Στίβεν Σίλερ: Ο ήρωας πυροσβέστης της 11ης Σεπτεμβρίου που συνεχίζει να εμπνέει 25 χρόνια μετά

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, η αυτοθυσία του πυροσβέστη Στίβεν Σίλερ παραμένει μια από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες ηρωισμού. Η οικογένειά του παρέχει οικονομική υποστήριξη σε οικογένειες θυμάτων, καθώς και σε βετεράνους και ομάδες πρώτων βοηθειών.

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Στίβεν Σίλερ: Ο ήρωας πυροσβέστης της 11ης Σεπτεμβρίου που συνεχίζει να εμπνέει 25 χρόνια μετά
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πυροσβέστης Στίβεν Σίλερ θυσιάστηκε στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και η ιστορία του παραμένει σύμβολο ηρωισμού 25 χρόνια μετά.
  • Η οικογένεια Σίλερ ίδρυσε το Ίδρυμα «Tunnel to Towers» που υποστηρίζει οικογένειες θυμάτων, βετεράνους και ομάδες πρώτων βοηθειών.
  • Το ίδρυμα οργανώνει αγώνες δρόμου και παρέχει στέγαση, υποτροφίες και οικονομική βοήθεια σε πεσόντες και τραυματισμένους βετεράνους.
  • Ο Φρανκ Σίλερ, αδελφός του Στίβεν, περιγράφει την πορεία της οικογένειας και τον αγώνα διατήρησης της μνήμης στο βιβλίο του «Let Us Do Good».
  • Παρά την προσφορά και την υποστήριξη, η απουσία του Στίβεν παραμένει βαθιά πληγή για την οικογένεια.
Snapshot powered by AI

Μέσα στη σύγχυση και τον τρόμο που επικράτησε στη Νέα Υόρκη το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Φρανκ Σίλερ ένιωσε ενστικτωδώς τη βεβαιότητα της απώλειας. Ο αδελφός του, Στίβεν, μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος της Νέας Υόρκης (FDNY) μόλις είχε ολοκληρώσει τη βάρδιά του και επέστρεφε στο σπίτι του, όταν πληροφορήθηκε την πρόσκρουση του πρώτου αεροσκάφους στον Βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έκανε αναστροφή, φόρεσε τον βαρύ εξοπλισμό του και διέσχισε τρέχοντας την αποκλεισμένη σήραγγα Μπρούκλιν Μπάτερι προς το Μανχάταν.

«Στράφηκα στην πεθερά μου και της είπα: "Νομίζω ότι μόλις έχασα τον αδερφό μου". Ένιωσα ναυτία», είπε ο Φρανκ Σίλερ για εκείνο το μοιραίο πρωινό. Ο Στίβεν, πατέρας πέντε παιδιών, δεν επέστρεψε ποτέ από το Σημείο Μηδέν, όμως η αυταπάρνησή του μετατράπηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες ηρωισμού της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας. Η οικογένεια Σίλερ κατάφερε έκτοτε να μετατρέψει τον πόνο της σε προσφορά.

w.jpg

Ο Φρανκ Σίλερ, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Tunnels to Towers στα κεντρικά του γραφεία στο Στάτεν Άιλαντ

Αντλώντας έμπνευση από την πίστη τους και τη ρήση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης για τη διαρκή αναζήτηση του καλού, τα έξι εναπομείναντα αδέλφια ίδρυσαν το Ίδρυμα «Tunnel to Towers».Το 2002, διοργάνωσαν έναν αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων ακολουθώντας τη διαδρομή του Στίβεν μέσα από τη σήραγγα. Προσέλκυσε 1.500 συμμετέχοντες. Φέτος, θα έχει 30.000, καθώς εξελίχθηκε σε έναν τεράστιο φιλανθρωπικό οργανισμό που συγκεντρώνει πλέον δεκάδες χιλιάδες πολίτες και υποστηρίζει ενεργά οικογένειες πεσόντων πρώτων βοηθειών.

Κατασκευάζουν έξυπνα σπίτια για τραυματισμένους βετεράνους, παρέχουν στέγαση σε άστεγους βετεράνους, αποπληρώνουν στεγαστικά δάνεια για οικογένειες των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε καιρό πολέμου ή επιχειρήσεων και παρέχουν υποτροφίες για τα παιδιά των πεσόντων.

y.jpg

Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων «Tunnel to Towers» προσέλκυσε πλέον 30.000 συμμετέχοντες το 2025.

