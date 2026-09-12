«Ο Μoτζτάμπα Χαμενεΐ ζει»: Η δήλωση του Ιρανού Προέδρου από τη Σύνοδο BRICS

Snapshot Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει αναλάβει τη θέση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επιβεβαίωσε ότι ο Μοτζτάμπα ζει και εκτελεί τα καθήκοντά του παρά την απουσία του από τη δημόσια σκηνή.

Υπάρχουν φήμες και αβεβαιότητες για την υγεία και την κατάσταση του Μοτζτάμπα, με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες να πιστεύουν ότι βρίσκεται σε μυστικό καταφύγιο.

Οι ΗΠΑ έχουν στοχοθετήσει τους ηγέτες του Ιράν και διαδίδουν προπαγάνδα σχετικά με την κατάσταση του Μοτζτάμπα.

Η δήλωση έγινε κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των BRICS στο Δελχί, στην πρώτη επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου στην Ινδία το 2024. Snapshot powered by AI

Σε μία ακόμα προσπάθεια απόδειξης ότι ο Αγιατολάχ Μoτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός, παρότι κανείς εδώ και έξι μήνες δεν τον έχει δει, παρά μόνο ακούσει μέσω ηχογραφημένων μηνυμάτων, ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν διευκρίνισε ότι είναι ζωντανός και «εκτελεί τα καθήκοντά του».

«Οι ΗΠΑ έχουν βάλει στο στόχαστρο τους περισσότερους από τους ηγέτες μας. Ο Μοζτάμπα είναι ζωντανός και εκτελεί τα καθήκοντά του. Η Αμερική δεν είναι σε θέση να εντοπίσει τον Μοζτάμπα. Γι’ αυτό και διαδίδουν προπαγάνδα», δήλωσε σε συνέντευξή του, στο India Today, καθώς ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής των BRICS στο Δελχί, στην πρώτη επίσκεψή του στην Ινδία από την ανάληψη της προεδρίας το 2024.

Ο Μοτζτάμπα ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα των κοινών αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, έκτοτε ο Μοτζτάμπα παραμένει απών από τη δημόσια σκηνή, ενώ κυκλοφορούν φήμες και εικασίες για την κατάσταση της υγείας του, ακόμα και για το αν παραμένει στη ζωή.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Μοτζτάμπα είχε υποστεί παραμόρφωση. Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία και την κατάστασή του είναι ελάχιστες, αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών έχουν δηλώσει στα ΜΜΕ ότι ο Μοτζτάμπα πιθανότατα βρίσκεται σε ένα μυστικό καταφύγιο με ελάχιστη πρόσβαση στον έξω κόσμο.