11η Σεπτεμβρίου: Η CIA είχε προειδοποιήσει ακριβώς 3 χρόνια νωρίτερα τον Λευκό Οίκο

Snapshot Η CIA είχε προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο για την πιθανότητα επίθεσης της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ τρία χρόνια πριν την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Έγγραφα του 1998 και των επόμενων ετών περιέγραφαν την απειλή της Αλ Κάιντα και τη δυνατότητα χρήσης αεροπλάνων ως όπλων.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν κατάφεραν να κατανοήσουν πλήρως την κλίμακα και την ακριβή μορφή της επίθεσης.

Υπήρχαν αμφιβολίες για την αξιοπιστία ορισμένων πληροφοριών, με υποψίες για πιθανή παραπληροφόρηση από την Αλ Κάιντα.

Τα έγγραφα επιβεβαιώνουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε επίγνωση της σοβαρότητας της απειλής, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την επίθεση. Snapshot powered by AI

Η CIA έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, με τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τη μαύρη 11η Σεπτεμβρίου, 69 έγγραφα με πληροφορίες για την Αλ Κάιντα που στάλθηκαν στον Λευκό Οίκο, ακριβώς τρία χρόνια πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις.

Κρυμμένη στο τέλος μιας έκθεσης πληροφοριών της 10ης Σεπτεμβρίου 1998 που εστάλη στον Λευκό Οίκο του προέδρου Μπιλ Κλίντον ήταν μια προειδοποίηση για την Αλ Κάιντα που περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα φαίνεται προφητική.

Η Αλ Κάιντα, έγραψε ένας αναλυτής της CIA, «μπορεί να πετάξει ένα αεροπλάνο γεμάτο εκρηκτικά σε μια πόλη των ΗΠΑ».

Η ανακοίνωση, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας, είναι η μεγαλύτερη που επικεντρώνεται στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι αναλύσεις πληροφοριών που στάλθηκαν απευθείας στον πρόεδρο και τους ανώτερους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είναι από τα πιο στενά φυλασσόμενα έγγραφα της υπηρεσίας και η συνήθης πρακτική της CIA είναι να τα δημοσιοποιεί μόνο μετά από περίπου 40 χρόνια, για να διασφαλίσει ότι δεν διακυβεύονται πηγές και να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε πιθανή ένταση με τους συμμάχους.

Τα έγγραφα δεν φαίνεται να περιέχουν σημαντικές νέες αποκαλύψεις και παραμένουν επεξεργασμένα για να αποκρύψουν τις πηγές των πληροφοριών. Αλλά οι ενημερώσεις παρέχουν λεπτομέρειες για το τι έλεγε η CIA στους προέδρους Κλίντον και Τζορτζ Μπους τους μήνες και τα χρόνια πριν από τις επιθέσεις, μαζί με μια έκθεση πληροφοριών που δόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 12ης Σεπτεμβρίου.

Τα έγγραφα που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή ενισχύουν τα κεντρικά ευρήματα της Εθνικής Επιτροπής για τις Τρομοκρατικές Επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και την έκθεσή της του 2004. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ προειδοποιούσαν για την Αλ Κάιντα με συνέπεια, αλλά απέτυχαν να κατανοήσουν την κλίμακα της επίθεσης που είχε στο μυαλό της η ομάδα.

Ωστόσο, τα έγγραφα δείχνουν ότι η CIA επανειλημμένα έφερε τόσο στον Μπους όσο και στον Κλίντον την απειλή του Μπιν Λάντεν να επιτεθεί απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν και είναι σαφές από τις παλιές αναφορές ότι η CIA είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον στόχο της Αλ Κάιντα να χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και αμφιβολίες για τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων συνωμοσιών, αυτή η εκτίμηση δεν έγινε σαφής για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Το χρονολόγιο των εγγράφων

Ένα έγγραφο του Ιουλίου του 1998, που δόθηκε στον Κλίντον πέντε εβδομάδες πριν η Αλ Κάιντα επιτεθεί σε δύο πρεσβείες στην Αφρική, περιέγραφε την πρόθεση της ομάδας να επιτεθεί στην Αμερική. Αυτό το έγγραφο παρακολουθούσε την προειδοποίηση που επαναλήφθηκε χρόνια αργότερα στην προεδρική ενημέρωση της 6ης Αυγούστου 2001 που κυκλοφόρησε από την κυβέρνηση υπό την πίεση της Επιτροπής 9/11.

