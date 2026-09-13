Σύνοδος BRICS: Ομόφωνη κοινή διακήρυξη με πυρά Σι κατά Τραμπ και λεπτές γεωπολιτικές ισορροπίες

Με την ομόφωνη υιοθέτηση κοινής διακήρυξης από τις έντεκα χώρες-μέλη ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις που προέβλεπαν αδιέξοδο εξαιτίας των αντικρουόμενων συμφερόντων στο εσωτερικό του μπλοκ.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι αιφνιδίασε τους αναλυτές ανακοινώνοντας πως το τελικό κείμενο εγκρίθηκε χωρίς καμία ένσταση. Το κοινό ανακοινωθέν εστιάζει στην καταδίκη μονομερών μέτρων εξαναγκασμού και δασμών που στρεβλώνουν το διεθνές εμπόριο, ζητά απρόσκοπτη ροή στις αλυσίδες εφοδιασμού και την ενέργεια, ενώ θέτει ζήτημα πυρηνικής ασφάλειας ακόμη και σε περιόδους πολέμου.

Πάντως, το πολιτικό βάρος έπεσε στην ομιλία του Σι Τζινπίνγκ. Ο Κινέζος πρόεδρος, στην πρώτη του επίσκεψη στην Ινδία έπειτα από επτά χρόνια ψυχρότητας, στράφηκε ανοιχτά κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, κηρύσσοντας μάχη απέναντι στον προστατευτισμό. Την ίδια ώρα, η διατύπωση για τη Μέση Ανατολή εξελίχθηκε σε διπλωματικό σταυρόλεξο. Μετά το ναυάγιο του Μαΐου εξαιτίας των τριβών ανάμεσα στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η τελική συμφωνία περιορίστηκε σε έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση και καταδίκη της μονομερούς επιθετικότητας, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα κράτη.

Οι αποστάσεις του Μόντι, ο ρόλος Πούτιν και η αποδολαριοποίηση

Παρά την κοινή γραμμή στα οικονομικά ζητήματα, οι τοποθετήσεις των ηγετών κατέγραψαν διαφορετικές στρατηγικές προτεραιότητες. Ο Ναρέντρα Μόντι έσπευσε να δηλώσει πως οι BRICS δεν στρέφονται εναντίον κανενός, διατηρώντας ανοιχτούς τους διαύλους της Ινδίας με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και χαρακτηρίζοντας το μπλοκ φωνή του Παγκόσμιου Νότου που πλέον έχει ενηλικιωθεί. Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι η Μόσχα κινείται με αποκλειστικό γνώμονα τα δικά της εθνικά συμφέροντα, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έθεσε ως βασική προτεραιότητα την επιτάχυνση των διασυνοριακών πληρωμών και την απεξάρτηση από το δολάριο. Όπως ανακοινώθηκε, η Ινδία παραδίδει τη σκυτάλη της προεδρίας στην Κίνα, η οποία θα φιλοξενήσει τη 19η σύνοδο κορυφής το 2027.

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