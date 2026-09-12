ΟΗΕ - Συμβούλιο Ασφαλείας: Η τρομοκρατία παραμένει μία από τις σοβαρότερες απειλές

Κατά τη συνεδρίαση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου

Newsroom

ΟΗΕ - Συμβούλιο Ασφαλείας: Η τρομοκρατία παραμένει μία από τις σοβαρότερες απειλές
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας εξακολουθούν να συνιστούν «μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα».

Σε προεδρική δήλωση που εκδόθηκε κατά τη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου, υπό τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Σεπτέμβριο, τα μέλη του ΣΑ επαναβεβαίωσαν την «απερίφραστη καταδίκη» των τρομοκρατικών επιθέσεων που σημειώθηκαν στη Νέα Υόρκη, στο 'Αρλινγκτον της Βιρτζίνια και στην Πενσιλβάνια στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Κατά τη συνεδρίαση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή προς τιμήν των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το Συμβούλιο καταδίκασε παράλληλα «όλες τις πράξεις, μεθόδους και πρακτικές τρομοκρατίας ως εγκληματικές και αδικαιολόγητες», ανεξάρτητα από τα κίνητρά τους και «όπου, όποτε και από οποιονδήποτε» διαπράττονται, δηλώνοντας αποφασισμένο να συνεχίσει να συμβάλλει στην ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας κατά της τρομοκρατίας.

Το ΣΑ ΟΗΕ αναγνώρισε τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών κατά τα 25 χρόνια που μεσολάβησαν από τις επιθέσεις, εξέφρασε ωστόσο ανησυχία για τη συνεχιζόμενη παρουσία οργανώσεων που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος (Da'esh), την Αλ Κάιντα και τις θυγατρικές τους σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο ISIL-K και το TTP στο Αφγιστάν, σε θυγατρικές του Da'esh και την JNIM στην Αφρική, καθώς και σε οργανώσεις που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα στη Μέση Ανατολή.

Το Συμβούλιο εξέφρασε επίσης «βαθιά ανησυχία» για την εντατικοποίηση, την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και τη μεταβαλλόμενη φύση των τρομοκρατικών επιθέσεων, για την αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ιδιαίτερα μεταξύ των αμάχων, καθώς και για τη γεωγραφική εξάπλωση της τρομοκρατικής απειλής. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε ότι «η τρομοκρατία δεν πρέπει να συνδέεται με καμία θρησκεία, εθνικότητα, πολιτισμό ή ομάδα».

Στην προεδρική δήλωση τονίζεται ακόμη ότι «η τρομοκρατία δεν θα ηττηθεί μόνο με στρατιωτική δύναμη ή δυνάμεις ασφαλείας, μέτρα επιβολής του νόμου και επιχειρήσεις πληροφοριών». Το ΣΑ υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης των παραγόντων που συμβάλλουν στην εξάπλωσή της, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της ειρηνικής επίλυσης παρατεταμένων συγκρούσεων, της ενίσχυσης του κράτους δικαίου, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις νέες τεχνολογίες. Το Συμβούλιο εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για την αυξανόμενη χρήση τους για τρομοκρατικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων για στρατολόγηση, υποκίνηση, χρηματοδότηση, σχεδιασμό και προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών.

Επισήμανε επίσης την κατάχρηση νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, «συμπεριλαμβανομένων των εικονικών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων», καθώς και την αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τρομοκράτες για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, δημόσιους χώρους και άλλους στόχους.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε, επίσης, ότι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας απαιτεί «διαρκή και συνολική προσέγγιση» και ενεργή συνεργασία όλων των κρατών και των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, με τα κράτη-μέλη να έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:48ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος αξιωματούχος θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια στο Χιούστον

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία σημαίνει πόλεμο με τη Ρωσία

00:54ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ - Συμβούλιο Ασφαλείας: Η τρομοκρατία παραμένει μία από τις σοβαρότερες απειλές

00:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Το Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων για την επίθεση στον αγωγό

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ιδρύει εταιρεία παραγωγής

23:51ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Η CIA είχε προειδοποιήσει ακριβώς 3 χρόνια νωρίτερα τον Λευκό Οίκο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Κάμερα δείχνει τον Μαμντάνι να γελάει στην ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο

23:34NEWSBOMB

Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος σύζυγος κατεδάφισε την κουζίνα του - Ορδές στο σπίτι για την εικόνα της Παναγίας στον τοίχο

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή στο Παρίσι

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

23:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - Δούρου από τη ΔΕΘ: «Κάποιοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν, όμως αυτό το κόμμα άντεξε»

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια απόδραση: Λεοπάρδαλη σπάει το κλουβί της και ορμάει στον φροντιστή της

23:00LIFESTYLE

Η άγνωστη ιστορία της Σάντρα Μπούλοκ για την βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ - «Έκρυβα ένα νεογέννητο»

22:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η ΔΕΘ ευκαιρία να παρουσιάσουμε το όραμα μάς πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα

22:42LIFESTYLE

Χωρίς Ροναλντίνιο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

22:34ΚΟΣΜΟΣ

AI και στη δικαστική αίθουσα - Δικηγόρος στις ΗΠΑ υπέβαλε έγγραφα με καταθέσεις ανύπαρκτων μαρτύρων

22:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αργυρός» ο Καραλής στο Ultimate Championship - Πρωτιά για τον Ντουπλάντις

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία με 186 επιβάτες - 44 τραυματίες, μία 18χρονη σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Νωρίτερα γυρίζουμε φέτος τα ρολόγια μας στη χειμερινή ώρα

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτή είναι η τεράστια περιουσία του τραγουδιστή - Ποιος θα την κληρονομήσει

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποια είναι η εταιρεία MiraCell Athens και πώς συνδέεται με τον κατηγορούμενο γιατρό

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο τριήμερο - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο

22:42LIFESTYLE

Χωρίς Ροναλντίνιο η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: «Δεν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου» - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ρωτούσαν το ΑΙ για το πώς θα τον επαναφέρουν!

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα 6 ψέματα που ενοχοποιούν τους γιατρούς Γάκα – Θεοδωρόπουλο – Τι αναφέρει η δικογραφία

19:05LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Όλγα Φαρμάκη - Πέθανε ο αδελφός της σε ηλικία 32 ετών

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αποτσίγαρο ηλεκτρονικού τσιγάρου ανάμεσα στα ευρήματα στο χώρο όπου έσβησε ο Μαζωνάκης – Τι αναφέρει η δικογραφία

22:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αργυρός» ο Καραλής στο Ultimate Championship - Πρωτιά για τον Ντουπλάντις

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ο πρώην πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ιδρύει εταιρεία παραγωγής

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι πήγε τον Μαζωνάκη στις 13:55 στο Κολωνάκι – Διαψεύδει τους κατηγορούμενους γιατρούς

19:56LIFESTYLE

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη σε συναυλία στο Βελιγράδι ερμηνεύοντας το «Ανήκω σε μένα»

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Ήταν 1,5 ώρα νεκρός στο ιατρείο και δεν είχαν ειδοποιήσει τις αρχές, λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