Γιατί τα ξενοδοχεία δεν έχουν δωμάτια με τους αριθμούς 420 και 13;

Πιθανότατα θα έχετε παρατηρήσει πως σε αρκετά ξενοδοχεία δεν υπάρχει το δωμάτιο με αριθμό 420 ή 13.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Με το 13 να το καταλάβουμε, αλλά με το 420; Οι ρίζες αυτής της προκατάληψης - γιατί περί προκαταλήψεως επρόκειτο - εντοπίζονται από τα χρόνια του Ιησού, μέχρι και το - όχι και τόσο μακρινό, 1970!

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