11η Σεπτεμβρίου: Μία σπάνια φωτογραφία της Αμερικής - Μπους, Μπάιντεν, Ομπάμα και Κλίντον

Snapshot Η 11η Σεπτεμβρίου αποτελεί ημέρα μνήμης για τους 2.977 νεκρούς και τους τραυματίες των τρομοκρατικών επιθέσεων του 2001 στις ΗΠΑ.

Οι οικογένειες των θυμάτων διαβάζουν δυνατά τα ονόματα στο Μνημείο της 9/11 στο Σημείο Μηδέν, τηρώντας παράδοση και σιγή στη στιγμή που ξεκίνησαν οι επιθέσεις.

Μία σπάνια συνάντηση τεσσάρων πρώην Προέδρων των ΗΠΑ (Μπους, Μπάιντεν, Ομπάμα, Κλίντον) και του νυν αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς έλαβε χώρα στο Σημείο Μηδέν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης οι πρώην Πρώτες Κυρίες και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, δίπλα στον νυν αντιπρόεδρο και τον Τζορτζ Μπους. Snapshot powered by AI

Ημέρα μνήμης η σημερινή για τους Αμερικανούς, που θυμούνται 2.977 ανθρώπους που σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλους που τραυματίστηκαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβάνια.

Οι οικογένειες όσων σκοτώθηκαν όταν οι αεροπειρατές συνετρίβησαν δύο αεροπλάνα στους Δίδυμους Πύργους στο κάτω Μανχάταν άρχισαν να διαβάζουν δυνατά τα ονόματα των θυμάτων στο Μνημείο της 9/11 στο Σημείο Μηδέν στις 8:30 π.μ., όπως είναι παράδοση κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής, σταματώντας για ενός λεπτού σιγή στις 8:46 π.μ. - την ακριβή ώρα που η πτήση 11 της American Airlines χτύπησε τον Βόρειο Πύργο.

Στο Σημείο Μηδέν μία σπάνια συνάντηση τεσσάρων πρώην Προέδρων των ΗΠΑ και του νυν αντιπροέδρου τράβηξε την προσοχή.

Συνοδευόμενοι από τις πρώην Πρώτες Κυρίες, βρέθηκαν μαζί οι πρώην Αμερικανοί Πρόεδροι: Τζορτζ Μπους, Τζο Μπάιντεν, Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον. Δίπλα τους οι σύζυγοί τους, ενώ στην κορυφή της σύνθεσης βρισκόταν ο νυν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και δίπλα του, ανάμεσα στον ίδιο και τον Τζορτζ Μπους, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ.