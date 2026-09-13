Τετ α τετ Γκουτέρες - Σίσι στους BRICS για Γάζα και Ουκρανία

Στο επίκεντρο των συνομιλιών του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι βρέθηκαν η κατάσταση στη Γάζα, οι εντάσεις στη Δυτική Όχθη και ο πόλεμος στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των χωρών BRICS.

Οι δύο ηγέτες ανέλυσαν σε βάθος τις συνέπειες των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, εξετάζοντας ταυτόχρονα τον παγκόσμιο αντίκτυπο που προκαλεί η παράταση των πολεμικών αναμετρήσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα παλαιστινιακά εδάφη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος συζήτησαν λεπτομερώς τις συνθήκες στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, επαναβεβαιώνοντας ρητά το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών στάθηκε στις διαμεσολαβητικές κινήσεις που εκδηλώνονται από την αιγυπτιακή διπλωματία. Όπως ανακοινώθηκε, ο Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε κρίσιμη τη συμβολή της Αιγύπτου στη διευκόλυνση των διαύλων διαλόγου, αναγνωρίζοντας το Κάιρο ως βασικό παράγοντα για την αποκατάσταση της σταθερότητας και την αναζήτηση ειρηνικής διεξόδου στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης