτει μια πολυπολιτισμική γαστρονομική κουλτούρα. Υπό αυτή την έννοια, ένα καθαρά χορτοφαγικό μενού προβάλλει μια ομογενοποιημένη, ινδουιστική ταυτότητα της ανώτερης κάστας, και όχι την πολυπολιτισμική Ινδία.

Τι κάνουν οι άλλες χώρες

Ωστόσο, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο κανόνας, και όχι η εξαίρεση, είναι οι οικοδεσπότες κατά τη διάρκεια διεθνών διαπραγματεύσεων να διατηρούν τη γαστρονομική παράδοση της χώρας τους.

Για παράδειγμα, οι αραβικές χώρες αποκλείουν αυστηρά το χοιρινό κρέας και το αλκοόλ από τις κρατικές δεξιώσεις που διοργανώνονται για επισκέπτες ξένους αξιωματούχους. Η πρακτική αυτή έχει τις ρίζες της στους ισλαμικούς διατροφικούς νόμους (Χαλάλ), οι οποίοι κατατάσσουν το χοιρινό κρέας και το αλκοόλ ως χαράμ (ρητά απαγορευμένα). Τα μενού σε αυτές τις κρατικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μόνο κρέατα με πιστοποίηση Χαλάλ. Αντί για παραδοσιακούς συνδυασμούς κρασιού ή προπόσεις με σαμπάνια, στους καλεσμένους σερβίρονται γκουρμέ χυμοί φρούτων, κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, αρωματισμένα νερά ή παραδοσιακά αραβικά ποτά όπως λεμονάδα με μέντα, καχβά (αραβικός καφές) και τσάι με μπαχαρικά.

Ωστόσο, στη διεθνή διπλωματία, ενώ η χώρα υποδοχής καθορίζει το μενού, λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες των επιμέρους ηγετών. Οι δυτικές χώρες εξυπηρετούν τους επισκέπτες Άραβες ή Μουσουλμάνους ηγέτες οργανώνοντας τραπέζια χωρίς αλκοόλ και χωρίς χοιρινό. Υποθέτει κανείς ότι στον Μόντι σερβίρονται χορτοφαγικά γεύματα όταν ταξιδεύει σε ξένες πρωτεύουσες.

Η σημασία των γευμάτων και τα ιστορικά παραδείγματα

Σύμφωνα με την Κέρι Μάτγουικ, ερευνήτρια στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ της Σιγκαπούρης που μελετά τη διατροφή και τη γαστρονομική διπλωματία, τα γεύματα που σερβίρονται στους επισκέπτες αξιωματούχους μπορούν να έχουν σημαντική διπλωματική λειτουργία. «Είναι ένας τρόπος να αναδείξει κανείς κάτι σχετικά με τη χώρα του σε μια άλλη χώρα, και μπορεί επίσης να είναι ένας τρόπος να δείξει σεβασμό σε έναν επισκέπτη ηγέτη ή να διευκολύνει τη συζήτηση», υποστηρίζει.

Αν και το φαγητό αποτελεί «ήπια δύναμη» για τις χώρες εδώ και αιώνες, η σύγχρονη διπλωματία προσφέρει πολλά παραδείγματα της αποτελεσματικότητάς του στην επίλυση ή την αποκλιμάκωση περίπλοκων διαφορών.

Το σημαντικότερο παράδειγμα γαστροδιπλωματίας είναι το Συνέδριο της Βιέννης το 1814-15. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, οι νικηφόρες ευρωπαϊκές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν στη Βιέννη για να αναδιαμορφώσουν τον χάρτη της Ευρώπης. Η Γαλλία αντιμετώπιζε την πολύ πραγματική απειλή να διαμελιστεί βίαια και να καταστραφεί οικονομικά από τους κατακτητές της. Και εδώ, ο θρυλικός Γάλλος διπλωμάτης Σαρλ-Μωρίς ντε Ταλλεράν(δος) αντεπιτέθηκε με τη γαστρονομία. Έφερε στη Βιέννη τον πιο διάσημο σεφ της Γαλλίας, τον Αντονίν Καρέμ. Ο Ταλλεράν διοργάνωνε καθημερινά συναρπαστικά συμπόσια με περίτεχνα γλυπτά από ζάχαρη και αριστουργήματα της γαλλικής υψηλής γαστρονομίας.

