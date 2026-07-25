Συγχαρητήρια Ελπιδοφόρου στον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο

Snapshot Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος ευχήθηκε καρποφόρα και μακροχρόνια διακονία στον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Απόστολος εξελέγη από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως διάδοχος του παραιτηθέντος Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου.

Ο Ελπιδοφόρος ευχήθηκε ο νέος Αρχιεπίσκοπος να υπηρετήσει με αφοσίωση, ποιμαντική ευαισθησία και πίστη προς τη Μητέρα Εκκλησία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ορίστηκε τοποτηρητής της Μητρόπολης Νέας Ιερσέης, ενώ η εκλογή νέου μητροπολίτη θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση.

Η Επαρχιακή Σύνοδος ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και την Αγία και Ιερά Σύνοδο για την επιλογή ιεράρχη της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στην Αρχιεπισκοπή Καναδά. Snapshot powered by AI

Την ευχή η αρχιεπισκοπική του διακονία να αποδειχθεί καρποφόρα και μακροχρόνια, προς δόξαν του Θεού, πρόοδο της Εκκλησίας και διακονία του Οικουμενικού Θρόνου, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, ο οποίος εξελέγη από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως νέος Προκαθήμενος της Αρχιεπισκοπής Καναδά σε διαδοχή του παραιτηθέντος Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, με βαθιά χαρά, εξέφρασε τα εγκάρδια συγχαρητήριά του προς τον Αρχιεπίσκοπο Απόστολο, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, με την προσευχή ο νέος Αρχιεπίσκοπος να υπηρετήσει με ακλόνητη αφοσίωση, ποιμαντική ευαισθησία, ενσυναίσθητη σοφία και αταλάντευτη πίστη προς τη Μητέρα Εκκλησία.

Επιπρόσθετα, ευχήθηκε ο νέος Αρχιεπίσκοπος να ενισχύσει τον Κλήρο και τους πιστούς που του εμπιστεύθηκε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να ανταποκριθεί με αγάπη και διάκριση στις ποιμαντικές ανάγκες της ελληνορθόδοξης κοινότητας στον Καναδά και να προωθήσει με ταπείνωση και αποφασιστικότητα την ιερή αποστολή της Εκκλησίας.

Μάλιστα, τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος όσο και τα μέλη της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας μας στην Αμερική εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους, στο πλαίσιο διαδικτυακής συνεδρίασης, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και προς την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την επιλογή ενός από τους ιεράρχες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής σε αυτή τη σημαντική Επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου. Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Επαρχιακής Συνόδου, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ορίστηκε τοποτηρητής της πλέον κενής Μητρόπολης Νέας Ιερσέης, ενώ το θέμα της εκλογής νέου μητροπολίτη θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση.

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