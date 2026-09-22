Πάτρα: Πλημμύρισαν από την ισχυρή βροχόπτωση Ακτή Δυμαίων και παραλιακή του Ρίου
Το νερό κάλυψε το οδόστρωμα με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα
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Ισχυρή βροχόπτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (22/9) στην Πάτρα που «χτύπησε» για ακόμη μία φορά την Ακτή Δυμαίων με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ξανά.
Ο δρόμος, με την πρώτη δυνατή βροχή της φθινοπωρινής περιόδου γέμισε νερά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.
Ανάλογη κατάσταση επικράτησε και στην παραλιακή του Ρίου όπου συγκεντρώθηκε μεγάλη ποσότητα νερού.
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