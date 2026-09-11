Κάμερα δείχνει τον Μαμντάνι να γελάει στην ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου

Snapshot Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές καταγράφηκαν να γελούν κατά την ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο Μαμντάνι δέχτηκε έντονη κριτική από οικογένειες θυμάτων, που ζήτησαν να μην παραστεί στην τελετή, συγκεντρώνοντας πάνω από 100.000 υπογραφές σε ψήφισμα.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, υποστήριξε ότι ο Μαμντάνι πρέπει να παραστεί στην εκδήλωση, παρά τις αντιδράσεις.

Η παρουσία του Μαμντάνι στην τελετή οδήγησε σε πολιτική αντιπαράθεση, με επικριτές να επικαλούνται τον διορισμό του Ράμζι Κάσεμ, που είχε εκπροσωπήσει μέλος της Αλ Κάιντα.

Παρά τις εντάσεις, ο Μαμντάνι και ο πρώην δήμαρχος Ρούντι Τζουλιάνι αντάλλαξαν χειραψία πριν από την τελετή στο νότιο Μανχάταν. Snapshot powered by AI

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, και η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές καταγράφηκαν να γελούν μαζί την Παρασκευή, κατά την τελετή για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, στο Σημείο Μηδέν, όπως μεταδίδουν οι Washington Times και η Nypost.

Την ίδια ώρα, συγγενείς των θυμάτων διάβαζαν τα ονόματα των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις του 2001.

Πλάνα του Fox 5 New York έδειξαν επίσης έναν άνδρα σε άλλο σημείο του συγκεντρωμένου πλήθους να κρατά το κεφάλι του και να κλαίει κατά την ανάγνωση των ονομάτων.

Ωστόσο, από τη μετάδοση του τηλεοπτικού δικτύου δεν προκύπτει ότι τα δύο περιστατικά καταγράφηκαν στο ίδιο πλάνο ή συνέβησαν ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή. Δεν υπάρχει, επίσης, καμία ένδειξη ότι ο Μαμντάνι ή η Οκάσιο-Κορτές γελούσαν ως αντίδραση στη θλίψη κάποιου συγγενή θύματος.

Η συμμετοχή του δημάρχου στην τελετή είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τις ημέρες που προηγήθηκαν.

Ψήφισμα που ξεκίνησαν οικογένειες θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ζητώντας από τον Μαμντάνι να μην παραστεί στην εκδήλωση μνήμης, συγκέντρωσε περισσότερες από 100.000 υπογραφές.

Ο Τσαρλς Γουλφ, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του στις επιθέσεις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο:

«Αυτός ο δήμαρχος δεν υπηρετεί εμάς. Υπηρετεί τον εαυτό του».

Η δημοτική σύμβουλος της Νέας Υόρκης Τζοάν Αριόλα, η οποία συνόδευσε συγγενείς θυμάτων κατά την παράδοση του ψηφίσματος στο Δημαρχείο, υποστήριξε ότι ο δήμαρχος «ήταν πολύ δειλός για να βγει και να συναντήσει ο ίδιος τις οικογένειες».

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, απέρριψε τις εκκλήσεις να αποκλειστεί ο Μαμντάνι από την τελετή, δηλώνοντας:

«Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης θα βρίσκεται εκεί, όπως πρέπει».

Η παρουσία του Μαμντάνι στις εκδηλώσεις μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου είχε ήδη εξελιχθεί σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο πρώην δήμαρχος Ρούντι Τζουλιάνι και ο πρώην κυβερνήτης Τζορτζ Πατάκι συγκαταλέγονταν μεταξύ των επιφανών Ρεπουμπλικανών που υποστήριξαν ότι ο Μαμντάνι δεν θα έπρεπε να παραστεί.

Ως αιτία ανέφεραν τον διορισμό του Ράμζι Κάσεμ ως επικεφαλής νομικού συμβούλου της πόλης. Ο Κάσεμ είχε εκπροσωπήσει στο παρελθόν τον Άχμεντ αλ Ντάρμπι, κρατούμενο της Αλ Κάιντα ο οποίος δήλωσε ένοχος ενώπιον αμερικανικής στρατιωτικής επιτροπής για κατηγορίες που σχετίζονταν με την τρομοκρατία.

Όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Τζουλιάνι, ο Μαμντάνι απάντησε στους δημοσιογράφους:

«Δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω».

Παρά την ένταση, ο Μαμντάνι και ο Τζουλιάνι εθεάθησαν να ανταλλάσσουν χειραψία πριν από την έναρξη της τελετής στο νότιο Μανχάταν.

Στην εκδήλωση μνήμης παρέστη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, όχι όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

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