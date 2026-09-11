«Η ζωή μου μετά την 11η Σεπτεμβρίου»: Πώς η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους επηρεάσε τους Αμερικάνους

Snapshot Η 11η Σεπτεμβρίου προκάλεσε αρχικά αίσθημα ενότητας και πατριωτισμού στις ΗΠΑ, το οποίο ωστόσο μετατράπηκε σε διχόνοια λόγω των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Η αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης οδήγησε σε αυξημένη κρατική παρακολούθηση και ενίσχυσε την ισλαμοφοβία στη χώρα.

Νόμοι όπως ο Patriot Act και οι αυστηροί έλεγχοι σε αεροδρόμια θεσπίστηκαν ως απάντηση στις επιθέσεις και παραμένουν ενεργοί στην καθημερινή ζωή.

Πολλοί Αμερικανοί, ειδικά μουσουλμάνοι, αντιμετώπισαν διακρίσεις και προκαταλήψεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ενώ η Μέση Ανατολή συνδέθηκε στερεοτυπικά με τον κίνδυνο και την τρομοκρατία.

Η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρείται από μερικούς ως σύμβολο της παρατεταμένης βίας, της εκδίκησης και των κοινωνικών πληγών που συνεχίζουν να επηρεάζουν την αμερικανική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν σχεδόν 3.000 άνθρωποι στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον και την Πενσιλβάνια, ο Guardian ζήτησε από Αμερικανούς αναγνώστες να μοιραστούν τον τρόπο με τον οποίο οι επιθέσεις επηρέασαν την καθημερινότητά τους, αλλά και τη χώρα συνολικά.

Πολλοί μίλησαν για το αίσθημα πατριωτισμού που επικράτησε τις ημέρες μετά τις επιθέσεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης οδήγησε σε διεύρυνση της κρατικής παρακολούθησης και τροφοδότησε την ισλαμοφοβία στη χώρα. Για όσους ήταν ενήλικες την εποχή των επιθέσεων, η 11η Σεπτεμβρίου αποτέλεσε μια κατακλυσμιαία τομή. Για όσους ήταν πολύ μικροί για να θυμούνται τι συνέβη, έγινε το πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγάλωσαν, σε έναν σύνθετο και βίαιο κόσμο.

«Όταν συνέβη για πρώτη φορά η 11η Σεπτεμβρίου, όλοι έγιναν φίλοι σου. Ήμασταν όλοι ενωμένοι σε αυτή την απώλεια και η χώρα έμοιαζε παντού σαν σπίτι. Καθώς οδηγούσες σε έναν δρόμο των προαστίων, έβλεπες μια αμερικανική σημαία σε κάθε σπίτι», έγραψε η Τζένιφερ Γιασένσκι, 55 ετών, βοηθός δικηγόρου από το Μίλφορντ του Κονέκτικατ.

«Ήταν ένα όμορφο θέαμα, σαν κάτι βγαλμένο από βιβλίο ή από ταινία του Χόλμαρκ», πρόσθεσε.

Η Ελίζαμπεθ Ζόρκο, συνταξιούχος υπεύθυνη εκλογών από την Ομάχα της Νεμπράσκα, θυμήθηκε ένα παρόμοιο φαινόμενο.

«Θυμάμαι ότι συναντούσα τα βλέμματα εντελώς άγνωστων ανθρώπων και υπήρχε ένα βλέμμα που δεν υπήρχε πριν, σαν να είχε δημιουργηθεί ένας βαθύς προσωπικός δεσμός μέσα από αυτή τη φρικτή κοινή εμπειρία», ανέφερε.

Η αίσθηση ενότητας, ωστόσο, σύντομα έδωσε τη θέση της στον θυμό και τη διχόνοια, σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, που ξεκίνησαν επί προεδρίας Τζορτζ Μπους και παρουσιάστηκαν ως αναγκαίες συγκρούσεις για να κερδίσουν οι ΗΠΑ τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

«Ξεκινήσαμε δύο πολέμους χωρίς τέλος, οι οποίοι ήταν εντελώς αναποτελεσματικοί στο να μας κάνουν στρατιωτικά ασφαλέστερους και το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν το κύρος μας στον κόσμο – ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή – με κόστος χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες και αμέτρητους Ιρακινούς αμάχους», έγραψε ο Μπέντζαμιν Πράις, 50 ετών, δικηγόρος από τη Σαβάνα της Τζόρτζια.

«Ενώ ήμασταν διατεθειμένοι να λάβουμε σχεδόν οποιοδήποτε μέτρο για να αντιμετωπίσουμε πιθανή ξένη τρομοκρατία, η εσωτερική τρομοκρατία στη χώρα μας φαινόταν να αποτελεί σχεδόν μηνιαίο φαινόμενο, χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο για την ενίσχυση ή την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για τα όπλα», πρόσθεσε.

Ο Νταν Τζ., 42 ετών, από το Βερμόντ, δήλωσε: «Από την πρώτη ημέρα, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου χρησιμοποιήθηκαν για να δαιμονοποιηθεί και να απανθρωποποιηθεί μια ολόκληρη περιοχή του κόσμου.

»Επιτρέψαμε στην 11η Σεπτεμβρίου να ενώσει το έθνος μας, όχι μέσα από το πένθος ή την ανθεκτικότητα, αλλά μέσα από το συλλογικό μίσος. Τότε ντρεπόμουν για εμάς και, καθώς επιτρέψαμε σε αυτή τη χώρα να βυθιστεί ακόμη περισσότερο στο μίσος, την ξενοφοβία και την απομόνωση, σήμερα η ντροπή είναι ακόμη μεγαλύτερη».

