Τασούλας για θάνατο πυροσβέστη στη Ρόδο: «Bαρύτατο τίμημα στον βωμό επιτέλεσης του καθήκοντος»

Snapshot Ο θάνατός του προήλθε από πτώση σε φαράγγι, ενώ συμμετείχε στην προσέγγιση των εγκλωβισμένων αναρριχητών.

Η σορός του εντοπίστηκε μέσω drone που περιπολούσε στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Το περιστατικό υπογραμμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλλουν οι πυροσβέστες κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο 52χρονου πυροσβέστη στη Ρόδο εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών που είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του Αττάβυρου, κοντά στη Σιάννα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 52χρονος συμμετείχε στην επιχείρηση προσέγγισης των δύο αναρριχητών, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος σε φαράγγι. Η σορός του εντοπίστηκε από drone που πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του πυροσβέστη, στους συναδέλφους του και συνολικά στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Στη δήλωσή του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη στην επιχείρηση διάσωσης τουριστών στη Ρόδο.

Το Πυροσβεστικό Σώμα για μία ακόμη φορά καταβάλλει βαρύτατο τίμημα στον βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας αφορά την απώλεια του πυροσβέστη κατά την επιχείρηση διάσωσης στη Ρόδο και αναδεικνύει το τίμημα που καλούνται να καταβάλουν οι πυροσβέστες κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.