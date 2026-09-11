Η πιο απίστευτη ιστορία: Η «επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου» που δεν ήταν ποτέ στους Δίδυμους Πύργους

Η γυναίκα σύμβολο για χρόνια μοιραζόταν την ιστορία της για τη δραματική επιβίωσή της από το τρομοκρατικό χτύπημα στους Δίδυμους Πύργους... Η ιστορία της δεν ήταν αληθινή και κανείς δεν γνωρίζει γιατί

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η πιο απίστευτη ιστορία: Η «επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου» που δεν ήταν ποτέ στους Δίδυμους Πύργους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τάνια Χέντ παρουσιάστηκε ως επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου με δραματική ιστορία επιβίωσης και απώλειας αρραβωνιαστικού στους Δίδυμους Πύργους.
  • Έγινε πρόεδρος συλλόγου επιζώντων και οργανώτρια εκδηλώσεων, ενώ θεωρούνταν φωνή των επιζώντων.
  • Δημοσιογραφική έρευνα των New York Times το 2007 αποκάλυψε ότι η Τάνια δεν βρισκόταν ποτέ στους Δίδυμους Πύργους, αλλά στη Βαρκελώνη εκείνη την ημέρα.
  • Τα πρόσωπα που ανέφερε ήταν πραγματικά θύματα, αλλά οι σχέσεις που ισχυρίστηκε δεν ήταν αληθινές και κανείς δεν μπορούσε να την αμφισβητήσει.
  • Το κίνητρο για την πλαστή ιστορία παραμένει άγνωστο, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι αποκόμισε οικονομικά οφέλη από αυτήν.
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Η Τάνια Χέντ έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της 11 Σεπτεμβρίου, καθώς εμφανίστηκε με μία δραματική ιστορία ως επιζήσασα των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους, όπου φέρεται να έχασε και τον αρραβωνιαστικό της.

Η Τάνια εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές, αφηγούμενη τις τρομακτικές και αγωνιώδεις προσπάθειές της για επιβίωση, και ένα τεράστιο γιατί; Γιατί να γλιτώσει εκείνη και όχι οι άλλοι;

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Συγκλονιστική διάσωση και ένας τραγικός έρωτας

Η ιστορία της, συγκίνησε τον κόσμο και είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που την έκαναν να ξεχωρίσει από χιλιάδες άλλες. Μία συγκλονιστική διάσωση, και έναν έρωτα θαμμένο στα συντρίμμια των Δίδυμων Πύργων.

Όπως η ίδια περιέγραφε για αρκετά χρόνια μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα, το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου βρισκόταν στον 78ο όροφο του Νότιου Πύργου, όταν έπεσε πάνω του το 2ο αεροσκάφος. Τραυματίστηκε σοβαρά στην πλάτη και στα χέρια, μέχρι που ένας νεαρός εμφανίστηκε ως Σωτήρας. Ο Γουελς Κράουθερ, που έσωσε τη Τάνια και πολλούς άλλους, αλλά εκείνος δεν τα κατάφερε.

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O Γουέλς Κράουθερ - Έσωσε πολλούς ανθρώπους, αλλά ο ίδιος δεν τα κατάφερε

Και η ιστορία της γίνεται ακόμα πιο δραματικής καθώς αποκαλύπτει πως στον Βόρειο Πύργο βρισκόταν ο αρραβωνιαστικός της, Ντέιβ. Επίσης δεν επέζησε.

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Η συνέχεια για την Τάνια ήταν θεαματική, έγινε η φωνή των επιζώντων και κατάφερε να αναρριχηθεί στη θέση της προέδρου του συλλόγου που συστάθηκε. Οργάνωνε εκδηλώσεις, ξεναγούσε πολιτικούς στο Σημείο Μηδέν και στεκόταν δίπλα σε όλους όσοι προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

Η αποκάλυψη της αλήθειας

Όμως όλα άλλαξαν, όταν το 2007 οι New York Times θέλησαν να καταγράψουν την ιστορία της. Η δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Τάνια Χεντ, λεγόταν στην πραγματικότητα Αλίσια Εστέβ Χέντ, δεν ήταν επιζήσασα της καταστροφής, γιατί δεν βρισκόταν ποτέ στους Δίδυμους Πύργους. Αντίθετα εκείνη την ημέρα ήταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και συγκεκριμένα στη Βαρκελώνη.

Όμως ο Ντέιβ και ο Γουέλς, ήταν πραγματικά πρόσωπα και θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Αλλά ο Ντέιβ δεν ήταν αρραβωνιαστικός της και ο Γουέλς, ήταν πράγματι ηρωική μορφή που έσωσε αρκετούς ανθρώπους. Κανείς τους όμως δεν ήταν ζωντανός για να αμφισβητήσει τη Χεντ.

Το μυστηριώδες κίνητρο

Παρά τη φανταστική ιστορία που έπλασε η Χεντ, δεν αποδείχθηκε ποτέ ότι κέρδισε χρήματα από αυτή, ενώ επιζώντες αναγνώρισαν τη βοήθειά της.

Το κίνητρο της Χεντ για την πλαστή ιστορία της παραμένει μυστήριο 25 χρόνια αργότερα. Μετά την αποκάλυψη εξαφανίστηκε από προσώπου γης.

Δείτε την ιστορία της

https://www.instagram.com/reel/DdJQZklCJGo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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