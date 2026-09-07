ΟΗΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει «υπαρξιακό» κίνδυνο για την ανθρωπότητα

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει «υπαρξιακό» κίνδυνο για την ανθρωπότητα, προειδοποιεί ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα  

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ΟΗΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει «υπαρξιακό» κίνδυνο για την ανθρωπότητα
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  • Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα.
  • Ο Τουρκ θα καλέσει τις εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης να περιορίσουν τους κινδύνους μέσα στις επόμενες ημέρες.
  • Μια μικρή ομάδα ανθρώπων κατέχει σχεδόν απεριόριστη δύναμη στην ΑΙ, με κορυφαίες εταιρίες όπως Meta, Anthropic, OpenAI και Google.
  • Ζητείται η συνεργασία χωρών που φιλοξενούν και συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού της ΑΙ για τη θέσπιση κόκκινων γραμμών ασφαλείας.
  • Οι ανησυχίες του Τουρκ αντανακλούν προηγούμενες προειδοποιήσεις από ηγετικά στελέχη της τεχνητής νοημοσύνης, όπως ο CEO της OpenAI, Σαμ Αλτμαν.
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Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) θα μπορούσε να γίνει αρκετά ισχυρή για να απειλήσει την ανθρωπότητα και δήλωσε ότι θα καλέσει τις εταιρίες τις επόμενες ημέρες να περιορίσουν τους κινδύνους.

«Συμμερίζομαι τις ανησυχίες ανθρώπων του κλάδου ότι η προηγμένη ΑΙ μπορεί να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα», δήλωσε ο Τουρκ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, σε ομιλία του ενόψει της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον επόμενο μήνα.

«Καλώ εδώ, σήμερα, σε μια γενικευμένη προσπάθεια να τεθούν ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της ΑΙ, πριν να είναι πολύ αργά». Χωρίς να τους κατονομάζει, ο Τουρκ προειδοποίησε ότι μια χούφτα ανθρώπων κατέχουν «σχεδόν απεριόριστη δύναμη στην ΑΙ». Οι κορυφαίες εταιρίες της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνουν τις Meta, ⁠Anthropic, OpenAI και ⁠Google.

«Κατ’ ελάχιστον, χρειαζόμαστε οι χώρες που φιλοξενούν την ΑΙ και αυτές που συμμετέχουν στις εφοδιαστικές της αλυσίδες να συνασπισθούν στις συμφωνηθείσες κόκκινες γραμμές», δήλωσε. Τα σχόλια του Τουρκ απηχούν προηγούμενες προειδοποιήσεις από ανώτατα στελέχη του κλάδου της ΑΙ για τους υπαρξιακούς κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη, ανάμεσά τους ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI CEO Σαμ Αλτμαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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