Ένας αναγνώστης του Guardian, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, μίλησε για την ισλαμοφοβία που αντιμετώπισε ως πιστός μουσουλμάνος μεγαλώνοντας σε έναν κόσμο μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

«Με επηρέασε περισσότερο από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο», ανέφερε. «Μεγάλωσα στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, όπου οι άνθρωποι είναι γενικά πιο ανεκτικοί και μορφωμένοι, οπότε οι χειρότερες εμπειρίες που είχα αφορούσαν κυρίως αστεία και πειράγματα από συμμαθητές στο σχολείο».

Πέρα από τους τοίχους της σχολικής αίθουσας, παρατήρησε ότι «η Μέση Ανατολή συνδέθηκε αποκλειστικά με τον κίνδυνο και την τρομοκρατία, παρά το γεγονός ότι είναι η γενέτειρα όλων των αβρααμικών θρησκειών και λίκνο αρχαίων πολιτισμών».

Πολλοί αναγνώστες αναφέρθηκαν στον Patriot Act και στον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας και των μεταφορών, οι οποίοι ψηφίστηκαν ως απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, θεωρώντας τους ως τα πιο απτά παραδείγματα της κληρονομιάς εκείνης της ημέρας στην καθημερινή ζωή.

«Μέτρα που δεν θα είχαμε αποδεχθεί ποτέ τη δεκαετία του 1990, όπως οι έλεγχοι στα αεροδρόμια και η απαγόρευση τσαντών στα γήπεδα, άρχισαν να φαίνονται “λογικά” και τελικά δεν έφυγαν ποτέ», δήλωσε ο Πράις.

Η Ζόρκο είπε ότι δεν έχει ταξιδέψει με αεροπλάνο από τον Απρίλιο του 2002. «Όχι επειδή φοβάμαι, αλλά επειδή είναι τέτοια ταλαιπωρία», ανέφερε.

Η Μόνα, 72 ετών, από την Καλιφόρνια, θεωρεί ότι ο Patriot Act «έθεσε τις βάσεις για τις υπερβολές του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων και της υπηρεσίας τελωνείων και προστασίας συνόρων, οι οποίες έχουν οδηγήσει στον θάνατο πολλών ανθρώπων από το 2025».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο νόμος «έδωσε στους αδαείς και ρατσιστές λευκούς Αμερικανούς ένα άλλοθι για να εκδηλώσουν τις προκαταλήψεις τους».

Ο Τζεφ Τζάρβις, 72 ετών, δημοσιογράφος και πρώην συνεργάτης του Guardian, έφτασε στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου με το τρένο ακριβώς τη στιγμή που το πρώτο αεροπλάνο χτύπησε τον πύργο.

«Έμεινα για να καλύψω δημοσιογραφικά τα γεγονότα και βρισκόμουν ένα τετράγωνο μακριά από τον Νότιο Πύργο όταν κατέρρευσε, τυλίγοντάς με στη σκόνη της καταστροφής», έγραψε.

«Στα 25 χρόνια που ακολούθησαν, πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εγώ, αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας που συνεχίζονται. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζω ποιες ήταν οι επιπτώσεις στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των δικών μου».

Ο Τζάρβις συνέχισε: «Ανεξάρτητα από τις αναμνήσεις του Τζορτζ Μπους να στέκεται πάνω στον σωρό των ερειπίων και να επισκέπτεται ένα τζαμί σε μια επίδειξη ενότητας και συμπόνιας, σήμερα είναι ακόμη ευκολότερο για τους ακροδεξιούς φανατικούς που βρίσκονται στην εξουσία να καλλιεργούν το μίσος, να στρέφουν ανθρώπους εναντίον των γειτόνων τους και να ξεκινούν πολέμους με βάση τη διαφορετικότητα.

»Εκείνη η μία ημέρα τρομερής οδύνης και απώλειας μάς στέρησε την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τον πόνο και την απώλεια που προκαλούμε σήμερα σε άλλα έθνη και άλλους λαούς».

Η Άσλεϊ, 30 ετών, από την Ουάσινγκτον, η οποία έκλεισε τα πέντε της χρόνια στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, δήλωσε:

«Οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι από εμένα λένε ότι “ένωσε ολόκληρη τη χώρα”. Όμως, καθώς μεγάλωσα βλέποντας κάθε χρόνο να φτάνει η επέτειος, αισθάνομαι ότι η 11η Σεπτεμβρίου διέλυσε εντελώς τις ΗΠΑ και ότι ακόμη παλεύουμε με την κληρονομιά της».

Και πρόσθεσε: «Για μένα, η 11η Σεπτεμβρίου έχει γίνει σύμβολο της Αμερικής: παράνοια, θάνατος, καταστροφή, εκδίκηση, απληστία. Ακόμη και οι νεότερες γενιές αστειεύονται γι’ αυτήν, επειδή έχουν απευαισθητοποιηθεί όχι μόνο απέναντι στη βία εκείνης της ημέρας, αλλά και απέναντι στην τεράστια βία που άσκησε η Αμερική στο εξωτερικό μετά τις επιθέσεις».

*Με πληροφορίες από τον Guardian

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