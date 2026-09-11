11η Σεπτεμβρίου: Πώς ένα τηλεφώνημα από την πτήση 93 έσωσε τον Λευκό Οίκο

Snapshot Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, τέσσερις αεροπειρατείες εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα από τρομοκράτες της Αλ Κάιντα, με στόχο σημαντικά αμερικανικά κτίρια.

Η πτήση 93 της United Airlines δεν έφτασε στον στόχο της, πιθανόν τον Λευκό Οίκο ή το Καπιτώλιο, λόγω της αντίστασης των επιβατών.

Ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από τον επιβάτη Τομ Μπερνέτ στη σύζυγό του Ντίνα αποκάλυψε την κατάσταση ομηρίας και βοήθησε στην ενημέρωση των αρχών.

Οι επιβάτες της πτήσης 93 οργανώθηκαν και επιτέθηκαν στους αεροπειρατές, γεγονός που οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους στην Πενσυλβανία και στην αποτροπή της επίθεσης στην Ουάσινγκτον.

Όλοι οι επιβαίνοντες της πτήσης 93 έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή, η οποία αναγνωρίζεται ως πράξη ηρωισμού που έσωσε τον Λευκό Οίκο. Snapshot powered by AI

Στις 11 Σεπτεμβρίου, πριν από 25 χρόνια, 4 αεροπειρατείες από τρομοκράτες της Αλ Κάιντα εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα.

Οι ασύλληπτες εικόνες δυο αεροσκαφών να συντρίβονται πάνω στον Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (WTC) της Νέας Υόρκης, παγώνουν τον κόσμο, ήταν μόνο η αρχή.

Όμως, το καλά μελετημένο σχέδιο των τρομοκρατών, δεν είχε υπολογίσει τον ανθρώπινο παράγοντα και ένα αεροσκάφος δεν έφτασε ποτέ στον στόχο του, που ήταν είτε ο Λευκός Οίκος, είτε το Καπιτώλιο, κανείς δεν έμαθε ποτέ.

Οι ηρωικοί επιβάτες της πτήσης αντέδρασαν, ειδοποιημένοι μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και απέτρεψαν την επίθεση στην Ουάσιγκτον. Η πτήση 93 συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 40 επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Το τηλεφώνημα

Η Ντίνα Μπερνέρ παρακολουθούσε τη φρίκη να εκτυλίσσεται σε ζωντανή τηλεόραση στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τις τρεις κόρες της τα τρομακτικά πλάνα από τη Νέα Υόρκη. Ο σύζυγός της, Τομ Μπερνέτ, κορυφαίο στέλεχος σε εταιρεία ιατρικών συσκευών, ήταν επίσης κάπου στον ουρανό, εκείνο το πρωί.

H οικογένεια Μπερνέτ

Άρχισε να καλεί το κινητό τηλέφωνο του Τομ, απελπισμένη να μάθει πού βρισκόταν. Δεν υπήρχε απάντηση. Κάθε αναπάντητη κλήση έκανε τον φόβο πιο δύσκολο να συγκρατηθεί.

Στη συνέχεια, στις 9:27 π.μ., χτύπησε το τηλέφωνο της. Όταν κοίταξε την οθόνη, είδε τον αριθμό του Τομ. Απάντησε. Τα πρώτα της λόγια ήταν ενστικτώδη: «Είσαι καλά;» Η απάντηση του Τομ μετέτρεψε τον χειρότερο φόβο της Ντίνα σε πραγματικότητα. «Όχι, δεν είμαι. Βρίσκομαι σε ένα αεροπλάνο που έχει καταληφθεί από αεροπειρατές. Μόλις μαχαίρωσαν έναν άντρα.»

Αυτή η κλήση από την πτήση 93 της United Airlines θα γινόταν μία από τις πιο καθοριστικές τηλεφωνικές συνομιλίες της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ό,τι συνέβη μετά από εκείνη την κλήση θα συνέβαλε στην αλλαγή της πορείας της πιο θανατηφόρας ημέρας στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, αποτρέποντας μια πιθανή επίθεση στην καρδιά της αμερικανικής κυβέρνησης.

Όσο για το πώς το κινητό του Τομ συνδέθηκε σε εκείνο το συγκεκριμένο υψόμετρο, τα επίσημα αρχεία δείχνουν ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Προσπάθησε, αλλά απέτυχε. Στη συνέχεια, ο Τομ χρησιμοποίησε ένα Airfone που βρισκόταν στην πλάτη του καθίσματος, το οποίο συνέδεε το αεροσκάφος με το επίγειο τηλεφωνικό δίκτυο μέσω ραδιοσημάτων. Η Ντίνα, ωστόσο, θυμήθηκε ότι είδε τον αριθμό του κινητού του στην ένδειξη κλήσης, και η ασυμφωνία μεταξύ της δικής της μαρτυρίας και των επίσημων αρχείων παραμένει ανεξήγητη.