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Let Us Do Good», ο Φρανκ Σίλερ καταγράφει την πορεία της οικογένειάς του, τις αναμνήσεις από την ανατροφή τους στο Στάτεν Άιλαντ, αλλά και τον διαρκή αγώνα να διατηρηθεί η συλλογική μνήμη ζωντανή. Παρά την υποστήριξη πλήθους προσωπικοτήτων και την προσφορά χιλιάδων κατοικιών σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ο ίδιος εξομολογείται πως η απουσία του αδελφού του παραμένει μια ανοιχτή πληγή.

Και εξακολουθεί να αναπολεί την τελευταία μέρα του αδελφού του στο μυαλό του, αναρωτώμενος τι σκεφτόταν καθώς έτρεχε προς τον κίνδυνο. «Είμαι σίγουρος ότι ήταν διχασμένος», είπε, σκεπτόμενος τη γυναίκα και τα παιδιά του. «Αυτό σημαίνει ήρωας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνεργασία της Σαγκάης: Πούτιν και Σι εξαίρουν τη συνεργασία τους στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του Κιργιστάν

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στο στήθος της γυναίκας όταν κοιμάται φορώντας σουτιέν

07:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχέδιο Τσίπρα για τη ΔΕΘ

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

«Εξακολουθώ να έχω μια ελπίδα ότι είναι ζωντανός»: Περισσότεροι από 600 εργάτες έχουν παγιδευτεί σε υπόγειες σήραγγες στο Νεπάλ

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Σίλερ: Ο ήρωας πυροσβέστης της 11ης Σεπτεμβρίου που συνεχίζει να εμπνέει 25 χρόνια μετά

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης - Πόσο έχει αυξηθεί η τιμή από τον Μάρτιο

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα - Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συγκινεί κτηνοτρόφος που θανάτωσε 500 πρόβατα - «Καλό ταξίδι κοπέλες μου»

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος άρπαξε τις εισπράξεις και έγινε… καπνός από το μαγαζί που δούλευε

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια 1955: Η νύχτα που ένα πανηγύρι βάφτηκε στο αίμα - Έξι νεκροί και δεκατέσσερις τραυματίες

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά σήμερα η ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ» - Με drones, κάμερες και ΑΙ η διαχείριση της κυκλοφορίας

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ ήταν μόνο η αρχή: Οι «κόκκινες» περιοχές του πλανήτη - Πάνω από 15 εκατομμύρια κόσμος σε κίνδυνο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ήθελε να της κλείσει το στόμα», λέει ο πατέρας της διασώστριας

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το El Niño αλλάζει τα δεδομένα του χειμώνα – Τι δείχνουν τα πρώτα σημάδια για την Ελλάδα

06:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου: Οι νέες ισορροπίες στη διαδοχή της περιουσίας

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Ποιοι θα δουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη - Η λίστα των κερδισμένων

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κυψέλη: Πριν 1 χρόνο Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Παίδων για την προστασία τους αλλά ο πατέρας τα ξαναπήρε χωρίς έγκριση της εισαγγελίας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:13ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα - Συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Μαρία: Το ξεχωριστό δώρο των αδελφών της για τα 80ά γενέθλια

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το El Niño αλλάζει τα δεδομένα του χειμώνα – Τι δείχνουν τα πρώτα σημάδια για την Ελλάδα

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συγκινεί κτηνοτρόφος που θανάτωσε 500 πρόβατα - «Καλό ταξίδι κοπέλες μου»

06:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου: Οι νέες ισορροπίες στη διαδοχή της περιουσίας

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Ποιοι θα δουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη - Η λίστα των κερδισμένων

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Κυψέλη: Πριν 1 χρόνο Τα παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Παίδων για την προστασία τους αλλά ο πατέρας τα ξαναπήρε χωρίς έγκριση της εισαγγελίας

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος άρπαξε τις εισπράξεις και έγινε… καπνός από το μαγαζί που δούλευε

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ήθελε να της κλείσει το στόμα», λέει ο πατέρας της διασώστριας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια 1955: Η νύχτα που ένα πανηγύρι βάφτηκε στο αίμα - Έξι νεκροί και δεκατέσσερις τραυματίες

05:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς και βροχές στα βόρεια ορεινά ξεκινά ο Σεπτέμβρης

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά σήμερα η ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ» - Με drones, κάμερες και ΑΙ η διαχείριση της κυκλοφορίας

05:21ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για τη δολοφονία Tupac ο Ντουέιν Ντέιβις μετά από 30 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