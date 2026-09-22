Άβολη στιγμή για τον Βασίλη Χιώτη στον «αέρα» του ΑΝΤ1: «Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ»

Snapshot Ο Βασίλης Χιώτης μπέρδεψε τα τηλεοπτικά κανάλια στον «αέρα» του ΑΝΤ1, αναφέροντας τον ΣΚΑΪ αντί για τον ΑΝΤ1.

Ο συμπαρουσιαστής Άκης Παυλόπουλος διόρθωσε άμεσα το λάθος με χιουμοριστική παρέμβαση.

Ο Χιώτης αντιμετώπισε το λάθος με αυτοσαρκασμό και ζήτησε συγγνώμη από το κοινό.

Η στιγμή προκάλεσε γέλια στο πλατό και έκλεισε την εκπομπή με χιουμοριστικό τόνο.

Η εκπομπή παρέδωσε μετά τη σκυτάλη στον Γιώργο Λιάγκα και το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Snapshot powered by AI

Μια αυθόρμητη και ιδιαίτερα χιουμοριστική στιγμή εκτυλίχθηκε στον «αέρα» του ΑΝΤ1, όταν ο Βασίλης Χιώτης μπέρδεψε τα τηλεοπτικά κανάλια την ώρα που ετοιμαζόταν να αποχαιρετήσει το κοινό.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, ο δημοσιογράφος θέλησε να δώσει πάσα στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, που ακολουθεί στο πρόγραμμα του σταθμού. Ωστόσο, από συνήθεια, αντί για τον ΑΝΤ1 ανέφερε τον ΣΚΑΪ, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του συμπαρουσιαστή του, Άκη Παυλόπουλου.

«Μείνετε συντονισμένοι στον ΣΚΑΪ, διότι ακολουθεί ο Γιώργος Λιάγκας…», είπε ο Βασίλης Χιώτης, χωρίς αρχικά να αντιληφθεί το λάθος του.

Ο Άκης Παυλόπουλος έσπευσε να τον διορθώσει, χαρίζοντας μία από τις πιο απολαυστικές ατάκες της στιγμής.

«Ποιον ΣΚΑΪ, μωρέ; Άμα πάνε στον ΣΚΑΪ, θα καούμε στον ΑΝΤ1. Γιώργος Λιάγκας, ΑΝΤ1, “Το Πρωινό”…», του είπε με χιούμορ.

Μόλις συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί, ο Βασίλης Χιώτης ξέσπασε σε γέλια και ζήτησε συγγνώμη από τους τηλεθεατές, αντιμετωπίζοντας το απρόοπτο με αυτοσαρκασμό.

«Στον ΣΚΑΪ είπα; Παιδιά, συγνώμη! Θα το συνηθίσω, πού θα πάει;», απάντησε γελώντας.

Η ατάκα του έδωσε ακόμη πιο χιουμοριστικό τόνο στο περιστατικό, με τους δύο δημοσιογράφους να κλείνουν την εκπομπή μέσα σε γέλια, πριν παραδώσουν τη σκυτάλη στον Γιώργο Λιάγκα.

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