Αυτή η έκθεση του 1998 ανέφερε τέσσερις «αμφισβητήσιμες πηγές», αλλά ανέφερε ότι οι φιλοδοξίες της Αλ Κάιντα να χτυπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «εύλογες» δεδομένων των σχολίων του Μπιν Λάντεν.

Ένα έγγραφο από τις 3 Αυγούστου 1999, συζητούσε την πιθανότητα ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται για την Αλ Κάιντα θα μπορούσαν να είναι εξαπάτηση. Η ανάλυση σημείωσε ότι επειδή τόσοι πολλοί πιθανοί στόχοι προέκυψαν στη συλλογή πληροφοριών, η Αλ Κάιντα θα μπορούσε να είχε εμπλακεί σε «μια σκόπιμη προσπάθεια να μας παραπλανήσει».

Η επιτροπή τόνισε επίσης τις ανησυχίες της κοινότητας των πληροφοριών για εξαπάτηση, σημειώνοντας ότι ο υπουργός Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελντ είχε κλίνει στη θεωρία ότι η Αλ Κάιντα διέδιδε παραπληροφόρηση στην οποία σκόπευε να επιτεθεί.

Ένα προεδρικό έγγραφο πληροφοριών από τις 24 Ιουλίου 2001, φαίνεται να περιγράφει την ηρεμία που περιέγραψε η επιτροπή στην έκθεσή της. Το έγγραφο ανέφερε ότι για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες «μια αναμενόμενη επικείμενη τρομοκρατική επιχείρηση υπό την αιγίδα του Μπιν Λάντεν έχει αναβληθεί, αλλά οι προετοιμασίες για άλλες βραχυπρόθεσμες επιθέσεις μπορεί να είναι ακόμη σε εξέλιξη».

Η έκθεση πληροφοριών σημείωσε ύποπτη δραστηριότητα μεταξύ ατόμων που είχαν λάβει ένα κρυπτικό μήνυμα τον προηγούμενο μήνα. Εκείνη την εποχή, η συλλογή ήταν ασαφής. Εκ των υστέρων, η αναφορά μοιάζει με χαμένη προειδοποίηση.

Η τελευταία δημοσίευση εγγράφων από την υπηρεσία πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήρθε στις 28 Αυγούστου 2001. Αυτό το έγγραφο κατά κάποιο τρόπο διαβάζεται σαν συνέχεια της έκθεσης της 6ης Αυγούστου, εξηγώντας ενδεχομένως γιατί δεν είχε συμβεί καμία επίθεση παρά την προηγούμενη προειδοποίηση.

Η έκθεση επέμεινε ότι η Αλ Κάιντα παραμένει απειλή, αν και δεν έκανε καμία αναφορά σε επιθέσεις στην πατρίδα ή επιθέσεις με αεροπλάνα. Αντίθετα, το προεδρικό σημείωμα ανέφερε «δολοφονίες, απαγωγές, χρήση ρουκετών, όλμων και άλλων όπλων μεγαλύτερου βεληνεκούς, καθώς και ακατέργαστες χημικές ή βιολογικές επιθέσεις».

Η έκθεση πληροφοριών συζήτησε επίσης πώς θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή να διαταραχθούν οι επιχειρήσεις της Αλ Κάιντα.

Σε ένα τελευταίο σημείωμα που προμήνυε πώς ο Μπιν Λάντεν θα βρεθεί τελικά σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, η έκθεση της 28ης Αυγούστου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι άπειροι αγγελιαφόροι ή οι βομβιστές αυτοκτονίας κάνουν επίσης λάθη που εκθέτουν λεπτομέρειες της πλοκής».

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