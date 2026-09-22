Ιράν: «Έτοιμοι να ανοίξουμε τα Στενά του Ορμούζ σε 7 μέρες» αν οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό

Snapshot Το Ιράν δηλώνει ότι μπορεί να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός επτά ημερών εάν οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και μειώσουν τη στρατιωτική πίεση.

Η ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη έχει την εξουσία να επανεκκινήσει διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ.

Δεν προβλέπεται απευθείας συνάντηση μεταξύ των προέδρων Ιράν και ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, αλλά θα μπορούσαν να υπάρξουν διαμεσολαβητικές συνομιλίες.

Η αμερικανική πλευρά δηλώνει ανοιχτή στο ενδεχόμενο συνάντησης με το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι θα προωθήσει τη μη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα προκαλέσουν αντίποινα χωρίς περιορισμούς. Snapshot powered by AI

To Ιράν μπορεί να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ «εντός επτά ημερών», δήλωσε το πρωί της Τρίτης ένας Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι, όπως δήλωσε, η χαλάρωση της στρατιωτικής πίεσης που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στο Ιράν και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια.

Την Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, με την υποστήριξη των κρατών της περιοχής. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι μία τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε αντίποινα «χωρίς περιορισμούς και επιφυλάξεις».

«Οι ΗΠΑ πρέπει να ανακοινώσουν ότι επιθυμούν να επιλύσουν το ζήτημα διπλωματικά, να το επισημοποιήσουν και, στη συνέχεια, να συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για την πορεία της διαδικασίας», δήλωσε ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και διαθέτει πλήρη εξουσία για την επανέναρξη των διπλωματικών επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καμία συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στη Νέα Υόρκη

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Νέα Υόρκη το πρωί της Τρίτης, δεν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ωστόσο, ανέφερε ότι μεσολαβητές μπορούν να συζητήσουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών με την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους όρους που παρέδωσε η Τεχεράνη σε Κατάρ και Πακιστάν στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για τις ΗΠΑ να επιστρέψουν στη διπλωματία», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα χαιρέτιζε την αναβίωση της διπλωματίας, εφόσον η Ουάσιγκτον λάβει συγκεκριμένα μέτρα.

Ρούμπιο: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με Ιράν

Μιλώντας στην εκπομπή «Τoday» του Fox News, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σήμερα ότι η αμερικανική αποστολή στη Νέα Υόρκη είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο συνάντησης με το Ιράν, στα πλαίσια της Γενικών Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί κάτι ⁠προς ⁠το παρόν, ⁠αλλά σίγουρα είμαστε ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο – ειδικά ⁠αν υπάρχουν προοπτικές να οδηγήσει σε κάτι ⁠θετικό και τελικά να επιτευχθεί ο στόχος ⁠για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Σχετικά με το ΝΑΤΟ, ο Ρούμπιο σχολίασε ότι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της Συμμαχίας είναι η δυνατότητα των ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις βάσεις της Ευρώπης προκειμένου να «επιβάλλουν δύναμη» σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πρόσθεσε ότι εάν αυτό δεν είναι εφικτό και οι ευρωπαϊκές χώρες αρνούνται στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βάσεις στα εδάφη τους, τότε «έχουμε χάσει τον βασικότερο λόγο να είμαστε στο ΝΑΤΟ».

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