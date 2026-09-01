Στίβεν Σίλερ: Ο ήρωας πυροσβέστης της 11ης Σεπτεμβρίου που συνεχίζει να εμπνέει 25 χρόνια μετά

Snapshot Ο πυροσβέστης Στίβεν Σίλερ θυσιάστηκε στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και η ιστορία του παραμένει σύμβολο ηρωισμού 25 χρόνια μετά.

Η οικογένεια Σίλερ ίδρυσε το Ίδρυμα «Tunnel to Towers» που υποστηρίζει οικογένειες θυμάτων, βετεράνους και ομάδες πρώτων βοηθειών.

Το ίδρυμα οργανώνει αγώνες δρόμου και παρέχει στέγαση, υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε πεσόντες και τραυματισμένους βετεράνους.

Ο Φρανκ Σίλερ, αδελφός του Στίβεν, περιγράφει την πορεία της οικογένειας και τον αγώνα διατήρησης της μνήμης στο βιβλίο του «Let Us Do Good».

Παρά την προσφορά και την υποστήριξη, η απουσία του Στίβεν παραμένει βαθιά πληγή για την οικογένεια. Snapshot powered by AI

Μέσα στη σύγχυση και τον τρόμο που επικράτησε στη Νέα Υόρκη το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Φρανκ Σίλερ ένιωσε ενστικτωδώς τη βεβαιότητα της απώλειας. Ο αδελφός του, Στίβεν, μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης (FDNY) μόλις είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά του και επέστρεφε στο σπίτι του, όταν πληροφορήθηκε την πρόσκρουση του πρώτου αεροσκάφους στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έκανε αναστροφή, φόρεσε τον βαρύ εξοπλισμό του και διέσχισε τρέχοντας την αποκλεισμένη σήραγγα Μπρούκλιν Μπάτερι προς το Μανχάταν.

«Στράφηκα στην πεθερά μου και της είπα: "Νομίζω ότι μόλις έχασα τον αδερφό μου". Ένιωσα ναυτία», είπε ο Φρανκ Σίλερ για εκείνο το μοιραίο πρωινό. Ο Στίβεν, πατέρας πέντε παιδιών, δεν επέστρεψε ποτέ από το Σημείο Μηδέν, όμως η αυταπάρνησή του μετατράπηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες ηρωισμού της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Η οικογένεια Σίλερ κατάφερε έκτοτε να μετατρέψει τον πόνο της σε προσφορά.

Ο Φρανκ Σίλερ, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Tunnels to Towers στα κεντρικά του γραφεία στο Στάτεν Άιλαντ

Αντλώντας έμπνευση από την πίστη τους και τη ρήση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης για τη διαρκή αναζήτηση του καλού, τα έξι εναπομείναντα αδέλφια ίδρυσαν το Ίδρυμα «Tunnel to Towers».Το 2002, διοργάνωσαν έναν αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων ακολουθώντας τη διαδρομή του Στίβεν μέσα από τη σήραγγα. Προσέλκυσε 1.500 συμμετέχοντες. Φέτος, θα έχει 30.000, καθώς εξελίχθηκε σε έναν τεράστιο φιλανθρωπικό οργανισμό που συγκεντρώνει πλέον δεκάδες χιλιάδες πολίτες και υποστηρίζει ενεργά οικογένειες πεσόντων πρώτων βοηθειών.

Κατασκευάζουν έξυπνα σπίτια για τραυματισμένους βετεράνους, παρέχουν στέγαση σε άστεγους βετεράνους, αποπληρώνουν στεγαστικά δάνεια για οικογένειες των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε καιρό πολέμου ή επιχειρήσεων και παρέχουν υποτροφίες για τα παιδιά των πεσόντων.

Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων «Tunnel to Towers» προσέλκυσε πλέον 30.000 συμμετέχοντες το 2025.

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Let Us Do Good», ο Φρανκ Σίλερ καταγράφει την πορεία της οικογένειάς του, τις αναμνήσεις από την ανατροφή τους στο Στάτεν Άιλαντ, αλλά και τον διαρκή αγώνα να διατηρηθεί η συλλογική μνήμη ζωντανή. Παρά την υποστήριξη πλήθους προσωπικοτήτων και την προσφορά χιλιάδων κατοικιών σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ο ίδιος εξομολογείται πως η απουσία του αδελφού του παραμένει μια ανοιχτή πληγή.

Και εξακολουθεί να αναπολεί την τελευταία μέρα του αδελφού του στο μυαλό του, αναρωτώμενος τι σκεφτόταν καθώς έτρεχε προς τον κίνδυνο. «Είμαι σίγουρος ότι ήταν διχασμένος», είπε, σκεπτόμενος τη γυναίκα και τα παιδιά του. «Αυτό σημαίνει ήρωας».