BRICS : Μία «χαρούμενη» παρέα - Χέρι χέρι οι «κολλητοί» Μόντι, Πούτιν και Σι στη Σύνοδο Κορυφής

Snapshot Οι ηγέτες Μόντι, Πούτιν και Σι εμφανίστηκαν χέρι χέρι και γελώντας στη 18η Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί, προβάλλοντας εικόνα φιλίας και ενότητας.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από τον πρωθυπουργό Μόντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral.

Οι τρεις ηγέτες είχαν ξαναεμφανιστεί μαζί κρατώντας χέρια στην περυσινή Σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν.

Ο Μόντι τόνισε την ανάγκη μετατροπής της υπάρχουσας παγκόσμιας δομής λήψης αποφάσεων σε μια πλατφόρμα εταιρικής σχέσης όπου κάθε έθνος έχει φωνή και μερίδιο. Snapshot powered by AI

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εθεάθησαν μαζί πιασμένοι χέρι χέρι και γελώντας κατά τη διάρκεια της 18ης Συνόδου Κορυφής των ηγετών των BRICS στο Νέο Δελχί.

Η εικόνα δημοσιεύτηκε από τον πρωθυπουργό Μόντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα έγινε viral καθώς η «επίδειξη» φιλίας και ενότητας τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας.

BRICS Summit 2026 gets underway in Delhi. pic.twitter.com/WN7YWi5bTg — Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι τρεις ηγέτες απαθανατίζονται μαζί.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Μόντι εθεάθη να κρατιέται χέρι χέρι με τον Πούτιν και τον Σι πέρυσι στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν.

«Σήμερα, ο Παγκόσμιος Νότος βρίσκεται στην πρώτη σειρά των παγκόσμιων κρίσεων αλλά στην πίσω σειρά της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την «πυραμίδα προνομίων» σε μια «πλατφόρμα εταιρικής σχέσης» – μια πλατφόρμα όπου κάθε έθνος έχει φωνή, κάθε μέλος έχει μερίδιο και η ανάπτυξη της ανθρωπότητας βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας», είπε ο πρωθυπουργός Μόντι.