BRICS : Μία «χαρούμενη» παρέα - Χέρι χέρι οι «κολλητοί» Μόντι, Πούτιν και Σι στη Σύνοδο Κορυφής

Η εικόνα δημοσιεύτηκε από τον πρωθυπουργό Μόντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα έγινε viral

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

BRICS : Μία «χαρούμενη» παρέα - Χέρι χέρι οι «κολλητοί» Μόντι, Πούτιν και Σι στη Σύνοδο Κορυφής
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ηγέτες Μόντι, Πούτιν και Σι εμφανίστηκαν χέρι χέρι και γελώντας στη 18η Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί, προβάλλοντας εικόνα φιλίας και ενότητας.
  • Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από τον πρωθυπουργό Μόντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.
  • Οι τρεις ηγέτες είχαν ξαναεμφανιστεί μαζί κρατώντας χέρια στην περυσινή Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν.
  • Ο Μόντι τόνισε την ανάγκη μετατροπής της υπάρχουσας παγκόσμιας δομής λήψης αποφάσεων σε μια πλατφόρμα εταιρικής σχέσης όπου κάθε έθνος έχει φωνή και μερίδιο.
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Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εθεάθησαν μαζί πιασμένοι χέρι χέρι και γελώντας κατά τη διάρκεια της 18ης Συνόδου Κορυφής των ηγετών των BRICS στο Νέο Δελχί.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε από τον πρωθυπουργό Μόντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα έγινε viral καθώς η «επίδειξη» φιλίας και ενότητας τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι τρεις ηγέτες απαθανατίζονται μαζί.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι εθεάθη να κρατιέται χέρι χέρι με τον Πούτιν και τον Σι πέρυσι στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν.

«Σήμερα, ο Παγκόσμιος Νότος βρίσκεται στην πρώτη σειρά των παγκόσμιων κρίσεων αλλά στην πίσω σειρά της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την «πυραμίδα προνομίων» σε μια «πλατφόρμα εταιρικής σχέσης» – μια πλατφόρμα όπου κάθε έθνος έχει φωνή, κάθε μέλος έχει μερίδιο και η ανάπτυξη της ανθρωπότητας βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας», είπε ο πρωθυπουργός Μόντι.

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