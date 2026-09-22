Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας: Έρευνα υποστηρίζει πως οι διαστάσεις της κρύβουν μαθηματικό κώδικα

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας παραμένει για περισσότερα από 4.500 χρόνια ένα αίνιγμα για όσους προσπαθούν να εξηγήσουν όλα τα μυστικά της. Αν και η ευρύτερα αποδεκτή ερμηνεία είναι ότι χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φαραώ Χέοπα ως μέρος ενός ταφικού συγκροτήματος, μια νέα έρευνα θέτει μια διαφορετική πιθανότητα.

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