Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Δίπλωσε νταλίκα και έπεσε ο εκσκαφέας που κουβαλούσε

Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν προκαλέσει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς νταλίκα που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα δίπλωσε λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νταλίκα προσέκρουσε σε γέφυρα, στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού. Από την πρόσκρουση, ο εκσκαφέας που μετέφερε έπεσε στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Το περιστατικό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βροχόπτωση, έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις στην περιοχή.

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