Χορτασμένοι από φαγητό παγκόσμιας κλάσης, οι ηγέτες των συμμάχων έγιναν πιο επιεικείς. Ο Ταλλεράνδος διαπραγματεύτηκε με επιτυχία μια ειρηνευτική συμφωνία που επέτρεψε στη Γαλλία να διατηρήσει τα προπολεμικά της σύνορα και να διατηρήσει τη θέση της ως σημαντική ευρωπαϊκή δύναμη. Προφανώς, ο Ταλλεράν είχε πει στον Ναπολέοντα: «Δώσε μου έναν καλό σεφ και θα σου δώσω καλές συνθήκες». Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Η Γαλλία διατήρησε τα σύνορά της.

Το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό του αείμνηστου Βρετανού πρωθυπουργού Ουίνστον Τσώρτσιλ. Στην Τεχεράνη, τον Νοέμβριο του 1943, οι συνομιλίες μεταξύ των τότε «Μεγάλων Τριών» —του Προέδρου των ΗΠΑ Φράνκλιν Ρούζβελτ, του Τσώρτσιλ και του Σοβιετικού Προέδρου Ιωσήφ Στάλιν— είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Στις 30 Νοεμβρίου, την ημέρα των 69ων γενεθλίων του Τσώρτσιλ, οργανώθηκε ένα δείπνο: περσική σούπα, ρωσικό χαβιάρι, αμερικανική γαλοπούλα, άφθονο σαμπάνια Pol Roger, μια τούρτα γενεθλίων με 69 κεριά διατεταγμένα σε σχήμα «V» για τη νίκη.

Στη βιογραφία του για τον Τσώρτσιλ, «The View from Churchill: Travels in the Footsteps of Britain’s Greatest Statesman», ο Μάθιου Μιλς Στίβενσον έγραψε: «Ο Τσώρτσιλ χρησιμοποιούσε τα δείπνα για να επιτύχει ό,τι δεν μπορούσε πάντα να επιτευχθεί στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων.» Το να δειπνούν μαζί μείωσε την καχυποψία μεταξύ των τριών. Η διάσκεψη ολοκληρώθηκε με συμφωνία για την D Day, τον πόλεμο της ΕΣΣΔ κατά της Ιαπωνίας και τη δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον Στίβενσον, αν το μενού του Τσώρτσιλ δεν ήταν καλό, ίσως να μην υπήρχαν καθόλου τα Ηνωμένα Έθνη.

Το τρίτο παράδειγμα είναι η επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα το 1972. Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις και αντιμετώπιζαν η μία την άλλη με έντονη εχθρότητα, χαρακτηριστική του Ψυχρού Πολέμου. Όταν ο Πρόεδρος Νίξον πραγματοποίησε το αιφνιδιαστικό ταξίδι του στο Πεκίνο για να αλλάξει αυτή την κατάσταση, η ένταση στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού ήταν απίστευτα έντονη. Τόσο ο ίδιος όσο και ο Πρόεδρος Μάο Τσε Τουνγκ δεν μπορούσαν να ξεφύγουν από την αντίστοιχη αδιαλλαξία τους.

Προφανώς, αυτό που έκανε θαύματα ήταν το προγραμματισμένο δείπνο 8 πιάτων που παρέθεσε ο Κινέζος πρωθυπουργός Ζου Ενλάι για τον Νίξον, με την πάπια του Πεκίνου ως κεντρικό πιάτο, ένα πιάτο που απαιτεί 24ωρη προετοιμασία και κοπή με στρατιωτική ακρίβεια.

Η πάπια του Πεκίνου συνοδεύτηκε από Moutai, ένα δυνατό κινέζικο ποτό από σόργο, με αλκοολικό βαθμό 106 proof. Ο Ζου Ενλάι έδειξε προσωπικά πώς να τυλίξει κανείς την πάπια και πρότεινε επανειλημμένα στην υγεία του Νίξον με το ισχυρό ποτό. Ο Νίξον, παρασυρμένος από τη ζεστασιά της φιλοξενίας, πρότεινε, όπως είναι γνωστό, στην υγεία του Προέδρου Μάο και του κινεζικού λαού.

Αυτό οδήγησε στις τηλεοπτικές εικόνες των Αμερικανών και Κινέζων ηγετών να χτυπούν τα ποτήρια τους και να γελούν μπροστά από κοινά πιάτα, κάτι που άφησε τον κόσμο άναυδο.

