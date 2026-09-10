Τραμπ: Υποσχέθηκε 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό εάν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικανοί

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να καταβάλει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, εάν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η πρόταση του "Μέρισματος Τραμπ" θα κόστιζε περίπου 1,35 τρισεκατομμύρια δολάρια και θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, ενώ θα επιδείνωνε το έλλειμμα και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υπονόησε ότι οι πληρωμές δεν θα αφορούν τους πλούσιους και ότι θα μπορούσαν να καλυφθούν από τα έσοδα των αμερικανικών δασμών, παρά το υψηλό κόστος.

Η πρωτοβουλία του Τραμπ στοχεύει στην ενίσχυση της εκλογικής υποστήριξης των Ρεπουμπλικάνων, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το κόμμα λόγω της αντιδημοτικότητάς του και της δυσαρέσκειας για το κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν από τον Τραμπ και άλλους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που συνδέεται άμεσα με το εκλογικό αποτέλεσμα των Ρεπουμπλικάνων. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα καταβάλει σε κάθε Αμερικανό ενήλικα ένα «μέρισμα Τραμπ» ύψους 5.000 δολαρίων εάν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, σε μια προσπάθεια να πείσει τους ψηφοφόρους να στηρίξουν το κόμμα του.«Αν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, κερδίζετε μαζί μας και παίρνετε 5.000 δολάρια», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του ενδιάμεσου συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας. «Θα ονομαστεί Μέρισμα Τραμπ».

Με περίπου 270 εκατομμύρια ενήλικες στις ΗΠΑ, η ιδέα θα κόστιζε περίπου 1,35 τρισεκατομμύρια δολάρια, θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, και θα επιδείνωνε περαιτέρω το ετήσιο έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας, ύψους σχεδόν 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.Παρομοίασε τις πληρωμές με τις διανομές μιας εταιρείας προς τους μετόχους, επικαλούμενος «την τεράστια οικονομική μας δύναμη και επιτυχία».

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην prime time ζώνη που διήρκεσε μία ώρα και 45 λεπτά, ο Τραμπ καυχήθηκε ότι ολοκλήρωσε «τα δύο σπουδαιότερα χρόνια στην ιστορία της προεδρίας», θέτοντας τον εαυτό του στο επίκεντρο των εκλογών παρά την αυξανόμενη αντιδημοτικότητά του. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πολλοί ψηφοφόροι έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα του Τραμπ με φόντο την αυξανόμενη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν.

«Αν παραδώσουμε το μέλλον της Αμερικής στους ριζοσπάστες αριστερούς Δημοκρατικούς, το έθνος μας θα περάσει την επόμενη δεκαετία προσπαθώντας απλώς να σταθεί ξανά στα πόδια του», είπε. «Ψηφίστε Ρεπουμπλικάνους και θα αφήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο πίσω μας για τις επόμενες γενιές».

Μέσα σε μία ώρα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φάνηκε να προσπαθεί να ανασκευάσει την πρόταση του Τραμπ —τουλάχιστον εν μέρει— υπονοώντας ότι οι πληρωμές των μερισμάτων δεν θα αφορούν τους πλούσιους. Ο Βανς άφησε να εννοηθεί ότι οι πληρωμές αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από τα έσοδα των αμερικανικών δασμών, αν και το εκτιμώμενο κόστος τους ξεπερνά κατά πολύ τα ποσά που έχουν εισπράξει οι ΗΠΑ μέσω των προστατευτικών μέτρων.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στη σύγχρονη εποχή, το κόμμα του προέδρου σχεδόν πάντα χάνει έδρες στο Κογκρέσο κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών και έχει αναζητήσει ανορθόδοξους τρόπους για να αψηφήσει την τάση, όπως το Συνέδριο αυτής της εβδομάδας. «Θα το αλλάξουμε αυτό», είπε ο Τραμπ. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος γι' αυτό».

Η κίνηση αυτή θύμιζε τις προσπάθειες του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ να αγοράσει ψήφους στην περσινή εκλογική αναμέτρηση για το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας του Ουισκόνσιν, όπου μοίρασε επιταγές εκατομμυρίων δολαρίων σε ψηφοφόρους για να προσπαθήσει να ενισχύσει έναν υποψήφιο που τελικά έχασε.

Ο Τραμπ έχει συζητήσει το ενδεχόμενο και στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν το έχει συνδέσει με την εκλογική τύχη του κόμματός του. Νωρίτερα φέτος, πρότεινε μέρισμα 2.000 δολαρίων και δήλωσε ότι δεν πίστευε ότι χρειαζόταν την έγκριση του Κογκρέσου. Πέρυσι, ο Τραμπ έδωσε σε μέλη του στρατού μια επιταγή 1.776 δολαρίων την οποία ονόμασε «μέρισμα πολεμιστή». «Θα ετοιμάσω ένα νομοσχέδιο ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε το μέρισμα Τραμπ αμέσως μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο από το Οχάιο στο X αργά την Τετάρτη. «Επειδή οι Ρεπουμπλικάνοι (και η Αμερική) θα κερδίσουν!»

Μια επιταγή 5.000 δολαρίων θα έδινε σε κάθε Αμερικανό περισσότερα χρήματα από όσα έλαβε σε άμεσες κυβερνητικές πληρωμές από τα μέτρα ανακούφισης από την COVID-19 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται σε θέση άμυνας, καθώς προσπαθούν να υπερασπιστούν την ισχνή πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων αντιμέτωποι με έντονες αντιξοότητες. Ο Τραμπ παραμένει μη δημοφιλής, ενώ η αμερικανική κοινή γνώμη εναντιώνεται συντριπτικά στον πόλεμο στο Ιράν. Ακόμη και η Γερουσία, τον έλεγχο της οποίας οι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούσαν κάποτε εξασφαλισμένη, θεωρείται πλέον διεκδικήσιμη