Η λεπτομέρεια που άλλαξε όλο το σενάριο

Η Ντίνα, στο βιβλίο «Fighting Back: Living Life Beyond Ourselves», το οποίο συνέγραψε, θυμήθηκε ότι «αρχικά δεν θεώρησα ανησυχητικό το γεγονός ότι δεν απάντησε στην κλήση. Δεν ήταν λόγος για άμεση ανησυχία, διότι αν βρισκόταν ήδη στην πτήση, η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορευόταν».

Τότε, γύρω στις 9:27 π.μ., χτύπησε το τηλέφωνό της. Ήταν ο Τομ. «Είσαι καλά;» ρώτησε η Ντίνα .«Όχι, δεν είμαι. Βρίσκομαι σε ένα αεροπλάνο που έχει καταληφθεί», απάντησε ο Τομ.«Ο Τομ μου είπε: “Ναι, ναι, απλώς άκου. Το αεροπλάνο μας έχει καταληφθεί. Είναι η πτήση 93 της United από το Νιούαρκ προς το Σαν Φρανσίσκο. Είμαστε στον αέρα. Οι αεροπειρατές έχουν ήδη μαχαιρώσει έναν άντρα. Ένας από αυτούς έχει όπλο. Μας λένε ότι υπάρχει βόμβα στο αεροπλάνο. Σε παρακαλώ, κάλεσε τις αρχές”», έγραψε η Ντίνα στο βιβλίο της.

Η Ντίνα κάλεσε αμέσως το 911 (τον αριθμό έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ) και τελικά συνδέθηκε με τις αρχές. Της δόθηκαν ερωτήσεις για να ρωτήσει τον Τομ κατά τη διάρκεια των επόμενων κλήσεων. Ωστόσο, δεν ήθελε να σπαταλήσει τον περιορισμένο χρόνο που είχε μαζί του. Αντ’ αυτού, άρχισε να σημειώνει όλα όσα της έλεγε. Ο αθλητικός δημοσιογράφος με έδρα τη Νέα Υόρκη, Τζέρε Λόνγκμαν, στο βιβλίο του «Among the Heroes: United Flight 93» και οι «Επιβάτες και το πλήρωμα που αντέδρασαν», περιέγραψε πώς οι κλήσεις από την πτήση 93 άρχισαν να παρέχουν στους ανθρώπους στο έδαφος μια εικόνα για το τι εξελισσόταν μέσα στο αεροσκάφος.

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της Τρίτης, 11 Σεπτεμβρίου 2001, μέλη των ομάδων έκτακτης ανάγκης εξετάζουν τον κρατήρα που δημιουργήθηκε όταν η πτήση 93 της United Airlines συνετρίβη κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβανίας. AP/Keith Srakocic

Ο Τομ τηλεφώνησε ξανά στη Ντίνα γύρω στις 9:34 π.μ. Της είπε ότι ο άνδρας που είχε μαχαιρωθεί ήταν νεκρός και ότι είχε προσπαθήσει να τον βοηθήσει, αλλά δεν μπόρεσε να βρει σφυγμό. Τότε η Ντίνα έδωσε στον Τομ πληροφορίες που θα άλλαζαν την αντίληψή του για το τι συνέβαινε μέσα στην πτήση 93 και αποτέλεσαν σημείο καμπής.

«Τόμ, καταλαμβάνουν αεροπλάνα σε όλο το μήκος της ανατολικής ακτής», του είπε. «Τα καταλαμβάνουν και χτυπούν συγκεκριμένους στόχους. Έχουν ήδη χτυπήσει και τους δύο πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου».

Ο Τόμ άρχισε να καταλαβαίνει τι σκόπευαν οι τρομοκράτες. «Λένε ότι θα συντρίψουν αυτό το αεροπλάνο», της είπε, σύμφωνα με το βιβλίο. «Θεέ μου! Είναι αποστολή αυτοκτονίας», είπε ο Τόμ. Η κλήση τελείωσε με τον Τομ να λέει στη Ντίνα ότι βρίσκονταν πάνω από μια αγροτική περιοχή και ότι έπρεπε να κλείσει. Για την Ντίνα, οι τηλεοπτικές εικόνες και η φωνή του συζύγου της είχαν πλέον γίνει αδιαχώριστες. Ο τρόμος που παρακολουθούσε από χιλιάδες μίλια μακριά ξεδιπλωνόταν μπροστά στα μάτια του Τομ.

