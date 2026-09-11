Μήνυμα Τραμπ για την μαύρη επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου: «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και συνεχίζουν να μάχονται για τα θύματα.

Δύο συγγενείς θυμάτων κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία για τη στήριξη της αντιαμερικανικής τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια της τελετής στη Νέα Υόρκη.

Οι συγγενείς ζήτησαν από τον Τραμπ να αποκαλύψει πλήρως τους φακέλους που εμπλέκουν τη Σαουδική Αραβία στις επιθέσεις.

Υπήρξε κριτική προς τις αμερικανικές κυβερνήσεις για προστασία της Σαουδικής Αραβίας αντί να υποστηρίξουν τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου διέπραξαν κυρίως Σαουδάραβες, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της Αλ Κάιντα, Οσάμα μπιν Λάντεν. Snapshot powered by AI

Στο μήνυμα του για την μαύρη επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις και συνεχίζουν να μάχονται σήμερα στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν.

«Σήμερα, ανανεώνουμε τον ιερό όρκο που δώσαμε για πρώτη φορά στο όνομά τους πριν από 25 χρόνια. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας τελετής στο Πεντάγωνο, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας κοντά στην Ουάσινγκτον, ένα από τα σημεία των επιθέσεων.

Συγγενείς θυμάτων καταφέρθηκαν κατά της Σαουδικής Αραβίας

Δύο συγγενείς θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου άδραξαν την ευκαιρία ενώ βρίσκονταν στο βήμα κατά τη διάρκεια της τελετής που οργανώθηκε σήμερα στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να καταφερθούν κατά της Σαουδικής Αραβίας, την οποία κατηγορούν πως τροφοδοτεί «την αντιαμερικανική τρομοκρατία».

Ενώ όσοι παίρνουν τον λόγο υποτίθεται πως περιορίζονται στο να διαβάζουν τα ονόματα θυμάτων και να αναφέρονται σε αναμνήσεις, η μία εξ αυτών, η Τέρι Στράντα, δεν ακολούθησε το προκαθορισμένο κείμενο και «εξέφρασε τη λύπη της καθώς 25 χρόνια μετά, δεν έχει ακόμη αποδοθεί δικαιοσύνη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Σαουδική Αραβία στη δολοφονία σας».

«Ναι, μπορέσαμε εντέλει να φέρουμε αυτήν την υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου και να αποδείξουμε πως το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είχε καλλιεργήσει μια αποτρόπαια κουλτούρα αντιαμερικανικής τρομοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο», συνέχισε.

«Όμως, για 25 χρόνια, κάθε κυβέρνηση, περιλαμβανομένων των ηγετών που στέκονται σήμερα μπροστά μας, επέλεξε να προστατεύσει τους Σαουδάραβες περισσότερο από το να σταθεί στο πλευρό των οικογενειών της 11ης Σεπτεμβρίου», είπε η Στράντα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί ακόμη να το αλλάξει αυτό. Πείτε στους Σαουδάραβες να σταματήσουν να λένε ψέματα», συμπλήρωσε η ίδια, ζητώντας από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, παρόντα στην τελετή, να «μεταφέρει αυτό το μήνυμα».

Λίγο αργότερα, ένας άλλος από τους συγγενείς θυμάτων, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει προς το παρόν γνωστό, δήλωσε από το ίδιο μικρόφωνο πως «εδώ και 25 χρόνια, το βαθύ κράτος απέκρυψε την αλήθεια σχετικά με όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα».

«Πρόεδρε Τραμπ, είστε η τελευταία μας ελπίδα. Δώστε στη δημοσιότητα, στην πλήρη και αυτούσια μορφή τους, τους φακέλους που εμπλέκουν τη Σαουδική Αραβία, όσο υπάρχουν ακόμη εν ζωή οικογένειες των θυμάτων που μπορούν να τους μελετήσουν», δήλωσε.

Και οι δύο χειροκροτήθηκαν από ένα μέρος του πλήθους, το οποίο αποτελούταν από συγγενείς θυμάτων αλλά και, μεταξύ των επίσημων αξιωματούχων, τέσσερις πρώην προέδρους των ΗΠΑ. Οι περισσότεροι από τους αεροπειρατές που διέπραξαν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ ήταν Σαουδάραβες, όπως και ο αρχηγός τους, ο πρώην ηγέτης της Αλ Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν.