Πάτρα: Πλημμύρισαν από την ισχυρή βροχόπτωση Ακτή Δυμαίων και παραλιακή του Ρίου

Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) στην Πάτρα που «χτύπησε» για ακόμη μία φορά την Ακτή Δυμαίων με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ξανά.

Ο δρόμος, με την πρώτη δυνατή βροχή της φθινοπωρινής περιόδου γέμισε νερά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ανάλογη κατάσταση επικράτησε και στην παραλιακή του Ρίου όπου συγκεντρώθηκε μεγάλη ποσότητα νερού.

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