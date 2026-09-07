11η Σεπτεμβρίου: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η viral φωτογραφία

Snapshot Η φωτογραφία του «Άνδρα που Πέφτει» από την 11η Σεπτεμβρίου απεικονίζει έναν άνδρα που πέφτει ήρεμα από τους πύργους, έχοντας επιλέξει το άλμα ως τρόπο να αποφύγει τον θάνατο από ασφυξία.

Η ταυτότητα του άνδρα παραμένει αβέβαιη, αλλά η πιο πιθανή είναι αυτή του Τζόναθαν Μπράιλι, ηχολήπτη στο εστιατόριο «Windows on the World» στον Βόρειο Πύργο.

Η οικογένεια του Τζόναθαν αρνείται την ερμηνεία της πτώσης ως αυτοκτονία και πιστεύει ότι ο Θεός παρέλαβε την ψυχή του.

Η φωτογραφία προκάλεσε αρχικά έντονες αντιδράσεις και αποσύρθηκε για χρόνια από τα μέσα, λόγω της ευαισθησίας και του πόνου που προκαλούσε.

Η εικόνα θεωρείται σύμβολο της τραγωδίας της 11ης Σεπτεμβρίου και εκπροσωπεί όλα τα θύματα της ημέρας αυτής. Snapshot powered by AI

Ο άντρας στη φωτογραφία-σύμβολο της 11ης Σεπτεμβρίου φαίνεται σχεδόν γαλήνιος, αιωρούμενος ανάποδα στον αέρα, αψηφώντας για μια στιγμή το αναπόφευκτο. Δεν προβάλλει φόβο, ούτε πανικό, ούτε θυμό. Αντίθετα φαίνεται να έχει αποδεχτεί τη μοίρα του με ψυχραιμία, έχοντας αντιμετωπίσει ένα φρικτό δίλημμα, είτε να πεθάνει από ασφυξία είτε να πέσει στο κενό, και επέλεξε το δεύτερο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν επέλεξε τον θάνατο. Δεν ήταν αυτοκτονία. Επέλεξε 10 δευτερόλεπτα επιπλέον ζωής, και για αυτά τα 10 δευτερόλεπτα να είναι γαλήνιος και ανώδυνος.

Φαίνεται να πέφτει ήρεμα, ειρηνικά. Καθώς το έκανε αυτό, δεν είχε ιδέα ότι βρισκόταν στο μάτι ενός φωτογραφικού φακού. Δεν είχε ιδέα ότι ο κόσμος θα τον γνώριζε ως τον «Άνθρωπο που Πέφτει» (Falling Man), ένα αινιγματικό σύμβολο των φρικαλεοτήτων εκείνης της ημέρας πριν από 25 χρόνια. Κάποιοι είπαν ότι δεν υπήρχε λόγος να μάθουν ποτέ το όνομά του, δεν υπήρχε λόγος να επιβαρυνθεί περαιτέρω η οικογένειά του, ότι έπρεπε να τον θυμούνται ως έναν «κοινό άνθρωπο» που εκπροσωπούσε και τα 2.977 αθώα θύματα που πέθαναν εκείνη την ημέρα.Αναπόφευκτα, όμως, εκείνες τις πυρετώδεις ημέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η αναζήτηση της ταυτότητάς του.Ήταν μια προσπάθεια που θα αποδεικνυόταν χρονοβόρα και περίπλοκη

Ο Αρχιιατροδικαστής της Νέας Υόρκης κατέταξε όλα τα θύματα ως ανθρωποκτονίες, χωρίς να συνταχθεί ποτέ ξεχωριστή λίστα για τις "αυτοκτονίες". Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που έπεσαν κυμαίνονταν από μια πολύ συντηρητική πρόβλεψη 50 ατόμων έως περισσότερα από 200, με τους ανθρώπους να πηδούν ένας-ένας, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε μια διάρκεια περίπου 90 λεπτών.

Οι τηλεοπτικές κάμερες, συμπεριλαμβανομένου του CNN σταμάτησαν να μεταδίδουν. Δεν υπήρχε Instagram ή Twitter για να βιντεοσκοπήσουν και να δημοσιεύσουν οι περαστικοί τη φρίκη στα τηλέφωνά τους. Έτσι, δεν υπάρχει καταγραφή για το ποιοι ήταν. Η ιστορία της αναζήτησης του «Άνδρα που Πέφτει» ξεκινά με τον φωτογράφο που τράβηξε τη φωτογραφία.

