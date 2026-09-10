25 χρόνια από τις 11 Σεπτεμβρίου – Ελπιδοφόρος από το Σημείο Μηδέν: Ο Άγιος Νικόλαος σύμβολο ελπίδας

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου 25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου

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25 χρόνια από τις 11 Σεπτεμβρίου – Ελπιδοφόρος από το Σημείο Μηδέν: Ο Άγιος Νικόλαος σύμβολο ελπίδας
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  • Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος τόνισε τη σημασία της μνήμης για τα θύματα και τους ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις.
  • Τελέστηκαν τα εγκαίνια του μνημείου της λιμενικής αρχής Νέας Υόρκης δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν.
  • Ο Άγιος Νικόλαος, που καταστράφηκε στις επιθέσεις και ανοικοδομήθηκε, συμβολίζει την ελπίδα και την αντοχή μετά την τραγωδία.
  • Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν κορυφαίοι αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης και μέλη της λιμενικής αρχής.
  • Το μνημείο και ο Ιερός Ναός λειτουργούν ως εθνικά προσκυνήματα και σημεία ενότητας για την αμερικανική κοινωνία.
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«Είκοσι πέντε χρόνια μετά τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις στους Δίδυμους Πύργους, είκοσι πέντε χρόνια από εκείνη την τρομερή ημέρα, θυμόμαστε όλους όσοι άδικα χάθηκαν, τη θυσία όλων όσοι έσπευσαν με όλες τους τις δυνάμεις για να σώσουν άλλους, τις ζωές που άλλαξαν για πάντα και το διαρκές πνεύμα που συνεχίζει να μας ενώνει για τη διαρκή ευθύνη να κρατάμε μέσα μας ζωντανή τη μνήμη των νεκρών μας της 11ης Σεπτεμβρίου».

Αυτή την επισήμανση έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του μνημείου της λιμενικής αρχής Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, που βρίσκεται δίπλα στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου, εθνικό προσκύνημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και κοιτά προς το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο Σημείο Μηδέν.

Παρουσία της κυβερνήτου της ΝΥ, Κάθι Χότσουλ, της εκτελεστικής διευθύντριας της λιμενικής αρχής, Κάθριν Γαρσία, του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της λιμενικής αρχής, Κέβιν Ο Τουλ, των βουλευτών Νταν Γκόλντμαν και Γκρέις Λι, του πολιτειακού γερουσιαστή Μπράιαν Καβάνα, και άλλων αξιωματούχων, καθώς και εν ενεργεία και συνταξιούχων αστυνομικών της λιμενικής αρχής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρθηκε στη συμβολική τοποθεσία του μνημείου δίπλα στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου που χάθηκε στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια ανοικοδομήθηκε.

«Ο Άγιος Νικόλαος σήμερα στέκει ξανά στο Σημείο Μηδέν όχι σαν να μη συνέβη ποτέ η τραγωδία, αλλά επειδή συνέβη και ως εθνικό προσκύνημα αποτελεί ισχυρό σύμβολο ελπίδας ακριβώς γιατί γεννήθηκε μέσα από αυτή», επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

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