Η καλή θέληση που δημιουργήθηκε σε εκείνο το συγκεκριμένο τραπέζι έλιωσε δεκαετίες παγωμένων σχέσεων, οδηγώντας άμεσα στην υπογραφή του Κοινοποιητικού της Σαγκάης και αλλάζοντας εντελώς την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Η ιστορία του Camp David το 1978, στην οποία συμμετείχαν ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μενάχεμ Μπέγκιν και ο οικοδεσπότης, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ, ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα. Μετά από δεκατρείς ημέρες αδιεξόδου στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Κάρτερ φέρεται να χρησιμοποίησε το φαγητό στρατηγικά. Ήξερε ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Σαντάτ λάτρευε το αμερικανικό γλυκό καλαμπόκι και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεγκίν λάτρευε το «gefilte fish».

Φρόντισε να τηρηθούν οι κανόνες του κόσερ και του χαλάλ, αλλά διοργάνωσε επίσης ένα κοινό μπάρμπεκιου όπου και οι δύο ηγέτες έπρεπε να περιμένουν για τα μπιφτέκια τους. Το ανεπίσημο μπάρμπεκιου έσπασε τον πάγο. Οι συμφωνίες οδήγησαν στην επιστροφή της Σινά στην Αίγυπτο και στην ειρήνη με το Ισραήλ.

Λέγεται επίσης ότι το φαγητό συνέβαλε στη διευκόλυνση της διαδικασίας τερματισμού του Ψυχρού Πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του Ρέικιαβικ στις 11-12 Οκτωβρίου 1986, μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν και του Σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Συναντήθηκαν στην Ισλανδία για να συζητήσουν τη ριζοσπαστική πιθανότητα εξάλειψης όλων των πυρηνικών όπλων μεσαίου βεληνεκούς. Οι επίσημες πολιτικές διαπραγματεύσεις ήταν εξαντλητικές, συγκρουσιακές και τελικά κατέρρευσαν το τελευταίο απόγευμα λόγω διαφωνιών σχετικά με το αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα «Star Wars».

Ωστόσο, παρά την επίσημη κατάρρευση των συνομιλιών, ένα επίσημο δείπνο λήξης πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στο Hofdi House. Οι Ισλανδοί οικοδεσπότες σέρβιραν ένα εκλεπτυσμένο μενού με ψητό ισλανδικό αρνί και άγρια μούρα. Λέγεται ότι το μενού άρεσε πάρα πολύ στους δύο ηγέτες. Η γλώσσα του σώματός τους είχε πλέον αλλάξει. Έτσι, ενώ η σύνοδος κορυφής χαρακτηρίστηκε τεχνικά ως αποτυχία από τον Τύπο εκείνο το βράδυ, το φιλικό δείπνο βοήθησε τον Ρέιγκαν και τον Γκορμπατσόφ να συνειδητοποιήσουν πόσο κοντά βρίσκονταν σε μια συμφωνία. Η εμπιστοσύνη που εδραιώθηκε κατά τη διάρκεια εκείνου του τελευταίου γεύματος κράτησε ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους, οδηγώντας άμεσα στην υπογραφή της ιστορικής Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF) μόλις ένα χρόνο αργότερα στην Ουάσινγκτον.

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη στην Πορτογαλία

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά, όχι εξαντλητικά. Μελετητές έχουν επίσης διερευνήσει πώς το φαγητό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διπλωματικό εργαλείο για τη σύναψη ή τη διάλυση πολιτικών συμμαχιών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι μια μελέτη στην Πορτογαλία που εξέτασε 100 χρόνια μενού από πορτογαλικά διπλωματικά δείπνα από το 1910 έως το 2023.

Η μελέτη εντόπισε πέντε λειτουργίες:

-τακτικά γεύματα για μεταβιβάσεις εδαφών

- γεωπολιτικά γεύματα για την επιβεβαίωση συμμαχιών

- γεύματα οικονομικής διπλωματίας για το εμπόριο

-επιστημονικά-πολιτιστικά γεύματα που καταδεικνύουν κοινά αναπτυξιακά συμφέροντα και αμοιβαίους ερευνητικούς στόχους

-και γεύματα πολιτιστικής εγγύτητας — π.χ., το «Cozido à Portuguesa» για τις πορτογαλόφωνες χώρες, με σκοπό την ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα μενού αντανακλούν και διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική.

Ωστόσο, το αν το χορτοφαγικό μενού του Μόντι συνέβαλε στο αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των BRICS θα παραμείνει αμφισβητήσιμο.

Με πληροφορίες από eurasiantimes.com

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