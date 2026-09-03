Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Αληθινή ευλογία για όλους μας ο πράσινος Οικουμενικός Πατριάρχης

Πρόσκληση προς όλους τους πιστούς να αναλογιστούμε τον κόσμο της κτίσεως με τον οποίο έχει ευλογήσει ο Θεός τη ζωή μας και να δεσμευτούμε ο καθένας με τον δικό του τρόπο να προστατεύσουμε, να φροντίσουμε, να αποκαταστήσουμε και να διαφυλάξουμε αυτό το πολύτιμο δώρο της δημιουργίας αρχίζοντας από τη μητέρα γη, απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το νέο εκκλησιαστικό έτος και την ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επισημαίνει ότι η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Εκκλησία μας και για όλη την ανθρωπότητα, ενώ τονίζει ότι «Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και ιδιαιτέρως ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας Βαρθολομαίος δίνουν έμφαση στη σχέση μας με τη γη και με ολόκληρη τη δημιουργία, το θεόδοτο αυτό περιβάλλον όπου η ανθρώπινη οικογένεια καλείται να διαφυλάττει και να φροντίζει την κτίση». «Σε αυτήν», συνεχίζει, «περιλαμβάνονται όλα εκείνα που συγκροτούν τον πολύτιμο κόσμο μας, τον μεγάλο γαλάζιο πλανήτη, δηλαδή η στεριά και οι θάλασσες, ο αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε και όλα τα πλάσματα με τα οποία μοιραζόμαστε τη γη μας».

Εξάλλου, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βόρεια Αμερική και στην πρόσφατη τραγωδία στο Νεπάλ, που έρχονται να υπενθυμίσουν με δραματικό τρόπο τις ολοένα και σοβαρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, την ευάλωτη ισορροπία του κοινού μας οίκου και την ιερή ευθύνη μας για την προστασία του.

Τονίζει, μάλιστα, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ανοίξει τον δρόμο για μια γνήσια πατερική και θεολογική θεώρηση της Οικολογίας προβάλλοντας ένα μήνυμα που απευθύνεται όχι μόνο σε όλο το φάσμα του χριστιανικού κόσμου, αλλά και σε κάθε θρησκευτική και πνευματική κοινότητα. «Είναι αληθινή ευλογία για όλους μας», ολοκληρώνει το μήνυμά του, «να έχουμε έναν πράσινο Πατριάρχη που αναγνωρίζει την ιερότητα της δημιουργίας όπως αυτή φανερώνεται σε κάθε εικόνα που φιλοτεχνείται για τον αγιασμό των πιστών».