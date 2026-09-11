11/9: «Δεν υπήρξαν αυτοκτονίες» - Ιατροδικαστής εξηγεί τι ισχύει για όσους έπεσαν από τους πύργους

Snapshot Ο ιατροδικαστής που εργάστηκε στην 11η Σεπτεμβρίου δήλωσε ότι δεν υπήρξαν αυτοκτονίες μεταξύ όσων έπεσαν από τους Δίδυμους Πύργους.

Οι άνθρωποι που έπεσαν από τους ουρανοξύστες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των φλόγων και του καπνού, όχι από δική τους πρόθεση.

Η ορολογία «αυτοκτονία» δεν είναι κατάλληλη για αυτούς τους θανάτους, καθώς αυτοκτονία ορίζεται ο θάνατος που προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος με πρόθεση.

Αυτοί που έπεσαν θεωρούνται θύματα έμμεσης δολοφονίας λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης και όχι από προσωπική επιλογή θανάτου.

Περίπου 200 άνθρωποι έπεσαν από τους ουρανοξύστες κατά την επίθεση, χωρίς να υπάρξουν ενδείξεις ότι αυτοκτόνησαν. Snapshot powered by AI

Οι μνήμες από την τραγική στιγμή της επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 αναβιώνουν ξανά σήμερα, κατά την 25η επέτειο.

Επιζώντες, συγγενείς θυμάτων αλλά και μέλη των ομάδων διάσωσης που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, καταθέτουν τις μαρτυρίες τους από όσα έζησαν εκείνη την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο.

Ένα θέμα που απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη και αποτύπωσε τις τραγικές στιγμές που βίωσαν όσοι βρέθηκαν μέσα στα φλεγόμενα κτήρια λίγο μετά την επίθεση, ήταν οι πτώσεις των ανθρώπων από τους ουρανοξύστες.

Με τη χαρακτηριστική φωτογραφία του «Falling Man» (ο άνθρωπος που πέφτει) να γίνεται σύμβολο του περιστατικού, οι μαρτυρίες ανέφεραν ότι είναι πιθανό έως και 200 άνθρωποι να έπεσαν από τους Δίδυμους Πύργους, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να γλυτώσουν με κανέναν τρόπο από το θάνατο.

Η φωτογραφία σταμάτησε να κυκλοφορεί για λίγο καιρό, καθώς πολλοί πιστοί κατέκριναν την πράξη που θεωρήθηκε αυτοκτονία, αφού αυτή απαγορεύεται από τη θρησκεία. Ιατροδικαστής του γραφείου της Νέας Υόρκης, ο οποίος εργαζόταν την ημέρα εκείνη στο περιστατικό αποφάσισε να αναλύσει το ζήτημα των «αυτοκτονιών».

«Δεν υπήρξαν αυτοκτονίες την 11η Σεπτεμβρίου»

Μιλώντας στη New York Pοst, ο ιατροδικαστής εξηγεί τις πρώτες στιγμές μετά το τραγικό γεγονός και τις εικόνες που διαδέχονταν η μία την άλλη το επόμενο διάστημα.

Για εκείνον οι χειρότερες ήταν οι εικόνες των ανθρώπων που έπεφταν από τους ορόφους του ουρανοξύστη, μέχρι και από τον 100 όροφο, γνωρίζοντας ότι αυτό θα είναι το τέλος τους.

«Ήταν αδύνατο να αποστασιοποιηθούμε συναισθηματικά από αυτές τις μοναχικές τραγωδίες — να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τι μπορεί να ένιωθαν εκείνα τα θύματα στις τελευταίες τους στιγμές», εξήγησε.

Μάλιστα, ανέφερε την αντίδραση του επικεφαλής της ομάδας ιατροδικαστών στην οποία συμμετείχε και ανέλαβαν τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν εκείνος άκουσε τον ορισμό ως «αυτοκτονίας» όσων έπεσαν από τα κτήρια.

«Καθώς ο επικεφαλής της ομάδας ιατροδικαστών Δρ. Χιρς μιλούσε για όσους έχασαν τη ζωή τους στη ζώνη πρόσκρουσης όπου χτύπησαν τα αεροπλάνα, κάποιος από την ομάδα έκανε αναφορά σε 'αυτούς που πήδηξαν, που αυτοκτόνησαν"», ανέφερε.

Αυτό που κυρίευσε τότε τον Δρ. Χιρς ήταν η οργή και βάζοντας τα χέρια του στο τραπέζι μπροστά του, είπε : «Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτές τις λέξεις. Ποτέ».«Εκδιώχθηκαν, εξήγησε, από τις φλόγες και τον καπνό».

Η ορολογία έχει σημασία

Ο ιατροδικαστής συνέχισε εξηγώντας ότι οι άνδρες και οι γυναίκες που βρίσκονταν στους πύργους εκείνη την ώρα προσπαθούσαν να πάρουν μία ανάσα για να επιβιώσουν. «Στέκονταν στα περβάζια, κρατιόντουσαν από τα παράθυρα για να πάρουν ανάσα.Κάποιοι έχασαν την πρόσφυση τους· κάποιοι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα χέρια τους».

Όπως διευκρίνισε, η ορολογία έχει μεγάλη σημασία για τον ιατροδικαστή επειδή καθορίζει τον τρόπο θανάτου σύμφωνα με αυστηρά πρωτόκολλα. Ο όρος «αυτοκτονία» αναφέρεται στον «θάνατο που προκαλεί ο ίδιος ο άνθρωπος με πρόθεση να πεθάνει», ενώ η ανθρωποκτονία ορίζεται ως «θάνατος που προκαλείται από άλλον».

Καταλήγει λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στον θάνατο με έμμεση δολοφονία από την τρομοκρατική επίθεση και δεν υπήρξαν ενδείξεις αυτοκτονίας μεταξύ των 2.753 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου εκείνη την ημέρα

Διαβάστε επίσης