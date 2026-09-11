Τραμπ: «Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν – Θα έκανα ακριβώς ξανά το ίδιο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε εκ νέου την απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν, παρά τις επιπτώσεις στην οικονομία και στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν – Θα έκανα ακριβώς ξανά το ίδιο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την επίθεσή του στο Ιράν και δήλωσε ότι θα την έκανε ξανά με τον ίδιο τρόπο, παρά τις πολιτικές συνέπειες.
  • Ο Τραμπ θεωρεί ότι ο κίνδυνος από ένα πυρηνικά οπλισμένο Ιράν υπερβαίνει τις αρνητικές επιπτώσεις της σύγκρουσης στις εκλογές και στην οικονομία.
  • Σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο ο πόλεμος να συνεχιστεί πέρα από την προεδρική θητεία του Τραμπ.
  • Η Ουάσιγκτον προγραμματίζει νέες κυρώσεις κατά ιρανικής τράπεζας, εντείνοντας την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη.
  • Ο Τραμπ εκτιμά ότι η σύγκρουση θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και αμφισβητεί τις αναφορές για ζημιές σε αμερικανικά στρατιωτικά μέσα.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την έναρξη του πολέμου με το Ιράν και ότι, αν βρισκόταν ξανά μπροστά στην ίδια απόφαση, θα ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο.

Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι θα προχωρούσε στην επίθεση ακόμη κι αν γνώριζε εκ των προτέρων τις πολιτικές συνέπειες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Όταν η δημοσιογράφος Λόρα Ίνγκραχαμ τού είπε ότι χωρίς τον πόλεμο με το Ιράν οι Ρεπουμπλικανοί θα κατευθύνονταν προς τις εκλογές με πολύ καλύτερους όρους, ο Τραμπ απάντησε ότι το ενδεχόμενο ενός πυρηνικά οπλισμένου Ιράν ήταν για εκείνον πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος.

«Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς αυτό που έκανα», είπε, υποστηρίζοντας ότι ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα θα μπορούσε να απειλήσει όχι μόνο το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά ακόμη και αμερικανικές πόλεις.

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που ενισχύονται οι ανησυχίες ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου έχουν συζητήσει με τον Τραμπ ακόμη και το ενδεχόμενο ο πόλεμος να συνεχιστεί πέρα από τη σημερινή προεδρική του θητεία.

Ο ίδιος, πάντως, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και ότι τότε θα υποχωρήσουν και οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης.

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στο NewsNation, ο Τραμπ διέψευσε επίσης τις ιρανικές αναφορές περί ζημιών σε αμερικανικά στρατιωτικά μέσα μετά από επίθεση σε βάση στην Ιορδανία. «Καμία ζημιά. Τίποτα», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Νέα πίεση στην ιρανική οικονομία

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να εντείνει και την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε νέες κυρώσεις την ερχόμενη Δευτέρα, αναφέροντας ότι στο στόχαστρο θα βρεθεί «μια μεγάλη τράπεζα».

Ο ίδιος είπε ακόμη ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί κατά τραπεζικών δικτύων στο Ντουμπάι και στην Τουρκία, τα οποία κατηγορεί ότι διευκόλυναν τη χρηματοδότηση του Ιράν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να μην αντέξει για πολύ ακόμη την πίεση.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αντέξουν», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι η σύγκρουση, όπως εκτιμά, θα έχει λήξει μετά τις εκλογές – ή και νωρίτερα.

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