Πώς οι επιβάτες της πτήσης 93 απέτρεψαν τα σχέδια των τρομοκρατών

Όταν ο Τομ τηλεφώνησε ξανά, οι επιβάτες της πτήσης 93 είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν τι συνέβαινε. Γύρω στις 9.45 π.μ., η Ντίνα είχε δει στην τηλεόραση την εικόνα της πρόσκρουσης στο Πεντάγωνο. Για μια στιγμή, φοβήθηκε ότι το αεροσκάφος του Τομ ήταν αυτό που είχε εμπλακεί. Όταν μίλησαν ξανά, είπε στον Τομ: «Μόλις χτύπησαν το Πεντάγωνο».

Του είπε επίσης ότι, σύμφωνα με τις αναφορές, πέντε αεροσκάφη είχαν καταληφθεί, με το ένα να βρίσκεται ακόμα στο έδαφος. Ο Τομ ρώτησε για την πιθανότητα η βόμβα που ισχυρίζονταν οι αεροπειρατές να ήταν πραγματική. Όμως, σύμφωνα με την περιγραφή της Ντίνα στο βιβλίο της, είχε αρχίσει να αμφιβάλλει για την απειλή τους. «Δεν νομίζω ότι έχουν», της είπε. «Νομίζω ότι μας το λένε απλώς για να ελέγξουν το πλήθος». Τότε ακούστηκαν τα λόγια που σηματοδότησαν την αρχή της απόφασης των επιβατών να αντισταθούν στους αεροπειρατές.

«Μιλάνε για το να ρίξουν αυτό το αεροπλάνο στο έδαφος. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Σχεδιάζω ένα σχέδιο», είπε ο Τομ. Είπε στη Ντίνα ότι αρκετοί άνθρωποι τον βοηθούσαν και ότι «υπάρχει μια ομάδα από εμάς [τους επιβάτες]». Η Ντίνα, στο βιβλίο της, έγραψε ότι «ο Τομ ακουγόταν σαν να καθόταν στο γραφείο του και να κάναμε μια συνηθισμένη συζήτηση». Οι επιβάτες δεν προσπαθούσαν πλέον απλώς να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Συζητούσαν πώς να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Όλα όσα συνέβησαν μετά το τελευταίο τηλεφώνημα

Στην τελευταία κλήση, γύρω στις 9:54 π.μ., ο Τομ ρώτησε τη Ντίνα αν υπήρχαν νέα. Ρώτησε για τα παιδιά τους και της είπε να τους πει ότι θα τους μιλούσε αργότερα. Στη συνέχεια, εξήγησε τι ετοιμάζονταν να κάνουν οι επιβάτες. «Θα ανακτήσουμε τον έλεγχο του αεροπλάνου», είπε ο Τομ. «Αν σκοπεύουν να ρίξουν το αεροπλάνο στο έδαφος, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις αρχές». «Μην ανησυχείς. Θα είμαι σπίτι για το δείπνο. Μπορεί να αργήσω, αλλά θα έρθω», πρόσθεσε ο Τομ.

Οι επιβάτες είχαν μάθει ότι οι αεροπειρατές πιθανότατα κατευθύνονταν με το αεροπλάνο προς την Ουάσιγκτον.

Φωτογραφίες των υπόπτων αεροπειρατών της πτήσης 93 της United Airlines, η οποία συνετρίβη στην Πενσυλβάνια, που δημοσιοποιήθηκαν από το FBI στις 27 Σεπτεμβρίου 2001 στην Ουάσινγκτον. (Από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω) Ahmed Alnami, Ahmed Ibrahim A al-Haznawi, Ziad Samir al-Jarrah και Saeed Alghamdi.

Στις 9.57 π.μ., οι επιβάτες και τα επιζώντα μέλη του πληρώματος ξεκίνησαν την επίθεσή τους εναντίον των αεροπειρατών. Ο καταγραφέας φωνής του πιλοτηρίου κατέγραψε τους ήχους της πάλης. Καταγράφηκαν ήχοι χτυπημάτων, συγκρούσεων, φωνών και αντικειμένων που έσπαγαν, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να εισβάλουν με τη βία στο πιλοτήριο για να επιτεθούν στους αεροπειρατές, όπως σημειώνεται στην έκθεση της Επιτροπής για την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο Ζιάντ Τζαρά, ο αεροπειρατής-πιλότος, πραγματοποίησε βίαιους ελιγμούς με το αεροσκάφος σε μια προσπάθεια να τους σταματήσει. Όμως οι επιβάτες συνέχιζαν να πλησιάζουν.

Στις 10.00 π.μ., ο καταγραφέας του πιλοτηρίου κατέγραψε τον Τζαρά να ρωτάει αν πρέπει να το τελειώσουν. Λίγα λεπτά αργότερα, καθώς η πάλη εντεινόταν, το αεροσκάφος αναποδογύρισε και έπεσε κατακόρυφα προς το έδαφος.

Στις 10.03 π.μ., η πτήση 93 συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Σάνκσβιλ της Πενσυλβανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

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