Ο Ρίτσαρντ Ντρου, βετεράνος του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, κάλυπτε μια επίδειξη μόδας. Όταν τα αεροπλάνα χτύπησαν, μπήκε στο μετρό.Έφτασε στο σημείο και άρχισε να βγάζει φωτογραφίες. Ήταν δουλειά του να καταγράφει την ιστορία, όπως ακριβώς είχε κάνει όταν φωτογράφιζε τη δολοφονία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι σε μια κουζίνα στο ξενοδοχείο Ambassador στο Λος Άντζελες το 1968.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 15 δευτερόλεπτα μετά τις 9:41 π.μ., η κάμερά του απαθανάτισε μία ιστορική στιγμή..Στις 12 Σεπτεμβρίου, η φωτογραφία που προέκυψε δημοσιεύτηκε σε εφημερίδες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των New York Times.Αλλά υπήρξε άμεση αντίδραση από πολλούς αναγνώστες, οι οποίοι θεώρησαν ότι η δημοσίευση της εικόνας ήταν ακατάλληλη, μια άσκοπη εισβολή στις τελευταίες στιγμές της ζωής ενός ανθρώπου.

Η φωτογραφία εξαφανίστηκε από τα νέα για αρκετά χρόνια.Τις ημέρες που ακολούθησαν την τρομοκρατική επίθεση, ένας ρεπόρτερ καναδικής εφημερίδας ανέλαβε να ταυτοποιήσει τον άνδρα της επίμαχης φωτογραφίας. Αφού επεξεργάστηκε ψηφιακά την εικόνα, άρχισε να αναζητά πιθανά πρόσωπα ανάμεσα στις αφίσες αγνοουμένων στη Νέα Υόρκη. Τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν συγκεκριμένα: ο άνδρας ήταν ψηλόλιγνος, με κοντά μαλλιά και πιθανότατα γενειάδα. Φορούσε μαύρα μποτάκια και ένα σακάκι που θύμιζε έντονα τη στολή του προσωπικού στο εστιατόριο «Windows on the World», το οποίο βρισκόταν στον 106ο και 107ο όροφο του Βόρειου Πύργου. Δυστυχώς, κανένας από τους εργαζόμενους ή τους πελάτες του συγκεκριμένου εστιατορίου δεν επέζησε από την επίθεση.

Ο ρεπόρτερ βασίστηκε στην αφίσα του Νορμπέρτο Ερνάντεζ, ενός 42χρονου ζαχαροπλάστη του «Windows on the World». Αν και η αδερφή του τον αναγνώρισε στη φωτογραφία, η αυστηρά καθολική οικογένειά του αρνήθηκε να δεχτεί ότι θα έκανε κάτι τέτοιο, αφού θεωρούσαν την πτώση συνώνυμη της αυτοκτονίας. Η αναζήτηση συνεχίστηκε χρόνια μετά από τον Τομ Τζουνό του Esquire, ο οποίος καθιέρωσε το προσωνύμιο «Ο Άντρας που Πέφτει» και εντόπισε την πιο πιθανή ταυτότητά του. Η λύση δόθηκε όταν ο Τζουνό και ο φωτογράφος ανέλυσαν τα δώδεκα καρέ που είχαν τραβηχτεί σε γρήγορη διαδοχή. Στα τελευταία στιγμιότυπα, το πουκάμισο του θύματος είχε ανεμίσει, φανερώνοντας ένα πορτοκαλί T-shirt από μέσα — στοιχείο που διέγραψε οριστικά τον Ερνάντεζ από τη λίστα, αφού η οικογένειά του επιβεβαίωσε πως δεν φορούσε ποτέ τέτοιο χρώμα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εξέτασε ο δημοσιογράφος Τομ Τζουνό, η επικρατέστερη ταυτότητα για τον «Άντρα που Πέφτει» ανήκει στον 43χρονο Τζόναθαν Μπράιλι, ηχολήπτη στο εστιατόριο «Windows on the World». Το ύψος του, τα μαύρα μποτάκια και η συνήθειά του να φορά ένα πορτοκαλί μπλουζάκι κάτω από τα ρούχα της δουλειάς ευθυγραμμίζονταν απόλυτα με τα ευρήματα. Ο Τζόναθαν ήταν μια ευγενική ψυχή, λάτρης της τεχνολογίας, ταλαντούχος μουσικός και βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος που μόλις είχε χειροτονηθεί διάκονος. Μεταξύ των αδελφών του ήταν και ο Άλεξ Μπράιλι, μέλος του διάσημου συγκροτήματος Village People.

Ο Τζόναθαν μεγάλωσε παίζοντας gospel μουσική στο πιάνο και έμαθε μόνος του κιθάρα. Αφού απέκτησε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, εργάστηκε ως ηχολήπτης για τα Hilton και Marriott, καθώς και για το Windows on the World, όπου λάτρευε να παρακολουθεί την απίστευτη θέα νωρίς το πρωί καθώς ανέτειλε ο ήλιος.

Ένα τέταρτο του αιώνα μετά την τραγωδία, η αδελφή του, Γκουέν, ανακαλεί τις τελευταίες τους ανέμελες στιγμές στη Φλόριντα, μόλις λίγες ημέρες πριν από την 11η Σεπτεμβρίου. Όπως εξηγεί, ο Τζόναθαν υπέφερε από άσθμα, γεγονός που θα έκανε τον πυκνό καπνό αβάσταχτο για εκείνον. Παρά τον πόνο που προκάλεσε η φωτογραφία, η Γκουέν απορρίπτει κατηγορηματικά τις θρησκευτικές αιτιάσεις περί «αυτοκτονίας» και αμαρτίας. Πιστεύοντας σταθερά σε έναν καλοπροαίρετο και φιλάνθρωπο Θεό, δηλώνει βέβαιη πως ο Δημιουργός «έπιασε στην αγκαλιά του» όλους όσοι βρέθηκαν στο κενό εκείνη τη φρικτή μέρα.

Την εβδομάδα πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, ο Τζόναθαν συνάντησε την Γκουέν και τον σύζυγό της σε ένα ταξίδι στη Φλόριντα.«Ήταν ένα πραγματικό δώρο Θεού που μπορέσαμε να περάσουμε τόσο χρόνο», είπε η Γκουέν. «Ήμασταν εκεί πάνω στον ωκεανό και σηκωνόμασταν, πίναμε Kahlua και καφέ και βλέπαμε την ανατολή του ηλίου. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό γιατί αποφάσισε να έρθει μαζί μας την τελευταία στιγμή».Ήταν η τελευταία φορά που είδε τον αδερφό της. Στις 8 Σεπτεμβρίου, εκείνος επέστρεψε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη.Έχει δει τη φωτογραφία του «Άντρα που Πέφτει», αλλά δεν την κοιτάζει πια.

«Η φωτογραφία προκάλεσε τόσο πολύ πόνο σε τόσους πολλούς ανθρώπους όταν προσπαθούσαν να καταλάβουν ποιο ήταν αυτό το άτομο», είπε. «Θυμάμαι να ακούω για μια οικογένεια που ήταν βαθιά θρησκευόμενη και, με τον Καθολικισμό, αυτός ο άντρας που πήδηξε, αυτό είναι αυτοκτονία και αυτή είναι η ασυγχώρητη αμαρτία».Πρόσθεσε: «Δεν πιστεύω σε ασυγχώρητη αμαρτία. Ο Θεός είναι πολύ φιλάνθρωπος. Είναι υπέροχος. Νομίζω ότι η μόνη ασυγχώρητη αμαρτία είναι να μην πιστεύεις σε Αυτόν».

Τελικά, δεν θα έπρεπε να έχει σημασία ποιος ήταν στη φωτογραφία, είπε.«Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι ήταν εκπρόσωπος όλων εκείνων των σχεδόν 3.000 ανθρώπων που έπρεπε να περάσουν εκείνη την φρικτή μέρα της 11ης Σεπτεμβρίου». Στην επέτειο που πλησιάζει θα θυμάται τον Τζόναθαν, τον μεσαίο από πέντε αδέρφια. Ένα από αυτά τα αδέρφια είναι ο Άλεξ Μπράιλι, ένα από τα αρχικά μέλη των Village People, ο οποίος εμφανιζόταν ντυμένος στρατιώτης.

Ο Τζόναθαν ήταν μια «ευγενική ψυχή» που ήξερε πάντα πού ήταν όλα τα αδέρφια του, που αγαπούσε τους ανθρώπους και την τεχνολογία..Σήμερα, η φωτογραφία βρίσκεται στην ιδιωτική συλλογή του Σερ Έλτον Τζον.«Είναι η πιο όμορφη εικόνα για κάτι τόσο τραγικό», είπε κάποτε ο τραγουδιστής και συλλέκτης.«Είναι πιθανώς μια από τις πιο τέλειες φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ.»

Διαβάστε επίσης